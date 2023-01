Un mecánico de Cristina Gutiérrez estrella su coche en el Dakar

Cargar el reproductor de audio

Riyadh-. La carrera más dura del mundo no perdona, y cualquier mínimo error puede acabar con las opciones de cada piloto, aunque, en ocasiones, la mala fortuna se ceba con algunos que luchan contra viento y marea para sacar el lado positivo cuando todo va mal. Así es como se podría definir la prueba de Cristina Gutiérrez hasta el momento, debido a que la burgalesa ha ido acumulando problema tras problema después de acabar en lo más alto de la Prólogo que se disputó en el Sea Camp.

La española está en su séptima participación en el Rally Dakar, y esta vez lo hace con una estructura muy preparada, pero por más lista que esté, en ciertos instantes, el cansancio hace mella, como a uno de sus mecánicos, que en las pruebas previas a la salida hacia la especial tuvo un accidente con su coche. Es habitual que prueben los vehículos en descampados cercanos para comprobar que está todo en su sitio, pero como asegura Cristina Gutiérrez, la falta de sueño provocó ese infortunio.

De esta forma lo contó a través de un vídeo en sus redes sociales: "Hola, estamos aquí en el servicio satelital de la etapa semimaratón, la verdad es que ha sido un día intenso, como habéis podido leer esta mañana. Ha habido un pequeño percance con mi mecánico, que lleva no sé cuantos días sin dormir arreglando el coche, intentando solucionar los problemas que tuvimos los tres últimos días, y esta mañana, antes de salir, ha tenido un susto".

"Ha tenido que reparar el coche, y por eso hemos salido un poco más tarde a la especial", explicó la de South Racing. "La etapa, con todos los problemas y todo, estoy bastante contenta, he disfrutado y poco a poco se va viendo un poco la luz. Me quedo con las sensaciones, por lo que he visto, del equipo".

"Ha sido increíble salir de la caravana dirección al coche y ver a todo el mundo involucrado en mi coche, todos trabajando para tenerlo a punto, el trabajo en equipo, el apoyo a mi mecánico", comentaba de manera orgullosa. "Ha sido un momento duro pero bonito de ver porque demuestra que este equipo funciona por el compañerismo y el trabajo en equipo, me ha gustado verlo. Muchas gracias a South Racing por haberlo hecho posible un coche como nuevo para esta especial".

"De los momentos malos hay que sacar cosas buenas, vamos a por la [etapa] ocho, y vamos viendo", asentó una Cristina Gutiérrez que es quinta en su categoría de T3 a pesar de todos los problemas junto a su copiloto Pablo Moreno, a menos de tres horas del líder de la general, Guillaume de Mevius.

