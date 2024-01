Lucas Cruz, copiloto de Sainz: "Te puedes esperar cualquier cosa de Al Attiyah""

Shubaytah-. La quinta etapa del Rally Dakar 2024 estuvo cargada de emoción, aunque con muchos controlando su ritmo para ir con opciones a la segunda semana, una vez que los pilotos completen la novedosa especial de 48 horas, en la que recorrerán unos 600 kilómetros divididos en dos días, durmiendo en el desierto en una tienda de campaña.

Alguien que quiso gestionar su ritmo fue Carlos Sainz, que en lugar de ir a fondo como Nasser Al Attiyah, optó por dejar algo de terreno y mirar con atención a las dos jornadas en el Empty Quarter. El copiloto del madrileño, Lucas Cruz, habló con los medios de comunicación, entre los que se encontraba Motorsport.com, y aseguró que no le sorprendía la táctica del qatarí.

"Te puedes esperar cualquier cosa de Nasser, pero creo que no era día para sacar pecho, más bien para perderlo que para ganar", comentó el catalán. "Loeb ha perdido quince minutos, más seis, que es demasiado tiempo. [Nasser Al Attiyah] Ha hecho juegos de estrategia, y a él no le quedaba más opción que hacer eso, pero hay que tener en cuenta la diferencia del mejor tiempo [de hoy con la que se generará el viernes, al término de la etapa] y el reposicionamiento que haya para él. Lo más probable es que la estrategia no habrá funcionado".

Sobre lo que tienen bajo su control, su propia velocidad, dijo que fueron intencionadamente más lentos para ir a por todas más adelante: "Hemos ido un poquito más lento de lo que creíamos, y perder un par o tres de minutos, y así lo hemos hecho. Ha ido bajo previsto, pero no pensábamos que sería tanto [tiempo perdido respecto al líder], pero no está nada mal".

"Saldremos a 40 minutos de cabeza, que irán más lentos y van abriendo pista, por lo que podemos ganar el tiempo perdido de hoy entre mañana y pasado", continuó el español. "Hay una diferencia de 40 minutos entre nosotros y Nasser [en la hora de salida a la especial]. Igual no llegamos al mismo campamento. No sé como lo gestionaremos, no sabes cuánto va a ser la diferencia ni cómo va a ir".

"Que salga Stéphane [Peterhansel] detrás es perfecto, porque si tenemos un buen ritmo, nos coge y considera que tenemos buen ritmo, puede ser una buena solución para él y si nos pasa algo, le tenemos a tres minutos, y es una ventaja", añadió Lucas Cruz. "Tenemos cinco coches a dos minutos cada uno, por lo que si hemos podido enganchar esos diez minutos, que será difícil, habríamos ganado lo perdido hoy y podríamos crear hueco a partir de ahí".

