Laia Sanz: "No me conformo con un top 25; hay que estar arriba"

Barcelona.- La piloto catalana lleva 9 de 9 Dakares acabados y del 5 al 17 de enero completará su 10ª edición. En esta ocasión, tras cuatro años con el equipo oficial de KTM, Sanz correrá con los colores de GasGas (como ya hiciera en 2012 y 2013).

El cambio, de última hora, se debe a la asociación de ambas marcas tras la compra de Torrot por parte del grupo austriaco el pasado septiembre.

“Ha sido un cambio de última hora. Me sorprendió, pero es un cambio muy positivo. GasGas entra dentro del grupo KTM y me elige como embajadora. Es un honor que te elijan para comenzar una nueva era de esta marca y espero hacer un gran trabajo”, reconoció Laia Sanz este lunes en su presentación previa al Dakar 2020.

"Es un cambio de color, de imagen. La 450 Rally es una moto que ya conocemos y que te da todas las garantías para acabar en buena posición este Dakar”.

Sanz pasó en 2018 un calvario desde antes del verano, después de contraer una doble infección vírico bacteriana que la dejó en cama y sin poder preparar en condiciones su noveno Dakar. Aun así, logró completar una 41ª edición en Perú sensacional para acabar 11ª, antes de caer a la 12ª posición cuando semanas después la reclamación de Honda en favor de Kevin Benavides fructificó.

“No quiero ni acordarme de cómo estaba hace un año, no solo fue uno de los momentos más duros de mi carrera, sino de mi vida. Estar en el sofá y la cama durante meses fue muy duro. Al final salió bien, pude ir al Dakar. Pero ni siquiera era lo que más preocupaba, estaba pendiente de recuperarme bien. Ahora ya siento que estoy recuperando la forma, estoy entrenando a tope, aunque ha sido lento. Son momentos duros que te hacen conocerte mejor y aprender. Poderlo acabar después de tantas dudas y momentos tan complicados fue muy bonito también", comenta al respecto.

Sanz no ha bajado del 16º puesto en la general desde 2014, cuando se estrenó con Honda. Su 9º puesto en 2015 sigue siendo la cima de su trayectoria dakariana y, aunque en una edición en la que la navegación será clave, y en donde los roadbook se entregarán minutos antes en cerca de la mitad de las etapas, sus opciones de colarse en el top 10 aumentan, ella es precavida.

"Es verdad que en el Dakar pasan muchas cosas y a veces también dependes del factor suerte o mala suerte. Estoy muy contenta de estar ya mejor y en una situación que nada tiene que ver con la de hace un año. Si hiciéramos una regla de 3 estaríamos en el top 10 o más arriba. Pero con tantos equipos oficiales, con un nivel que crece muchísimo y con una nueva generación de pilotos que van muy, muy rápido... sí es cierto que en un rally con mucha más navegación, podría plantar cara a los que están por encima, pero con un top 15 estaría más que contenta", asegura.

"Para mí siempre el principal objetivo es acabar, porque nunca es fácil. Está claro que me hace mucha ilusión acabar 10 de 10, porque ningún español lo ha hecho. Pero también que tras estar entre los 16 primeros en los últimos años intentaré estar ahí de nuevo, porque no me conformaría con un 25º o un 28º. El objetivo es estar lo más adelante posible y soy ambiciosa, quiero hacerlo bien, no solo acabar".

A la pregunta de dónde está la clave para acabar todos los Dakares que ha disputado, responde: "Imagino que algo del factor suerte ha ayudado, pero también tienes que trabajar mucho, creo que me conozco mucho a mí misma, que conozco mis límites y sé como gestionar la carrera".

Sanz capitaneará el contingente de 13 pilotos mujeres que participarán en al 42ª edición del rally. Deja claro que espera que su presencia sirva para abrir las miras de un país que sigue a años luz en cuanto a libertades y derechos humanos de lo que se acostumbra en Europa.

"Creo que no habrá ningún problema y todo irá bien. Espero que podamos ayudar de alguna manera a abrir un poco la mentalidad y sí que tienen intención de abrirse un poco al turismo y eso es necesario. El hecho de que haya mujeres competitivas en la carrera más dura del mundo espero que pueda ayudar de alguna manera", apunta.

"Está claro que me gustaría que no hubiera que hacer esto [firmar documentos de respeto a las tradiciones saudíes], ojalá dentro de unos años no haga falta, pero al final son las normas del país al que vamos. Pero si de alguna manera podemos ayudar a abrir un poco la mentalidad y cambiar todo eso, será positivo".

Fernando Alonso disputará su primer Dakar con Marc Coma a la derecha en su Hilux 4x4 y Sanz deja claro que su aventura no es nada "fácil".

"Es muy interesante que esté, a nivel mediático es top y creo que eso va a atraer más medios al Dakar, que ya es mediático, pero creo que es interesante para todos. Creo que tiene talento de sobra sobre cuatro ruedas, pero si está acostumbrado a luchar por las décimas, vamos a ver… tiene un gran copiloto al lado, Marc tiene mucha experiencia y le puede ayudar muchísimo. Pero no es fácil, a pilotos como Loeb o Sainz les ha costado el primer año y será muy interesante ver lo que es capaz de hacer", concluyó.