Jordi Vidal, el "mini luchador" que ayuda a Nasser Al Attiyah

Cargar el reproductor de audio

Riyadh-. Imaginemos por un momento estar trabajando como fotógrafo en el campeonato mundial de rallies y que el mismísimo Nasser Al Attiyah se interese por lo que haces. Eso es lo que le ocurrió a Jordi Vidal, un chico de Igualada [Barcelona] que acabó convirtiéndose en una de las personas más cercanas de uno de los mejores pilotos de la historia del Rally Dakar. Con 39 años, viaja allá donde va el piloto de Toyota para hacer de su vida en la competición todo más sencillo, aunque como le gusta decir, "nunca le llamo jefe".

El barcelonés atendió a Motorsport.com a los pies de la autocaravana en la que se desplazan a los rallies en unas tumbonas más parecidas a las de playa que a la de un cuatro veces campeón de la carrera más dura del mundo. Allí nos contó cómo era su vida, lo que le hizo apasionarse al automovilismo, la curiosa historia sobre cómo conoció al que ahora puede decir que es su "amigo" y anécdotas de un qatarí en un pueblo en Cataluña.

"Todo empezó en 2014", cuenta Jordi. "Yo ya lo conocía de antes como seguidor, pero en el 2014 estaba haciendo fotos en el Rally de Cerdeña, en Italia, de freelance para el mundial de rallies. Le hice una foto en un salto, y era muy chula, y al final de la etapa fue para allí, se la enseñé con la cámara y me dijo, 'me gusta, cuando la tengas, si me la puedes pasar, te doy mi WhatsApp y me la envías'. Por la noche se la mandé, me dio las gracias, y al día siguiente, me pasé por ahí y me dijo que me tomara un té, un café o una comida con el equipo, lo que quisiera, y así fue el primer contacto".

"A partir de ahí, como iba a más rallies, nos íbamos viendo, saludando, y lo típico, algún WhatsApp, y cada vez más. Luego, cuando yo trabajaba en MotoGP, en la organización, como el primer gran premio es siempre en Qatar, el siguiente año que fui, en 2016, en marzo, le mandé un WhatsApp para decirle que estaba en Qatar con MotoGP, y él también estaba. Me dijo que si quería ir después del trabajo una tarde a su casa, con su familia a tomar té, y un día fui, y luego él vino al gran premio a verlo, así estuvimos unos dos años, más o menos, y en el 2017, en la Baja de España, en Teruel, fui a hacer fotos y él sabía que yo tenía todos los carnet de camión, porque en MotoGP conducía, y me dijo '¿quieres venir al Dakar este año?'", contaba con un entusiasmo que se palpaba solo con ver el brillo de sus ojos.

"Fue en 2018, y 'sí', me da igual, barrer, o lo que sea, me da igual, es mi sueño. Luego me pasó directamente el contacto de Jean-Marc [Fortin], el jefe de Overdrive y ya fue el primer paso, a partir de ahí hablé con Jean-Marc y me dijo que si tenía los carnet iba a llevar un camión, fui al Dakar 2018 por primera vez, en Perú, Bolivia y Argentina. Llevé el camión de asistencia de Nasser, un MAN, 6x6, manual, increíble, en Sudamérica, las carreteras, todo… Fue muy bien, y eso fue en 2018, ese año seguía en MotoGP, pero el Dakar fue en enero, luego volví a Qatar, ya como habíamos estado en el Dakar, y cuando terminó el gran premio, me quedé unos días más en Qatar para visitar la ciudad y todo, y Nasser me dijo que si quería trabajar con él, ya para ir a todos los rallies. Primero le dije que estaba con MotoGP, y que estaba comprometido a hacer toda la temporada, pero él me dijo que no había problema, terminaba la temporada, me esperaba, y cuando acabase en noviembre, hablábamos otra vez. Hablé con MotoGP para decirles que iba a terminar a final de año, y ya desde noviembre desde 2018 empecé a trabajar 100% con Nasser".

