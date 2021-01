Benavides dedica su victoria a Paulo Gonçalves

Kevin Benavides fue el más rápido este martes en la etapa 9 del Dakar 2021, en bucle alrededor de Neom, de 579 km (456 cronometrados), pero el sabor de boca al acabar la especial fue cualquier cosa menos dulce.

El argentino se enteró de que su hermano pequeño, Luciano, se había caído en el km 242 de la etapa y se había dislocado un hombro cuando marchaba tercero, a poco más de 3:30 de él.

Pero, además, este 12 de enero de 2021 se cumple un año de aquel terrible día del primer Dakar en Arabia Saudí en el que Paulo Gonçalves perdió la vida sobre su moto Hero.

Benavides, ex compañero de equipo del portugués y muy cercano a él, dado que le ayudó en sus primeros pasos en una estructura oficial, quiso tener un recuerdo con él este martes.

"Un día bastante duro y especial también para mí porque hoy hace un año de la muerte de mi amigo Paulo. He salido a hacer la etapa lo mejor posible y esta victoria es para él", comentó al llegar a meta.

"Estoy contento por el trabajo que pude hacer pero tengo una combinación de emociones, porque recién me enteré al terminar la etapa que mi hermano Luciano se cayó y se hizo daño. Es raro. No se puede estar del todo feliz. Sé que él está bien y eso me deja tranquilo. Ahora a seguir concentrados, quedan tres días para seguir dando batalla y pelear, que todo puede cambiar de un momento a otro. Concentrado en el día a día".

Honda cuenta con cuatro pilotos en el top 5 del Dakar, pero el primero de ellos es también el menos esperado: Nacho Cornejo.

El chileno cuenta con 11:24 de ventaja sobre su compañero argentino y 14:34 sobre el primero de KTM, Sam Sunderland. Aun así, asegura que no piensa en poder lograr su primer Touareg, si no en la etapa del día siguiente.

“Hoy ha sido una etapa muy dura, durísima, mucha piedra y muy larga. Salía primero y la idea era abrir lo más rápido posible para que los de atrás no me recortaran tanto tiempo. Toby lamentablemente tuvo una caída y ojalá no sea nada grave, esa es la noticia que nunca queremos escuchar, que alguno de nosotros se cayó o se golpeó. Le deseo una recuperación rápida y espero que esté bien", comentó sobre el adiós de su más directo rival.

"En cuanto a la etapa pude abrir todo el día yo, los 456 km, apretando, se hizo muy largo, cansado, pero creo que hice un buen trabajo y no perdí mucho tiempo con el piloto que ganó hoy la etapa. Contento con el trabajo realizado hoy, cada vez queda menos para el final y ahora a descansar y concentrarnos en la etapa 10 de mañana".