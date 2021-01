Barreda: "Estamos ahí; en este Dakar puede pasar cualquier cosa"

El sueño de ganar finalmente el Dakar sigue intacto en Joan Barreda (Honda) a falta de cuatro etapas para que acabe la edición 2021, la que puede ser su última participación en moto.

El piloto de Torreblanca llegó sin grandes problemas al final de la Maratón, a pesar de dañar la rueda delantera en la jornada del domingo. Aunque cede 16:05 ante el líder de la general, su compañero Nacho Cornejo, Barreda tiene clara su estrategia y las particularidades de esta segunda edición saudí del rally.

"Hoy era una etapa también difícil, la segunda parte de la Maratón. Hemos salido en la primera parte con muchos caminos de piedras, que era bastante peligroso. Ayer tuvimos un golpe muy fuerte en la rueda delantera y decidí cuidarla. A partir del refuelling vimos que las distancias eran pequeñas y me he mantenido, pero también vi la caída de [Xavier] De Soultrait, que ya estaba con el helicóptero [sufrió un traumatismo cervical] y perdí un poco la concentración y tiempo en algunos kilómetros. No está tan mal, porque mañana salimos algo retrasados e intentaré recuperar algo de tiempo", apuntó en meta.

Cuando Motorsport.com le preguntó si la distancia que ha de salvar a cuatro etapas del final es demasiada, Barreda respondió: “Estamos luchando, estamos ahí, aún quedan cuatro días. Es verdad que son 16 minutos, pero está claro que en este Dakar cualquier cosa puede pasar y lo importante es que estamos bien físicamente e intentaremos hacer el máximo, como hemos hecho hasta ahora".

Honda ha metido a sus cuatro pilotos en el top 6 en esta recta final del Dakar, frente a las dos KTM de Toby Price y Sam Sunderland. Las opciones son altas, pero también es cierto que todos quieren llevarse el Touareg a casa.

Ricky Brabec, ganador de la edición 2020, es 6º, a 17:42 de Cornejo y este lunes volvió a lamentarse de no haber gestionado mejor la primera semana.

"Hoy abrimos toda la etapa, luego con Nacho llegó en el refuelling y la segunda parte de la especial fuimos juntos e hicimos trabajo de equipo. Fuimos muy rápido y lo hicimos bien. Me hubiese gustado haber tenido la velocidad y la concentración que tuve estos dos días la semana pasada, porque siento que ahora estamos más fuertes y más en la batalla", apuntó el estadounidense en Neom.

"Esta es la parte de desierto que me ayudó el año pasado y espero poder recortar tiempo estos días, porque aún pueden pasar muchas cosas en cuatro días. Todos tenemos ahora ruedas usadas, con cortes, que pueden ser un factor. Ahora los nervios empiezan a fluir y el final está cerca. Intentaré estar concentrado y presionar".

Kevin Benavides mantiene la cuarta posición en la general (a 12:58), a pesar de perderse el domingo cuando lideraba la etapa. Y el argentino avisa de que plantará batalla hasta el final, después de su amarga rotura de motor en 2020.

"Ayer venía haciendo una muy buena etapa, venía ganando y al final me perdí unos 10 minutos. Hoy intenté apretar un poco, pero la etapa no era para marcar muchas diferencias, era muy rápida. No han sido de las etapas que más me hayan gustado, muy rápidas, con caminos muy rotos y peligrosos. Lo importante es que la moto ha llegado bien y mañana a seguir, más enfocado que nunca para dar batalla en estos últimos cuatro días", añadió el de Salta.

