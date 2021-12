El tridente campeón de KTM para reconquistar el Dakar

Después de 18 victorias consecutivas en el Rally Dakar, Honda derrotó a KTM en 2020. Ricky Brabec acabó con el reinado de los de Mattighofen y devolvió el Touareg a la marca del ala dorada 31 años después, que llevaba varias ediciones golpeando a palo.

KTM se presentó con toda su artillería en la salida de Arabia Saudí en 2021 dispuesta a demostrar que lo ocurrido un año antes fue un accidente, pero las dunas volvieron a poner a cada uno en su sitio y Honda repitió con la victoria de Kevin Benavides.

Los austriacos no se andaron con rodeos y el pasado mes de abril firmaron al argentino, formando un verdadero dream team junto a Toby Price y Matthias Walkner. Así, en sus filas figuran los ganadores de tres de las últimas cuatro ediciones de la prueba. Además, el británico Sam Sunderland –campeón en 2017 y 2º hace un año– cambia KTM por GasGas, otra de las marcas del grupo. El expiloto de MotoGP, Danilo Petrucci pone la nota exótica en su debut en el Dakar con el Tech3 KTM Factory Racing.

Benavides defenderá el dorsal #1 con la nueva KTM 450 RALLY tras un año marcado por las lesiones: "Tengo muchas ganas de afrontar este nuevo reto y correr el Dakar con Red Bull KTM", comenta. "El año ha sido duro para mí, poco después de fichar por el equipo me lesioné el hombro en una caída entrenando y eso me obligó a estar tres meses sin pilotar justo en el momento en el que necesitaba rodar lo máximo posible. Después de eso, el programa de pruebas y de entrenamiento ha sido intenso. Todo ha ido muy bien, y estoy muy satisfecho con los pasos que hemos dado con la nueva KTM 450 RALLY. Siempre es difícil planificar una estrategia, pero una vez terminada la primera semana, si todo está bien después del día de descanso, ¡intentaré dar lo mejor de mí para conseguir dos victorias consecutivas!".

(Antes de seguir leyendo, pasa las imágenes o haz click en este enlace para ver todas las fotos de la presentación de KTM)

Walkner, por su parte, ha completado un excepcional 2021 proclamándose campeón del mundo de rallies cross country e intentará alargar su estado de forma para añadir un segundo Touareg al de 2018.

"2021 ha sido un año muy, muy bueno para mí, empezando por el Dakar y luego durante todo el campeonato del mundo. La suerte no estuvo de mi lado en enero, tuve un problema al principio que me hizo perder demasiado tiempo. Han sido dos años difíciles para todo el mundo, pero siempre es bueno que todo el trabajo duro y el entrenamiento den sus frutos con unos buenos resultados. Terminar entre los dos primeros en las cuatro carreras en las que participamos durante el año y conseguir dos victorias demuestra que mi pasión sigue siendo tan fuerte como siempre. Me siento bien, me siento muy cómodo sobre la moto, y a pocas semanas del Dakar, ¡estoy listo!", apunta.

Price, bicampeón del Dakar, tuvo que abandonar en la novena etapa en 2021 al romperse la clavícula en un accidente y ha pasado el año de quirófano en quirófano.

"Tengo muchas ganas de que llegue el Dakar 2022", afirma el australiano. "La carrera este año no me fue demasiado bien, ya que me caí en la novena etapa. Estaba en una buena posición, así que fue duro tener que retirarme. El plan para el próximo es similar a los que he tenido en el pasado: llegar a salvo al día de descanso en una posición sólida, mantenerse en la contienda, y tratar de dejar que los días vengan hacia mí. Los días en los que tengamos que apretar, iremos a por todas. Es fácil hacer un plan, pero el rally siempre cambia día a día, tienes que ser capaz de adaptarte. Me siento muy bien ahora, y el trabajo con la nueva moto va definitivamente en la dirección correcta. Si todo va bien, deberíamos estar ahí".