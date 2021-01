Kevin Benavides, a la épica: "Sin sufrimiento, no hay victoria"

El piloto argentino de Honda logró su primera victoria de etapa en el Dakar 2021 este jueves al completar los 456 kilómetros cronometrados en 5h09:50 y aventajar por un minuto a su compañero Nacho Cornejo.Además, la victoria le vale para ser el nuevo líder de la general, con 2:31 de ventaja sobre Xavier de Soultrait (Husqvarna).

Y si habitualmente un día en un Dakar es un desafío para cualquier competidor, para Kevin Benavides lo fue aún más en la etapa 5 por la caída que sufrió pasado el kilómetro 330, en una zona de pistas sinuosas dentro de ríos secos de piedra.

"Dicen que sin sufrimiento no hay victoria. Así que espero haber pagado la cuota de sufrimiento con el día de hoy. Fue una etapa muy difícil, muy técnica, con mucha navegación. Cometí un error al principio perdiendo varios minutos. Después comencé a recuperar y a mejorar", comentó el piloto de la provincia de Salta al llegar a Al Qaisumah.

Para explicar lo sucedido en el accidente, Benavides añadió: "En una duna salté mucho, pensaba que no había nada del otro lado y me encontré con un gran hueco y una duna de frente. Caí, el impacto fue muy, muy grande y muy fuerte. Me puse duro en el aire y cuando impacté pegué con el casco contra el GPS, de hecho rompí la pantalla del GPS, partí el casco también, y parece que esa parte me golpeó en la nariz".

"Creo que no está quebrada, pero tengo acá una herida. Me doblé también los tobillos, que es lo que me duele y me voy a chequear ahora".

"Me levanté y me faltaban 180 kilómetros para el refuelling. Fui sangrando y ahí me asistieron un poco los médicos mientras cargamos combustible y después continué igual la etapa. Ha sido bastante dura, con bastante dolor, pero con un buen sabor al final".

Más allá de su estado físico tras la caída, el argentino descartó por completo no continuar en la carrera: "Un tobillo me duele más que el otro, pero veremos. Igual seguiré. Vamos a trabajar ahora con los fisios y ver de vendar un poco seguramente y seguir".

De cara a lo que será la sexta etapa el viernes, la última antes del esperado día de descanso, el piloto de Honda tiene claro cuál es su planteamiento

"Mañana será un día en el cual tendré que salir adelante a defender y tratar de hacer lo mejor posible. Estamos viendo que todos los días ir adelante, ir atrás es una estrategia que estamos jugando, así que intentaré seguir dando lo mejor", concluyó.