"Durante ese año íbamos hablando cada vez más, qué íbamos a hacer y qué no, y ya en Qatar me dijo que su ilusión era comprar una finca en España, cerca de Barcelona, por el clima y todo, y empecé a buscarlas. Encontré una, dos, tres… Le mandé fotos y se vino ese mismo año en abril, cogió un avión para Barcelona, pero yo estaba fuera con MotoGP, en Estados Unidos, y mi padre fue a buscarlo al aeropuerto. Llovía muchísimo, y dijo que si siempre llovía allí [risas], pero le gustó. Teníamos tres fincas buscadas, la primera ya me dijo que le gustaba, y luego estuvo negociando el precio. Fue terminar de MotoGP, comprar la finca y ya me fui allí para empezar a prepararlo todo, y desde ahí, al 100% con Nasser, voy a todos los rallies, voy al Middle East con el Polo, con Toyota, a Extreme E con CUPRA, a veces también a competiciones de tiro al plato, lo que me diga".

De estar en el sueño a aceptar una oferta irrechazable

La historia no había hecho nada más que empezar, había conocido a uno de sus ídolos, pero no solo eso, sino que comenzó a trabajar mano a mano con él, algo que ni soñaba: "Al principio no, porque no te lo piensas, que un piloto como Nasser, que está siempre arriba te lo diga, pero fue más como de sorpresa, no me lo esperaba, fue bien".

"Desde el principio siempre tuvimos buen feeling. Me acuerdo el primer día que trabajé con él, que estábamos en Barcelona, y me dijo que no quería que le llamara nunca jefe, nos conocimos como amigos y quería que fuéramos amigos, eso siempre me acordaré, 'nunca me llames jefe'", desvela Jordi, quien despertó su pasión por los rallies y el automovilismo en general gracias a su padre, que los fines de semana iba como periodista a las carreras y llevaba a su hijo a conocer el paddock.

Eso le llevó a intentar trabajar en el motor, de lo que fuera, y encontró su forma de vida a través de un obturador: "Yo empecé a trabajar en sitios normales, pero llegó un año que dije, 'quiero trabajar en algo del motor', lo que pasa es que no sabía en qué. Por ejemplo, mecánica es más fácil porque hay muchos mecánicos, pero no me gustaba, y como me gustaba hacer fotos, me compré una cámara, empecé a ir a los rallies haciendo fotos para una agencia, le mandaba las fotos, y así empecé. Pero luego me salió la oportunidad de trabajar en MotoGP, en la logística, llevaba el camión por Europa, y en los grandes premios hacía todo el tema de vinilos para rotular los podios, las salas de prensa…"

En ese instante pensaba que había encontrado el trabajo de sus sueños, aunque le esperaba algo mucho más importante, ser la mano derecha de Nasser Al Attiyah: "De hecho [pensé], he encontrado el trabajo que me gusta. Estaba en MotoGP, viajando por el mundo, estaba muy contento, pero realmente, lo mío son los rallies, el Dakar, y que te lo diga un piloto como Nasser, no podía decir que no".

"Al principio, realmente, mi familia no lo tenía claro, porque tenía un trabajo estable en MotoGP, estaba bien, y no sabía si con Nasser iba a ser para uno o dos años, si iba a poder volver atrás, pero yo no tuve dudas. Me da igual si es un año o dos, lo que sea, pero para mí es uno de los mejores del Dakar, de los rallies, voy a probar", continúa el catalán.

Nasser, un tipo normal que va muy rápido en el Rally Dakar

Las estadísticas no mienten, el qatarí es uno de los mejores de la historia en la competición, y sus cuatro trofeos Touareg lo avalan, pero más allá de eso, Nasser Al Attiyah es una persona como el resto, amable y que atiende a todos los que solicitan aunque solo sea un saludo.

"Es una persona muy amable, muy abierta, y como he dicho, me trata como un amigo, como un hermano, nunca me ha dado una orden de malas maneras, nunca, nunca, nunca", cuenta Jordi. "Al contrario, si es algo que puede hacer él, nunca te va a tratar mal, todo lo dice bien, y si no se puede, nunca te va a poner ninguna pega, si no se puede, no se puede, mientras que otros sí te dirían algo. Es muy amable".

