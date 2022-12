Loeb, "capaz de igualar" la velocidad de Al Attiyah en el Dakar 2023

Cargar el reproductor de audio

Se acerca una nueva edición del Rally Dakar, y los pilotos se preparan tanto física como psicológicamente para afrontar los más de 8.500 kilómetros de recorrido por el desierto de Arabia Saudí a lo largo de 14 etapas en dos semanas de competición. A pesar de que hay muchas historias interesantes de superación dentro de la carrera, donde el objetivo es simplemente llegar a la meta, es evidente que los ojos se centran en los favoritos.

Dos de ellos batallaron hasta el último día de la pasada temporada del Campeonato de Rally-Raid en Andalucía para alzarse con el primer título del mundo otorgado por la FIA en esa modalidad. Se trataba de la dupla formada por Sébastien Loeb y Nasser Al Attiyah, quienes participarán en una nueva cita por territorio saudí, y se vigilan muy de cerca.

En un vídeo promocional de Red Bull, uno de los patrocinadores de ambos pilotos, explicaron cómo llegaban a la mítica carrera, en donde solo podrá haber un ganador. En el caso del galo, irá a por su primer Touareg con el equipo Bahrain Raid Xtreme, aunque es consciente de las dificultades que deberá pasar antes de descorchar el hipotético champán: "Es muy diferente al resto de carreras en este tipo de aventuras. Llegamos al principio de la etapa y no sabemos dónde vamos porque no habríamos pasado por ahí nunca si no corremos este tipo de pruebas".

"Estás descubriendo nuevos lugares todo el tiempo. No solo se trata de apretar en todo momento, también debes pensar en no destrozar el coche ni a nosotros mismos", comentó el nueve veces campeón del mundo de rallies antes de que se le preguntara por su rival de Toyota.

"No puedo decir que esté confiado, porque es un duro rival [Nasser], ha pilotado mucho en el desierto, ha nacido cerca, pero pienso que soy capaz de igualar esa velocidad cuando juntamos todo, así que el objetivo es continuar peleando", expresó Sébastien Loeb.

El francés acabó el pasado curso en la segunda posición con su Hunter T1+, muy cerca del qatarí, quien reconoce lo complicado que será vencer en el duelo particular: "Lo respeto mucho [a Loeb], es uno de los favoritos para ganar el Dakar. Tenemos una larga relación, es un nueve veces campeón del mundo de rallies, fue uno de los [rivales] más duros en 2022".

"En el último Dakar peleamos todo el tiempo por el título, no solo por el Dakar. Significa mucho para mí pelear para defender mi corona en 2023", reconoció el piloto que busca ganar por quinta vez en una de las pruebas más exigentes del mundo del automovilismo.

¿Quieres leer nuestras noticias antes que nadie y de manera gratuita? Síguenos aquí en nuestro canal de Telegram y no te perderás nada. ¡Toda la información, al alcance de tu mano!