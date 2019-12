Barreda: "Más de uno estamos esperando oportunidades en coches"

Joan Barreda (Torreblanca, Castellón, 1983) conoce de primera mano lo que supone acariciar la gloria con las dos manos, pero no llegar a atraparla nunca. Su mejor puesto en un Dakar, tras 9 ediciones disputadas, sigue siendo el 5º lugar de 2017. Pero el castellonense está a solo un paso del top 5 de pilotos que más etapas han ganado en la mítica carrera en toda su historia.

Este 2019, tras abandonar en la tercera etapa en la edición 100% peruana, atrapado en una hondonada de rocas, Barreda se ha reencontrado consigo mismo y con sus mejores sensaciones. A pesar de comenzar la temporada con tres costillas y una clavícula rota mientras entrenaba una semana antes del Abu Dhabi Desert Challenge, el de Honda ha disputado cuatro pruebas del Mundial FIM de Cross-Country, subiéndose al podio en las dos últimas (Atacama y Marruecos).

Desde principios de octubre, tras ser tercero en la cita marroquí, su preparación se ha centrado en lo físico, subiéndose a la moto lo justo y reduciendo los riesgos que tan caros pagó en el pasado. En esta entrevista con Motorsport.com, Barreda destila optimismo, sinceridad y, sobre todo, ganas de volver a encontrarse con su mejor versión a partir del día 5 de enero de 2020 en Arabia Saudí.

Pregunta. ¿Cómo han sido estos meses después del Rally de Marruecos?

Respuesta. La verdad es que he aprovechado las últimas semanas para ganar masa muscular y estoy contento de cómo ha ido este último mes. Aprovecharé esta última semana para hacer moto, pero sin saltos, sin peligros. Quería hacer algo de navegación, pero tampoco merece tanto la pena aquí en España. Haremos algo pequeño allí al llegar, para ponerse en alerta y ya está. La verdad es que poder ir al Dakar al 100% con el físico después de los dos últimos años con las lesiones de la mano… a veces dices que es lo fácil, pero siempre hay cosas que se complican y no van como quieres. Después de los dolores de cabeza sin poder dormir por las noches, valoras el llegar sin ningún problema. A veces lo simple es lo bueno.

P. ¿Ha tenido un poco más de precaución tras estos últimos dos años?

R. Sí, la verdad es que este año hice muchos kilómetros, que es lo que quería hacer. El hecho de tener ritmo y recuperar el físico y estár ahí te pone contento. Después, al final son pequeños detalles. No sabes si con las lesiones vas a poder volver a estar al 100% físicamente… hoy en día con el ritmo que hay, se nota mucho el físico, te quita esa confianza que necesitas. Estas dos últimas carreras he ido con ese punto más tranquilo, sin presión, con las cosas claras, y se ha notado, porque ver que estás ahí con opciones de ganar, te motiva. El hecho de no haber hecho tantos kilómetros en las últimas semanas lo puedo notar el primer o segundo día, pero lo dudo, porque con lesiones de medio año, de 8 meses, he llegado al Dakar la primera etapa y he dado gas sin problema. Ahora me preocupaba la segunda semana, de ganar un peso extra de músculo, para no acusar el desgaste. Además, mi físico es así, es mi parte mala, que soy delgado y no tan voluminoso. Con estas motos grandes se nota el tener aplomo y físico encima de la moto.

P. El pasado enero, el día de su abandono, nos contaba que estaba súper agradecido a esta carrera a pesar de todo. Con todo lo que ha pasado, ¿se la quiere o se la odia?

R. No, no se le odia. Siempre he dicho que le agradezco todo. Sale mal en ciertos momentos, pero se aprende. Es una carrera difícil que no siempre cuando todo está bien sale como esperas. El año pasado había vuelto a entrenar mucho, hice mucha moto y al final me pasó eso del barranco. Está claro que tienes que tener ese punto de prevención para que no pasen estas cosas, pero nunca sabes. Este año, con más experiencia y con el cambio de filosofía de Castera que vimos en Marruecos, nos va a obligar a ir con calma cuando abramos pista, porque si no, lo vamos a pagar. Últimamente no era tan así y cuando te marcabas un día que podías apretar, tratabas de darlo todo porque estaban los tiempos muy ajustados, pero ahora parece que ha vuelto a cambiar. Es el primer paso que hay que entender, que si pierdes 10 minutos un día, a la jornada siguiente el que abra también sufrirá.

