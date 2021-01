De ser el mejor debutante del Dakar 2020, a soñar en grande

Jaume Betriu (Coll de Nargó, 1987) fue la revelación del primer Dakar saudí hace 12 meses. El piloto catalán se coló en el top 15 de la general y fue el mejor debutante de la 42ª edición del rally, nada menos.

En su segunda participación, tras proclamarse subcampeón del mundo de la categoría Enduro 3 y séptimo absoluto de EnduroGP en 2020, Betriu sueña en grande. Para ello, y a pesar de la diferencia de moto con la que cuenta –KTM 450 Rally de serie como la que se vende en los concesionarios–, estuvo entrenando con el equipo KTM en Dubái una semanas antes del inicio del Dakar 2021.

Allí, entre los Price, Sunderland, Walkner o Quintanilla se sintió como en casa.

"El año pasado en las primeras etapas me lo tomé con mucha precaución, con tranquilidad, para ir aprendiendo poco a poco. Este año si puedo ir avanzando posiciones y cogiendo más seguridad, pelearé por ello", comenta con Motorsport.com.

"Los 10 días que hice de entrenamientos con todo el equipo KTM en Dubái y luego los días extra que me quedé practicando el roadbook con Jordi Viladoms [team manager de KTM] y los chicos han sido clave para darme más confianza y experiencia".

"Para mí son la referencia a seguir y poder estar con todo el equipo, que me tratan genial, ver cómo trabajan, cómo funcionan y poder coger el ritmo suyo de navegación creo que no es lo mismo que entrenar solo. Me he empapado de ello y es muy importante para mí después de no tocar la moto de rally hasta noviembre desde el Dakar 2020".

En el aciago 2020 para todo el mundo, Betriu vivió con angustia como su pareja, Laia Sanz, contraía la enfermedad de Lyme y tardaba meses en empezar a mejorar.

"Lo peor ha sido vivir los meses de incertidumbre y ver cómo Laia estaba mala, que no podía entrenar, que no se encontraba bien. Eso es lo más negativo del año, pero por suerte ella ha mejorado y al final está aquí también", afirma.

La única diferencia de su moto –con asistencia de FN Speed– con la que se compra en cualquier concesionario es la preparación que Eric Augé le ha hecho en las suspensiones y con ello Betriu tiene claro que puede dar un paso más respecto a 2020.

"Está claro que siempre quiero más. Igualar y mejorar la posición, y ojalá pudiera entrar en el top 10 puede ser mi objetivo. Pero también soy realista y sé cómo es esta carrera, porque la sigo desde que era pequeño y tengo mucha gente cerca con más experiencia en ella. Lo primero es acabar día a día en buen lugar e ir mejorando. Si me veo con opciones de mejorar la posición del año pasado, lucharé por ello, pero salgo con cabeza porque es una carrera muy larga. Intentaré que el ritmo sea más constante que el año pasado", subraya.

Y es que en 2020 fue de menos a más, un planteamiento que suele dar sus frutos en una carrera tan compleja como el Dakar.

Ya en la segunda jornada, la primera de dunas de esta 43ª edición, acarició el top 15, pero una caída que le rompió el sistema de navegación le hizo perder tiempo en la tercera etapa. Aun así, está a 10 minutos del top 25 con tres cuartas partes de la carrera por delante.

"Ahora toca seguir sin bajar los brazos, queda mucho Dakar”.

