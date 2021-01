Huesos rotos y pérdida de conocimiento: la etapa más dura del Dakar en motos

Cuando David Castera, director del Dakar, aseguró hace unos meses que la segunda semana de la 43ª edición del rally iba a deparar sorpresas hasta el final, no mentía.

La etapa 9 de este martes en bucle en torno a Neom (en la costa del mar Muerto) fue una auténtica quebrantahuesos, desgraciadamente también en sentido literal.

En el km 155 de la especial, Toby Price (KTM) lo comprobó en primera persona, yéndose al suelo y fracturándose la clavícula derecha cuando iba liderando la etapa. El australiano, ganador en 2016 y 2019, fue evacuado en helicóptero al hospital de Tabuk y afortunadamente no sufrió mayores lesiones.

Pero en el km 242, después de venir como el tercero más rápido, Luciano Benavides sufrió una caída con su Husqvarna y fue evacuado en helicóptero al hospital de Tabuk para evaluar posibles fracturas, tras dislocarse el hombro.

Lo que no se supo hasta el final de la etapa fue que Joan Barreda (Honda) se había caído también "en torno al km 50-60" de la especial –tras ser el más rápido en los primeros 30 km– en una zona de pistas sinuosas de tierra, golpeándose duramente una de sus rodillas y llegando a perder el conocimiento unos instantes.

El español se repuso, pero terminó cediendo 14:29 en la meta ante su compañero Kevin Benavides. Sus esperanzas de ganar este Dakar están ahora a 29 minutos del líder, pero visto cómo está siendo esta edición, aún quedan cosas por pasar en los próximos tres días.

"Alrededor del km 50 de la especial he sufrido una caída que me ha hecho perder el conocimiento por unos instantes. Aturdido los primeros kilómetros he podido continuar y acabar la especial. Quedan tres días y lo importante es que continuamos en carrera", comentó el de Torreblanca en sus redes sociales.

"Es un fuerte golpe, pero he podido llegar al final de la etapa que era lo importante. Veremos mañana cómo va el día, ya que el Dakar no ha terminado".

Sam Sunderland, ya única esperanza de KTM (3º a 14:34 en la general) para la victoria, también sufrió una caída tras haber ayudado a Price junto a Ricky Brabec.

"Ha sido un día realmente duro. Empecé fuerte e iba progresando con la navegación complicada. Luego vi a Toby tumbado en el lecho de un río con Brabec. Esperé hasta que el helicóptero llegara y luego intenté encontrar un buen ritmo. Pero tras 100 km, iba abriendo el grupo y estaba mirando el roadbook. De repente golpeé una roca y volé por encima del manillar. Fue un gran golpe, un impacto duro, y afortunadamente no me hice demasiado daño", contó el inglés.

"Pero dañé la torreta de navegación de la moto y fui sin roadbook desde ese momento. Conseguí llegar a meta siguiendo a otros, pero fue duro. Este Dakar está siendo muy duro".

Ricky Brabec (4º en la general, a 17:26) coincide con su rival: "Fue sin duda un día duro. Fueron 456 km y una día largo de navegación y desierto. Desgraciadamente, Toby se cayó y estuve con él no sé, 18-20 minutos o así, esperando al helicóptero. Cada día que salimos sabemos que es el riesgo que tomamos al estar aquí".

"Esta segunda semana va a ser brutal. El año pasado pasamos por aquí primero y luego fuimos a la arena, que es menos exigente, pero este año es al revés. Hay que estar concentrado, quedan tres días y pueden pasar aún muchas cosas hasta la meta".

Pablo Quintanilla (Husqvarna) vio cómo su compañero, Luciano Benavides, se quedaba fuera del rally y cedió 23:30 en meta.

"Fue la etapa más dura del Dakar. Por la mañana vi a Toby en el suelo, pero el helicóptero ya estaba ahí con él y seguí, aunque fue complicado concentrarse después de ver algo así. Después del repostaje, empecé a ir mejor y a subir el ritmo, pero encontré a Luciano en el suelo y paré a ayudarle. Fue complicado de vivir porque tenía mucho dolor, pero afortunadamente no fue una lesión grave. Estuve con él hasta que llegó el helicóptero y desde ahí fui con cuidado hasta el final", cuenta el chileno.

Jaume Betriu (FN Speed), 14º en la general, también deja claro la peligrosidad del día: "Fue una locura de especial, con muchísima piedra y polvo. Me he perdido un par de veces y luego me he encontrado con un grupo y ha sido imposible adelantar. Había zonas de navegación difíciles. Estoy contento porque ha sido una etapa peligrosa, ha habido muchas caídas y dentro del polvo era complicado poder adelantar, así que estoy contento de estar aquí".

Tosha Scahereina, debutante valenciano que marcha 17º en la general, añadió: “Ha sido la más dura parar mí hasta la fecha. Sabía que tendríamos una navegación difícil. En los primeros kilómetros he tenido un fallo y me ha alcanzado Quintanilla, por lo que en el primer tramo he tenido mucho polvo y no podía avanzar. Luego en el kilómetro 80 he pasado por un río seco y blando, he pillado una piedra y he caído fuerte. Después de eso ya he intentado llegar lo mejor posible. La moto no tiene ningún rasguño y yo estoy bien".

