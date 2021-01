Dakar 2021: Santolino se cuela en el top 5, a pesar de una caída

El piloto salmantino de Sherco TVS demostró este domingo que se puede contar con él durante este Dakar 2021 de compleja navegación y nuevas rutas en Arabia Saudí.

Santolino completó una sensacional primera etapa, tras ser 16º en el Prólogo del sábado, y aprovechó su posición de salida para sacar un extra de rendimiento respecto a algunos rivales como Ricky Brabec o Joan Barreda, que abrieron pista buena parte del día.

"La verdad es que fue una etapa complicada de navegación, incluso con las marcas había muchas veces que te hacía dudar. Más o menos lo he ido resolviendo bien, zonas con muchos cambios de ritmo, caminos muy rápidos, zonas con muchísimas piedras, un plateau plano con un montón de piedras donde ir a 30 km/h y mantenerse en pie ya era difícil....", resumió el de Sherco la jornada, de 277 km cronometrados entre Yeda y Bisha.

"He tenido una pequeña caída en esa zona, se me ha ido de delante a la entrada de una curva muy lenta: una caída típica de Enduro sin consecuencias. He ido prácticamente toda la etapa solo hasta el final, que los últimos 50 km más o menos he empezado a alcanzar a un grupo de pilotos. Por suerte les he podido pasar en una zona de navegación y he podido llegar casi delante del grupo al final".

Su buen hacer, tras llegar a meta junto a , le colocó quinto del día, a 4:23 del ganador, Toby Price. En la general, está a 4:59 del australiano de KTM.

No obstante, ante la normativa de este año de solo seis neumáticos traseros por piloto Élite en la categoría de Motos, Santolino se mostró preocupado por cómo se ha gastado el que ha utilizado este domingo.

"La verdad es que ha sido una etapa muy complicada, pero contento con el ritmo, dosificando en algunas zonas y apretando en otras. De momento, me encuentro bien y mañana más. La moto va bien, está en buenas condiciones, pero el neumático trasero se ha gastado bastante para el kilometraje que hemos hecho, así que habrá que ir conservando neumático otros días", concluyó.

