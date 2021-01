Isidre Esteve: "Esto es como cuando estaba en KTM"

Isidre Esteve y Txema Villalobos tienen clarísima su estrategia para este Dakar de navegación compleja, etapas con mil y un terrenos diferentes e incertidumbre hasta el final. Después de afrontar con precaución los primeros días de competición, llegan a la jornada de descanso dentro del top 20 de la general y tras brillar en las dos etapas más complicadas hasta la fecha.

La impaciencia no es una buena consejera en el cualquier Dakar y eso el ilerdense lo sabe gracias a sus siete participaciones en moto y sus otras seis (contando con 2021) en coche. Su experiencia le ha hecho no pinchar ni una sola vez en una semana donde algunos pilotos de Toyota Gazoo Racing lo han hecho en más de siete ocasiones.

"Hemos conseguido nuestro primer objetivo de este Dakar: llegar a la jornada de descanso sin perder la cara a la carrera y con el coche en perfecto estado", comentó Esteve tras el final de la etapa 6. "Txema no se ha bajado ni una sola vez del coche en toda la semana, ni siquiera para cambiar una rueda, porque hemos pasado todas las etapas sin sufrir ni un solo pinchazo".

Esteve está como pez en el agua en el equipo Toyota Overdrive, donde, dice, siente sensaciones similares a las que vivió cuando militaba en las filas de KTM a principios de los 2000.

"Esto es una pasada, el coche, el equipo, la forma de trabajar... Me encanta, porque se asemeja un poco, salvando las distancias entre motos y coches, a lo que viví en KTM. La diferencia aquí es que el coche al llegar al final de la etapa, tienes unas sensaciones y los ingenieros se descargan todos los datos y al cabo de una hora te dan feedback, te corrigen y te ayudan a entender el coche y a mejorar tu conducción", reconoce con ilusión.

"Luego, dispones de un material que te permite conducir a un ritmo al que no podías ir antes. Este nuevo proyecto ilusiona a todos, a Txema, a Lidia, a los mecánicos... es una forma distinta de trabajar. El año pasado, cuando rompimos el coche, entendimos que debíamos dar un salto cualitativo porque le pedimos al coche un ritmo que no podía llevar. Ya tuvimos reuniones previas en el Dakar 2020 con Jean-Marc Fortin, le conté qué ideas teníamos y ya me vine con un planteamiento bastante claro de qué nos gustaría tener. Luego faltaba que los patrocinadores lo compartieran".

Después de regresar en 2017 con su cojín inteligente al Dakar –tras haber probado suerte en 2009 y tener que estar varios meses encamado para recuperarse después–, Esteve ha ido evolucionando año a año. En mente tiene el top 10 que se marcó antes de viajar a Yeda, pero sabe que no será fácil superar a los que tiene delante.

"Ahora viene lo interesante. Esta segunda semana será más exigente y confiamos en remontar posiciones. Creo que estamos preparados y el coche está perfecto. Veremos si hemos acertado con la gestión de la carrera... espero que sí", concluye el de Olliana.

En la general está a 4h04:18 de Stéphane Peterhansel, pero a solo 33 minutos del top 15.

Más fotos de Isidre Esteve y Txema Villalobos en el Dakar 2021