Lorenzo Santolino buscará su mejor resultado en el Dakar en 2024

La próxima edición del Rally Dakar será una de las más duras de la historia en el territorio saudí, puesto que los pilotos, además de enfrentarse al reto que ya de por sí supone la carrera por el desierto, deberán completar la etapa maratón de 48 horas, uno de los nuevos experimentos de David Castera. Uno de los que estará allí será Lorenzo Santolino, el mejor de los españoles en la categoría de motos después de finalizar en la novena plaza.

El salmantino participará por quinta vez en la competición, y con la ayuda de Pont Group y Sherco espera poder mejorar la sexta plaza que cosechó en 2021, aunque para ello ha de superar a un grupo de pilotos con hambre de victoria: "Cada vez hay pilotos y equipos con más nivel, aun así, quiero mejorar mi sexto puesto de 2021 y creo que es posible".

El de Guijuelo también viajó a tierras marroquíes para prepararse el Rally Dakar, y allí fue uno de los más veloces, con una undécima plaza, muy cerca de los favoritos: "Mi actuación en el Rally de Marruecos fue muy positiva, no por el resultado, sino por las sensaciones y los parciales que marcaba en las etapas".

"He conseguido estar entre los cinco primeros, incluso ser el mejor en algún parcial. Esto me motiva mucho de cara al Dakar", dijo el español. "Al final es la carrera más dura del mundo y creo que deben de seguir en esa línea este año. Y yo me he preparado para ello".

Lorenzo Santolino es consciente de que la mente jugará un papel esencial en la forma de rendir en Arabia Saudí, por lo que debe haber un equilibrio si quiere lograr su objetivo principal: "La parte mental sí tiene más importancia en el Dakar, pero sin descuidar las demás. Son dos semanas con dificultades, estando solo, hay que saber reaccionar y gestionar los momentos de tensión, de perderte y no saber qué hacer, ahí se ganan carreras".

