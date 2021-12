Juvanteny llama a Fina Román para el Dakar tras el positivo de José Luis Criado

La COVID-19 sigue golpeando a la caravana del Dakar a menos de 72 horas para el inicio de su 44ª edición. José Luis Criado, el español con más participaciones en el Rally, dio positivo en el test PCR previo a su viaje a Yeda (Arabia Saudí) y no podrá disputar la que iba a ser su 32ª participación.

"Desgraciadamente, me pierdo mi 32º Dakar", comentó Criado. "Circunstancias ajenas a mi voluntad han hecho que los resultados del test PCR salgan positivos. No me lo esperaba. Este año nos hacía especial ilusión llevar un bifuel más ecológico en el camión. Hemos trabajado mucho en ello y espero que mis compañeros continúen este extraordinario esfuerzo y que nos hagan disfrutar como siempre. Yo me encuentro estupendamente, pero esto es un mal sueño".

El veterano copiloto de 64 años iba a formar equipo con Jordi Juvantenyy Jordi Ballbé a bordo del MAN #528 del equipo KH-7 Epsilon, que ha reaccionado de inmediato y ya tienen sustituta. Fina Román ocupará la plaza de Criado.

La catalana volverá por décima vez al Dakar después de una década ausente de la prueba. Fina Román ya disputó con el equipo KH-7 Epsilon dos ediciones del Rally en África y otras cuatro en Sudamérica, de 2006 a 2012, en las que colaboró en tres victorias en la categoría 6x6 y la 9ª posición en la general como mejor resultado. La de 2022 será su primera presencia en Arabia Saudí.

"¿Cómo se prepara un Dakar en 18 horas, de las cuales cuatro las he dormido?", apuntó Fina Román. "Pues desde ayer a las 14:00 horas que Jordi Juvanteny me llamó para preguntarme si todavía tenía en vigencia mi carnet de camión para sustituir a un positivo, empecé a velocidad de carrera a intentar conseguir una PCR urgente, una licencia urgente, maletas… ¡Gracias a todos los que me habéis ayudado a conseguirlo! Esta noche estaré en Yeda y espero estar al nivel para sustituir a un gran copiloto como es José Luis".

Los integrantes del MAN #528, que tras ser 15º en la general en 2021 este año estrenarán un sistema de alimentación bifuel desarrollado por Repsol, vuelven a verse condicionados por la COVID-19, como hace 12 meses. A cuatro días para la salida de la pasada edición, Jordi Ballbé tuvo que aplazar su estreno por un positivo en coronavirus.

Ballbé y Juvanteny –que disputará su 30º Dakar– ya se encuentran en Yeda y han pasado los test PCR obligatorios para entrar en la burbuja del Rally.

“Es una pésima noticia el positivo de José Luis. Le enviamos muchísimos ánimos desde aquí porque es una pena. Todo tiene dos caras y la incorporación de Fina es una buena noticia. Sustituirá a José Luis, aunque él es insustituible, y dentro de lo malo, tenemos a alguien para llevar el proyecto adelante”, apuntaron.