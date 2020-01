Betriu, la revelación española del Dakar 2020

Jaume Betriu fue el nombre propio de este Dakar 2020, con el permiso de Ricky Brabec y Honda. El catalán de 32 años debutó en el rally más duro del mundo como nunca habría soñado. Dentro del equipo FN Speed, a lomos de una KTM, Betriu se coló en el top 15 de la general... y fue el mejor rookie de la primera edición en Oriente Medio.

El cuatro veces campeón de España de Enduro lleva desde 2018 preparándose para el Dakar y acabó 10º en la general el Rally Merzouga del pasado abril. En casa recibe consejos de máximo nivel, ya que es pareja de Laia Sanz, 10 Dakares y 10 acabados de manera consecutiva.

"Venia a disfrutar de la carrera y a aprender. Lo he hecho, he visto muchas más cosas que no sabía que me encontraría y espero que si volvemos pueda intentar disfrutarlo al máximo", comentó el viernes nada más bajarse de su moto, con una sonrisa comedida.

"No tenía ningún objetivo de posición porque al ser mi primera vez no sabía qué podía hacer. Lo que tenía claro es que cada día tenía que ir encontrando la posición, no perderme, coger confianza con la navegación y creo que ha sido una carrera positiva".

Cuando Motorsport.com le preguntó qué significa para él ser el mejor debutante de este año, responde cauteloso: "Satisfecho del trabajo que hemos ido haciendo durante el año, de llegar aquí y sobre todo de cambiar el chip de lo que es el Enduro al Rally y hacer dos semanas buenas sin arriesgar mucho y sin apretar al máximo cada día, como sí hacemos en el Enduro. Así que contento de haberlo logrado".

Betriu no tiene claro aún cuáles serán sus pasos, si KTM España seguirá apoyándole como ha hecho estos años en el Enduro, pero tiene claro que quiere prolongar el disfrute.

"Puede ser que sí. Lo he disfrutado durante el año entrenando, lo he disfrutado aquí, y ahora vamos a ver dónde vamos y qué dirección tomamos".

El de Lleida, junto a Laia Sanz, han vivido momentos complicados estos últimos 12 días, sobre todo después de la muerte de Paulo Gonçalves, que les hizo replantearse muchas cosas y les metió algo de temor en el cuerpo. Pero aun así logró sobreponerse y llegar a ser 12º en la 11ª etapa, para acabar finalmente 14º de la general.

"Se me ha hecho muy duro de cabeza, sobre todo la segunda semana. En la primera hubo un par de días físicos y todos pensamos que llegaba lo más complicado, pero nos encontramos todo al revés. Ha sido una carrera en la segunda semana que podías ir sentado encima de la moto. Creo que todos estamos de acuerdo. Ha habido muchas planicies, así que espero que cambie un poco y lo disfrutemos todos un poco más".

De momento, él ha inscrito su nombre en el Dakar, ahora tocará buscar apoyos suficientes para plantear una temporada de preparación para su segundo asalto. Los equipos oficiales podrían ir tomando nota.

