Laia Sanz empieza a encontrarse en el Dakar 2021

La reina del desierto empieza a encontrarse en su salsa en este Dakar 2021 de vaivenes constantes. Laia Sanz reconoce haber empezado a disfrutar este martes, en la etapa 3 en bucle en torno a Wadi-Ad-Dawasir, después de unos primeros días fuera de punto.

La catalana logró acabar 26ª, a 22:37 de Toby Price (KTM), el ganador del día, y reconoce empezar a encontrar la confianza para ir mejorando posiciones en los próximos días.

"Hoy me he encontrado mejor, porque el primer día noté mucho la falta de entreno, se me acumulaba el trabajo con el roadbook y llevar un buen ritmo. Noté mucho esta falta de llegar rodada al Dakar. Pero ayer y hoy he me he encontrado mejor", reconoció a Motorsport.com tras la etapa.

"El resultado es peor, pero estamos todos en muy poco tiempo. Creo que se trata de cada día ir haciéndolo así porque entonces iré mejorando en la general y si hay algún día complicado de navegación, intentar no fallar y estar ahí. Ahora es cuando me hubiera gustado tener la primera etapa, que era difícil de navegación, porque lo hubiera hecho mucho mejor".

Cuando mira a la general, donde es 29ª, a 1h03:31 del líder, Skyler Howes, la española se sorprende de lo mucho que están perdiendo día sí y día no los favoritos.

"Otros años, si alguno de los candidatos a la victoria se perdía, hacía el 12º o el 15º. ¡Ahora están haciendo el 30º!. Estoy contenta porque voy aguantando, que ya es mucho, que tenía muchas dudas y animada. Hoy ha sido una etapa súper rápida, tipo la del año pasado, y a ver si encontramos alguna como la del primer día, más variada y con más navegación de verdad", concluye.

Por delante, nueve días intensos, empezando por la etapa 4, camino de Riad, la capital de Arabia Saudí, de 813 km (337 cronometrados), la más larga hasta el momento.