"En este mundo, en un equipo, es importante tener a la gente contenta, a tus mecánicos y asistente, porque todo el mundo, si tratas mal a los mecánicos un día, si tienen que trabajar hasta las tres de la mañana algún día, quizá no lo van a hacer con la misma alegría. En cambio, si tienes a tu equipo contento, todo va mucho mejor", asegura una de las personas que más puede conocer al de Toyota.

Su vida lo ha llevado a comprar una casa en un pequeño pueblo de la provincia de Barcelona, algo que, por extraño que resulte, es así, y Jordi nos cuenta sus divertidas aventuras por un lugar en el que nunca se podría esperar ver a un qatarí "Le gusta mucho [España]. La comida, la gente, le gusta mucho, y cuando viene a la finca, es uno más del pueblo, vamos a comer siempre al restaurante, ayuda en lo que puede, vamos en bici, a correr, uno más".

"Siempre me dice que está un poco enfadado conmigo por el tema del idioma", comenta entre risas. "A él le gusta mucho el español, pero el problema es que en Cataluña, y más en un pueblo del interior, todo el mundo habla catalán, y cuando va a un restaurante me dice que pensaba que venía a aprender español. Yo le digo que no es un buen sitio porque todo el mundo [para aprender el idioma], la gente de pueblo, habla catalán, y va al restaurante y no lo entiende, pero luego cuando vino, al principio me preguntó sobre qué serie podría ver en español".

"Le dije que La Casa de Papel, y se la vio entera en español, todas las temporadas, y se pone las noticias de la tele en español, y empieza a entender algo", nos revela antes de que le preguntemos si en privado tiene una personalidad tan extrovertida como parece con la prensa. "Siempre hace bromas, se ríe, baila, canta…".

"[Le gusta la] Música árabe, por supuesto, pero le gusta la latina. A nivel internacional le gusta Bob Marley, de Jamaica le gusta mucho, pero aquí en el Dakar es otra historia, se levanta muy temprano y no tienes tiempo, pero en Extreme E, con CUPRA, que tienes más tiempo, siempre, antes de las carreras, le dice al mecánico que le ponga Bob Marley y se pone a bailar", nos hace imaginar con gestos que tratan de imitar a Nasser Al Attiyah.

Sin embargo, eso es cuando no hay nada importante en juego, puesto que cuando necesita ir a por todas en la competición, cambia de mentalidad conservando su propio estilo: "Desayuna, y aquí en el Dakar se hace el desayuno él mismo, algo de avena con leche. Luego se viste y va a ver a todos los mecánicos, los saluda, les da los buenos días, y les pregunta si lo que han tenido que cambiar al coche, lo que no, se preocupa mucho. Habla con los ingenieros y con la gente, se bebe el té o el café, y arriba".

Jordi cuenta que el mismo qatarí se hace su comida, como el resto de personas, tanto en el Dakar como cuando no compite, incluso cuando va a su finca catalana quiere preparar algo para sus invitados: "Cuando estamos en la finca, a veces vamos al restaurante del pueblo, pero por la noche, muchas veces se hace él la comida, pasta, carne, pescado…".

Para llevar una vida equilibrada, también debe entrenar, algo que no suele hace mucho en el plano físico pero sí en la competición, donde las propias carreras son sus entrenamientos: "Le gusta mucho caminar, correr rápido también lo hace, la natación, pero gimnasio, con máquinas, no lo hace mucho, no. Musculatura no hace, es más caminar y natación, y con lo del tiro al plato, quieras o no, también le sirve, cuando está en Qatar y es un deporte físico".

"Normalmente sí [le acompaño], pero realmente Nasser, de entrenamientos, con el coche, no hace nada. Antes de cada carrera, con Toyota sí que hacen un día de test, pero es más probar que las cosas del coche estén bien, pero irnos a un sitio y hacer test no lo hace nunca porque sus entrenamientos son las competiciones, hace todo el mundial de Cross-Country, alguna Baja, está con el Polo y la Extreme E, y no tiene tiempo", desvela el asistente de Nasser Al Attiyah.

