Haradh (Arabia Saudí).- Su mirada clara, de matices verdes tintados con pinceladas marrones, ha competido a más de 300 km/n por medio mundo. Sus manos, con arrugas por el paso del tiempo y las experiencias, apenas paran quietas cuando habla. Su pelo canoso da pistas de su edad, pero su hablar fluido subraya la brillantez de una mente que analiza con la calma que da el paso del tiempo toda una vida entre desiertos, circuitos y vivencias.

Jacky Ickx (Ixelles, Bélgica, 1945) ganó la Fórmula 2, fue subcampeón del mundo de F1 en dos ocasiones, reinó seis veces en Le Mans y una en el Dakar, pero pudo haber tenido más Touareg en su casa si no hubiera sido por el famoso episodio en el que Jean Todt sorteó la victoria con una moneda al aire.

30 años después, con la mirada de los años y las experiencias vividas, relativiza aquella jornada en la que Ari Vatanen vio cómo encarrilaba su segundo Dakar gracias a la cruz de la moneda de 10 francos que el directivo francés de Peugeot lanzó al aire a dos jornadas del final.

"Es parte de la leyenda en cierto modo. Todos sabemos hoy, incluso Jean, que jugar con una moneda en el deporte no es una buena solución, no es lo que la gente espera de la competición. Ellos esperan batallas al máximo nivel. Pero cuando eres el líder de un equipo, tienes que cuidar del interés de tu compañía. Cuando tienes dos coches luchando entre ellos y existe la posibilidad de que alguno se quede fuera por la tensión, es bastante razonable que bajes la tensión", asegura Ickx en conversación con Motorsport.com.

"Siempre me he sentido afortunado. En aquella ocasión yo estaba en cabeza de manera cómoda y tuve que aceptar perder. Pero pienso que podría haber ganado porque solía tener suerte, pero en aquella ocasión no fue así".

Ickx volvió al vivac del Dakar después de mucho tiempo. Para él, el Dakar era el Teneré, era Atacama, pero ahora es Al Ula y el Empty Quarter. El inicio de la nueva era en Oriente Medio, dice, da un nuevo futuro para la carrera después de agotar la opción sudamericana en los últimos 10 años.

"Estoy contento porque veo un futuro para el Dakar. Esta es la tercera parte de la carrera después de 30 años de África, 10 de Sudamérica y espero que otros 10 de Arabia Saudí. Creo que es un lugar perfecto para el rally. Es una oportunidad de participar en la apertura de un país muy tradicional y para el interés de todo el mundo es positivo que alguien de fuera venga con un evento de este nivel a su territorio", comenta.

"El Dakar es una carrera excepcional, muy larga y muy difícil. Tiene su propia alma y los que vienen nunca vuelven de la misma manera. Tienes la carrera por sí misma y además la oportunidad de mirar alrededor a los seres humanos. La gente la adora porque es una oportunidad para volver a la tierra. Es decir, vengas de donde vengas tienes que afrontar la realidad de un nuevo entorno y encontrar soluciones a todos los problemas que puedas tener. Vuelves a la tierra y puede pasarte de todo durante 14 días. Es un ejercicio intelectual fascinante, pero también es una ocasión genial de abrir el ángulo de tus vistas sobre el mundo".

Fernando Alonso ha debutado en el rally más duro del mundo justo a tiempo para el inicio de este tercer capítulo de su historia e Ickx considera que el bicampeón del mundo de F1 ha elegido el mejor momento.

"El timing es muy bueno porque es un soplo de aire fresco en la credibilidad del Dakar. El presente de Fernando con las cualidades y resultados que tiene, con los años que lleva en las carreras, la reputación que tiene y lo luchador que es... es algo muy importante para la carrera. Tal vez estamos siendo demasiado exigentes con él porque las carreras off road requieren de muchísima experiencia. Yo no preparé el Dakar en seis meses", avisa.

Pero el belga desea que Alonso repita en el Dakar en los próximos años, ya que considera que tiene el talento para ser capaz de alzar al cielo el trofeo del Touareg algún día.

"La ventaja que tuve es que hice muchas carreras fuera de los circuitos antes, por lo que sabía cómo leer el terreno, pero aun así tuve que aprender mucho y cometer muchos errores antes de ganarlo. Aprendes cada día una cosa, porque a veces evitas problemas solo por suerte. Espero que renueve esta experiencia porque estoy seguro de que tiene el talento para ganarlo, pero no ahora, porque le falta la experiencia. Aunque escuches a todo el mundo, necesitas experiencias dramáticas, como quedarte encallado, competir detrás del polvo o golpear piedras antes de empezar a entenderlo todo. Creo que lo está afrontando con mucha humildad, de manera encantadora, positiva", añade.

Ickx recuerda, con un brillo especial en sus ojos, ese que da el haber ido y venido, el haber sufrido, perdido seres queridos, soñado con volver a verlos, lamentado haber tomado opciones que fueron incorrectas, lo especial que siempre ha sido para él esta carrera.

"La mejor manera de explicarlo es que tuve mucho éxito en F1, en resistencia, gané muchos grandes premios, casi 50 carreras en resistencia, 80 podios, gané la Canam, la F2... y luego vine al Dakar. Lo más interesante hoy para mí es el Dakar porque abrió mis ojos en muchísimas cosas. Lo más bonito fueron los 12 Dakares que hice porque vi el mundo de otra manera, porque vi a los olvidados y a los invisible en África y los sigo viendo ahora. Nadie sale del Dakar sin que le toque en lo más profundo", reflexiona.

"Hay muchos recuerdos negativos. Tuve un accidente donde perdí a mi copiloto... todas esas situaciones te hacen crecer, pero hay sentimientos de los que nunca te recuperas. Puedes vivir con ellos, pero siguen abiertos para siempre".

↓ Los pilotos con más etapas ganadas en el Dakar - Coches ↓

Galería Lista 11. Giniel De Villiers: 15 1 / 11 Foto de: Red Bull Content Pool 10. Jean-Louis Schlesser: 15 2 / 11 Foto de: Robb4x4 9. Bruno Saby: 15 3 / 11 8. Pierre Lartigue: 21 4 / 11 Foto de: Nissan Rally Raid Team 7. Jean-Pierre Fontenay: 24 5 / 11 Foto de: Mitsubishi Motors 6. Hiroshi Masuoka: 25 6 / 11 Foto de: Mitsubishi Motors 5. Jacky Ickx: 29 7 / 11 Foto de: Peugeot Sport 4. Nasser Al-Attiyah: 34 8 / 11 Foto de: Toyota Racing 3. Carlos Sainz: 35 9 / 11 Foto de: X-Raid Team 2. Stephane Peterhansel: 46 10 / 11 Foto de: A.S.O. 1. Ari Vatanen: 50 11 / 11 Foto de: Peugeot Sport

↓ Los pilotos con más etapas ganadas en el Dakar - Motos ↓

Galería Lista 10. Richard Sainct: 15 1 / 10 9. Gaston Rahier: 17 2 / 10 8. Edi Orioli: 17 3 / 10 7. Ciro de Pétri: 19 4 / 10 6. Joan Barreda: 24 5 / 10 Foto de: DPPI 5. Hubert Auriol: 24 6 / 10 4. Marc Coma: 25 7 / 10 Foto de: van Oers J. 3. Jordi Arcarons: 27 8 / 10 Foto de: Repsol Media 2. Stephane Peterhansel: 33 9 / 10 1. Cyril Despres: 33 10 / 10 Foto de: KTM

