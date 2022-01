Isidre Esteve, el ejemplo de no rendirse en la vida y el Dakar

Cargar el reproductor de audio

El piloto ilerdense participó en su 17º Rally Dakar, la prueba de motor más dura del mundo, y ni las dificultades físicas que representa estar en silla de rueda le paran. Isidre Esteve acabó en la 27ª posición de la general en la categoría de coches, un resultado más que respetable para el Toyota Hilux Overdrive #248 en tierras saudíes.

Ahora, de vuelta en España, el español recapitula todo lo que sucedió en el pasado Dakar y espera regresar a la carrera el próximo año, aunque también debe explorar las opciones que tiene en su preparación.

Además de ello, también narra cómo es la experiencia de esta prueba desde dentro y por qué sigue al pie del cañón temporada tras temporada.

Pregunta: Para este 2022 que acaba de empezar, ¿qué objetivo se marca y cuáles son los planes?

Respuesta: Ahora tengo que decidir cuál es el plan deportivo que vamos a hacer este 2022 para preparar el Dakar de 2023. Creo que los próximos meses vamos a tener un poco claro lo que vamos a hacer, pero visto cómo se ha sido competitivo deportivamente en el Dakar, si se quiere seguir siendo así, hay que dar un cambio e ir con un coche con rueda grande, ya sea un T1+ de la categoría 4x4, o buscar un buggy con rueda grande. Yo me decanto más por intentar conseguir un T1+ 4x4, porque es un coche con el que me encuentro muy cómodo y porque no quiero irme de Toyota.

Una vez que tengamos claro esto, hay dos carreras que me parecen muy interesantes. Una es el Rally de Andalucía en junio, y la otra es el Rally de Marruecos en octubre, que para mí son dos buenas pruebas para preparar el Dakar 2023. Vamos a ver si podemos estar en ellas y podemos cambiar el coche.

P: Hablaba del Dakar 2023, pero, ¿cómo alimenta esa hambre por competir?

R: Durante toda mi vida he estado en las carreras, muchos años en el mundo de las motos, y ahora tengo la suerte de estar en los coches. Para mí, el deporte y la competición es una forma de vida, no he hecho otra cosa en toda ella que competir, por lo tanto, lo extraño es no hacerlo, por eso intentamos cada año tener proyectos, y ser más competitivos.

P: Decía que la competición es su vida, ¿en qué momento se dio cuenta de que quería ser piloto?

R: La verdad es que no lo sé. Empecé en la competición muy tarde, tenía una moto cuando era pequeño para divertirme con los amigos, y ese era el único objetivo. Para mis padres, la competición no era ninguna prioridad, lo era estudiar e intentar que tuviera un buen trabajo, pero cuando tuve 18 años probé en una carrera de enduro del Campeonato de España, porque se celebraba cerca de donde vivía y me hacía ilusión, y esa carrera la gané. A partir de ahí, decidí ir a la segunda carrera del campeonato, la cual también gané, y después pensé en hacer el campeonato completo. Ese año lo gané y me dije que podía probar en esto porque me gustaba, y desde ahí fue a más.

P: Son 17 ediciones del Dakar, no todos los pilotos pueden decir que han participado en tantas, ¿qué le dirías a ese Isidre Esteve que comenzó el primer día?

R: Empecé en el mundo del enduro corriendo en el Campeonato de España, luego el de Europa y el Mundial. Estuve 10 años en el equipo nacional de enduro, y un día, en el año 1991, probé un rally, que fue la Baja Aragón, y me encantó. Después, en el 1998, estaba en KTM España con Nani Roma, en enduro, y él me habló del Dakar como algo extraordinario, por lo que me dije que iba a probarlo, cuando era en África, y me cautivó, fue una experiencia brutal a nivel personal, lo deportivo es a parte. En lo personal, esos 15 días que pasé en África al inicio fueron bestiales, y en aquel momento descubrí esa disciplina, por lo que estoy muy agradecido, me ha aportado mucho.

P: Entró en el Dakar porque sus compañeros le decían que era algo espectacular, ¿cómo le explicaría a alguien que es aficionado al motor pero que nunca lo ha seguido de cerca la magia del Dakar?

R: Creo que lo especial de esta carrera es que es la única de un deporte de élite, en el que el 80% de los participantes son amateurs que lo único que quieren es hacer un reto. El hecho de convivir durante 15 días con gente profesional, es una experiencia única, cada uno tiene un reto diferente, y donde ganan todos, el que vence la carrera, el que vive una experiencia increíble, el que ha cumplido su reto. Para mí, el Dakar es algo que empieza como un reto personal, y es algo increíble.