Los tiempos libres con Nasser: vacaciones, futuro y conversaciones

Relajarse con el de Toyota es algo bastante curioso, y Jordi Vidal cuenta sin esconder nada cómo son las horas con un cuatro veces campeón del Rally Dakar, desde ver películas a series pasando por probar sin mucha suerte el videojuego oficial de la carrera más dura del mundo en donde, por supuesto, se eligió a él mismo en la única vez que se puso a los mandos del simulador.

"Más personal que de competición, de eso nunca hablamos, la verdad. No que queramos, sale así, Nasser es una persona, que no sabemos si va a ganar o no el Dakar, pero lo va a celebrar, al cabo de dos días ya tiene la mente en lo próximo. No es una persona que si gana el Dakar va a estar un mes celebrándolo, no, dice que ha ganado un día o dos, y luego ya es historia" dice el catalán.

"Con Nasser, vacaciones pocas. Siempre, cuando termina un Dakar, al cabo de diez días, ya es el Rally de Omán, a finales de enero, y luego ya empalmamos con el Rally de Qatar, la Extreme E, aquí en Arabia Saudí otra vez, así que vacaciones…", explica Jordi. "Después, en los rallies, los tres primeros meses, siempre tenemos mucho, pero a partir de mayo, quizá en verano solo hay uno, así que tengo bastante tiempo libre".

No obstante, de vez en cuando, pueden disfrutar de algunos días para explorar el mundo en modo turista lejos de la competición: "Estar en casa y decir para irnos de vacaciones no, pero a veces irnos aprovechando algún rally, yendo unos días antes, como antes del COVID-19, en la Baja 1000 en México, nos fuimos dos o tres días en Los Ángeles y San Diego, dos o tres días de relax, que normalmente es rally, rally, rally, terminamos y para casa".

Después de que se acaba la época de descanso, es momento de ponerse a trabajar, y aunque Nasser Al Attiyah todavía tenga cuerda para rato, hay que ser consciente de que es posible que el final esté cerca, algo de lo que Jordi habla sin tapujos: "Por mí sí [seguir con él], esperemos que sí, pero esa es una de las bromas que tengo con él. No sé cuántos años va a durar en el Dakar, pero si diez más, ocho o nueve, pero siempre nos fijamos en Carlos [Sainz] o en Peter [Peterhansel], creo que Peter tiene 57, Carlos tiene 60, y si Carlos tiene 60 y está luchando por ganar, por qué nosotros también podemos llegar ahí".

"Carlos tiene mucho mérito para mí, porque con 60 años estar preparado físicamente, estar luchando, es muy difícil. Nasser físicamente está muy bien, pero siempre nos fijamos, yo ya se lo he dicho muchas veces, cuando él se retire, yo me retiro, al menos del Dakar. Me costaría venir con otro piloto, no sería fácil", reconoce el español antes de asegurar que espera estar más con él en lo más alto.

"La lógica dice que sí, desde que estoy con él, los seis Dakar, sin contar este, llevo cinco, y ha ganado dos veces, y tres [ha sido] segundo, la suerte es que todas las veces que he estado aquí, ha estado en el podio, que siempre ayuda mucho, pero no voy a decir el mejor piloto, está en el top 5 como mínimo, con Carlos, Peter, Loeb…", expresa con algo de precaución. "Con Nasser son los cuatro, y ahora va a subir gente joven, pero esos son los cuatro. Carlos no creo que tarde muchos años más, Peterhansel, tampoco, y luego se quedarán Nasser y Loeb, y para mí, los siete, ocho, diez años, van a ser los que ganen los próximos Dakar, entre Loeb y Nasser".

El "mini luchador", palabra con la que se define el mismo Jordi, echa de menos pasar ese tiempo de Navidad en familia cuando está en el Rally Dakar, pero es su pasión, competir llegar a lo más alto con Nasser Al Attiyah en todas y cada una de las pruebas en las que participa. Cuando se le pidió que también dijera lo que es el piloto qatarí en un vocablo, escogió el de "luchador", una definición ideal para alguien que está ahí para ganar trabajando con una persona "optimista" al lado.

¿Quieres leer nuestras noticias antes que nadie y de manera gratuita? Síguenos aquí en nuestro canal de Telegram y no te perderás nada. ¡Toda la información, al alcance de tu mano!