Laia Sanz disputará el Rally Dakar 2022 en coche

Laia Sanz (Cobrera de Llobregat, 1985) no participará en el Rally Dakar 2022 (1-14 de enero en Arabia Saudí) en moto por primera vez desde que debutó en 2011 con una Honda del equipo Arcarons RST KH-7. La piloto catalana, referencia a nivel internacional sobre las dos ruedas desde entonces y recientemente proclamada campeona del mundo de Trial por 14ª vez, dará el salto a las cuatro ruedas.

Los planes de Sanz en los coches no son nuevos, y la piloto española ha dejado claro desde hace un par de años que entre sus objetivos a medio plazo estaba completar el cambio. Este año ha empezado a foguearse a nivel internacional al formar equipo con Carlos Sainz en la Extreme E dentro de la estructura Acciona | Sainz, disputó la Baja Dubai a principios de año en un T4 junto a Lucas Cruz (4º en la general), el Rally de Andalucía con un 4x4 de X-Raid (8ª en la general) y este fin de semana debutará en el Mundial de Rallycross en la categoría RX2e.

“Ha sido una decisión difícil, pero creo que era el momento ideal para hacer un cambio. Te das más cuenta del riesgo y, además, los dos últimos años no han sido nada fáciles por el tema de salud. Probablemente no haya llegado al Dakar tan preparada como me hubiese gustado y no lo he disfrutado tanto. Al final no tengo 20 años y es un momento ideal para empezar a hacer un cambio. Seguro que lo echaré de menos, pero viene una época de aprender y vivir cosas nuevas que me motiva mucho", comentó Sanz este jueves en un evento en las instalaciones de KH-7 en Barcelona.

“Todas las cosas que hago me pueden ayudar. El ‘coco’ que he tenido siempre para la moto me puede servir mucho para aprender en coche. Lo que he pasado con el tema del Lyme fue muy duro, seguramente de los peores momentos de mi vida. Cuando llegas así a una carrera es una situación desagradable y lo he compensado mucho con la parte mental. He sabido aprovechar muy bien las fuerzas que tenía y creo que he aguantado muy bien la presión, los nervios y esta situación, que no es fácil".

Cuando Motorsport.com le preguntó cómo queda entonces su relación con GasGas (del grupo KTM, con quienes ha competido desde 2015), la catalana respondió: "No sé qué haré el año que viene, dependerá mucho del tema calendarios, porque también está la Extreme E... y tengo que ver. Lo más probable es que siga ligada a GasGas, pero aún no sabemos exactamente cómo".

Para la memoria de los aficionados a las motos quedará siempre el 9º puesto absoluto que Sanz logró en la mítica edición del Dakar 2015 en Sudamérica. Ahora toca buscar nuevos retos y las opciones parecen centrarse en el equipo MINI X-Raid, con quienes ya corrió el Rally de Andalucía a principios de mayo, pero también podría llegar a subirse a uno de los T3 o T4 disponibles (vehículos ligeros).

Antes del Dakar, Sanz tiene una cita importante del 15 al 17 de octubre, en Langeac (Francia), donde podría proclamarse campeona del mundo de Enduro por sexta vez, redondeando sus títulos mundiales a las dos decenas.

“El título de campeona del mundo de Trial era un objetivo muy difícil y bonito al mismo tiempo y estoy súper orgullosa de haberlo conseguido. Ha sido un año en el que he sufrido mucho y creo que todavía le doy más valor. Aún queda el Mundial de Enduro que está en juego, así que espero que vaya muy bien la última carrera y poder cerrar una temporada brutal", añadió.