Javi Vega cumple su "objetivo" del podio, a un paso de la gloria en el Dakar

La carrera más dura del mundo va un paso más allá cuando no se tiene una ayuda externa que facilite las labores de reparaciones, puesta a punto e incluso de descanso. Así es la categoría 'Original by Motul', una división dentro de la modalidad de motos en la que los pilotos deben ser ellos los que afronten todos los problemas y desafíos por sí mismos, con lo que pasan horas y horas trabajando una vez que acaban la etapa.

Es lo que ha vivido un dentista de profesión y apasionado al freeski, Javi Vega, el primer español de la historia en subirse al podio en 'Original by Motul'. De Leganés, el piloto de Pont Grup ha cosechado una gran gesta a pesar de haberlo hecho sin su mejor apoyo, el de su pareja, Sara García, quien se tuvo que perder el Rally Dakar debido a una operación en la rodilla de la que sigue recuperándose.

Con ella protagonizó uno de los momentos más emotivos de la carrera en la pasada edición de 2022, cuando le pidió matrimonio en el podio. La respuesta fue un enorme 'sí', con lo que desde ese momento trabajaron en poder volver juntos, y aunque no fue posible, el pepinero brindó una actuación para el recuerdo para Sara y todos sus seres queridos.

"No veía tan descabellado hacer podio. Cuando Sara se operó, pensaba que cabía la posibilidad de que no fuera a este Dakar y desde febrero me puse a entrenar para mí, hacer cambio de ritmo, coger velocidad, etc., sabía que podía estar ahí arriba, mi objetivo era estar en el podio sí o sí", indicó Javi Vega.

La victoria se escapó por detalles, sobre todo por una caída y un error en la navegación en la última jornada, pese a que estuvo liderando la 'Original by Motul' a falta de dos especiales para llegar a la meta tras más de 8.500 kilómetros de rally. Sin embargo, escribió su nombre en el deporte nacional de nuevo al ser el primer español en conquistar una etapa de la modalidad en la que deben arreglárselas por sí mismos.

"Es muy bestia. Desde el primer día que gané la etapa me dije, 'es posible estar en el podio', al día siguiente salí muy motivado", continuó el piloto que se ha quedado a poco más de 21 minutos de la gloria en la prueba más complicada del planeta. "Hemos rozado la primera posición".

"Son muchos días y pueden pasar muchas cosas, hay que tener también un poquito de suerte. Con Moore ha habido días en los que he ganado yo, otros en los que ha ganado él, nos hemos ido turnando", explicó Javi Vega sobre el ganador final. "El chico era muy rápido, intenté apretar pero tuve una caída, hacer un Dakar limpio es muy difícil".

El de Leganés ya está en casa para disfrutar y recordar todas esas tres semanas de intensas emociones, y aunque no se ha llevado el Touareg particular de 'Original by Motul', puede descansar con la conciencia bien tranquila para volver a 'dar gas' en la próxima edición del Rally Dakar.