P. ¿Cómo ve el nuevo concepto de navegación, con de cuatro a seis días recibiendo el roadbook 25 minutos antes de salir?

R. Va a penalizar mucho abrir pista. También he escuchado que no será tan exagerado como en Marruecos, porque ya la navegación es más trabada y rebuscada, pero había roadbooks con poca información y en muchos sitios era lotería. Creo que ahora han revisado el abre pista [ouvrier] y pondrán más información. Aun así será difícil. Me gusta, me va bien. Se va a ver el piloto que tiene más intuición, que tiene ese punto de picardía, de calma. Antes no se sabía si uno había ido a entrenar o no, en Sudamérica la gente tenía más información… aquí partimos todos de cero y será interesante.

P. ¿En qué ha cambiado la Honda CRF 450 Rally desde enero de 2019?

R. Hemos trabajado bastante, pero son cosas que tampoco se ven tanto. Hemos insistido mucho en la electrónica, para intentar mejorar la respuesta en la arena. En Chile vimos que en las zonas arenosas con valles largos y rápidos nos faltaba un poco de potencia. También estuvimos trabajando bastante en la suspensión, para mejorar la confianza a la hora de atacar, porque estábamos teniendo bastantes reacciones raras, agresivas, cuando teníamos algún bache imprevisto. Nos gustaría hacer cambios más drásticos a veces, pero hay que priorizar la fiabilidad y afianzar lo que va bien.

P. ¿Y el equipo?

R. Lo que buscan también los japoneses es el tema de la experiencia en el terreno, de estar ahí el día a día y que nada falle en los 15 días. Hay que reconocer todo el trabajo de estos años atrás, de los manager que han estado hasta ahora, que se han hecho cosas muy buenas y se ha avanzado mucho. Pero ese puntito, sobre todo en el Dakar, que te da la experiencia… es importante que haya gente [Ruben Faria, 10 Dakar en moto y coche, es el nuevo General Manager] que pueda prever todas las cosas que pueden pasar allí. Al final no es sencillo que un equipo de 40 personas trabaje perfecto y que no haya grietas en ningún lado. Es lo que hay que conseguir, que no haya errores, que la moto no falle ningún dia y que los pilotos aprieten y tampoco fallen. Es lo que se está intentando conseguir.

P. ¿A quién ve como principales rivales a tener en cuenta?

R. Los de siempre. Hay 10 pilotos ahí, con las tres o cuatro KTM, las dos Husqvarna, una Yamaha o dos y las tres Honda. Algunos se conforman con el podio, pero la mayoría no.

P. Imagino que usted estará entre estos últimos...

R. Yo estoy ahí… a mí ya me vendría estar ahí este año. Mi carrera va a ser así, estar en el juego del podio este año. Si hay que apretar y eso… pero esa va a ser la idea desde el principio, tener un punto menos de agresividad. Obviamente habrá que correr, como en Marruecos o Atacama, pero ya no buscar tanto la carrera, sino que venga. El tema es que puedes entrenar, lo puedes tener claro, sentirte bien y confiado, pero hay tantos factores que muchas veces son cosas externas que no dependen de ti.

P. Tiene 36 años, ¿piensa en su futuro fuera del Dakar?

R. No voy pensando en tantas opciones, pero de alguna manera lo que me he marcado dentro de mí, de mi entorno, después de recuperarme bien y ver que volvía a sentirme bien y a divertirme encima de la moto, es que quiero hacer dos años –contando esta temporada y el Dakar– motivado, trabajando, yendo a todos los test del equipo y a todas las carreras, entrenando dos sesiones por día de físico y ya está, sin tener que depender de resultados.

Tengo ya mi carrera, de la que estoy orgulloso, a pesar de resultados mejores y otros peores. He podido organizarme mi vida y quiero intentar que cuando acabe mi trayectoria deportiva haga lo que me apetezca, lo que me apasione, no tener que engancharme a un trabajo porque tengo que cubrir gastos. He conseguido esto y ahora a intentar disfrutar de estos años que me quedan y no tener ninguna lesión grave que me condicione el resto de mi vida.

P. ¿Ha valorado desembarcar en coches como han hecho otros antes?

R. No sé. Sí que me gustaría lo de los coches. ¡A quién no! A todos los que competimos en moto nos apasiona el tema de coches porque puedes aplicar mucha de la experiencia que tenemos. Pero por otro lado hay que ver la situación del mercado, se tendrían que apartar los gatos viejos que hay ahí ahora (risas). Ahora se ha ido una marca oficial, que eso complica más el mercado y esperemos que se animen los fabricantes y entren nuevos, lo que abrirá oportunidades a los que estamos esperando, que creo que hay más de uno ya.

Las 100 mejores fotos del Dakar 2019, ¿os acordáis?