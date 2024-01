La intrahistoria de la locura de Cristina Gutiérrez en el Dakar 2024

Yanbu-. La victoria de Cristina Gutiérrez fue una tan inesperada como caótica, puesto que, en mitad del escenario del Sea Camp que ya se usó en la anterior edición del Rally Dakar, no se sabía nada de lo que estaba sucediendo. La burgalesa se enteró a través de la organización que había ganado la carrera más dura del mundo después de que Mitch Guthrie se quedara detenido durante más de una hora, aunque pudo reemprender la marcha y quedar segundo.

La española, incrédula todavía, atendió a los medios de comunicación, entre los que estaba Motorsport.com, y fue ahí cuando reveló que pudo conocer que el estadounidense tenía problemas en el turbo en kilómetro 7 y más tarde con la caja de cambios. Todo fue posible gracias a Pep Vila, quien estaba saltando y agitando los brazos mientras que Cristina Gutiérrez pasaba cerca de él, y le dijo que su rival se detuvo durante más de veinte minutos.

"Era una etapa de 170 kilómetros, y tenía 23 o 24 minutos por detrás de Mitch [Guthrie], pero desde hacía como cuatro especiales, yo cada día salía con la mentalidad de quitarle minutos como fuera e intentar llegar al final con la menor diferencia posible por si pasaba cualquier cosa, y hoy ha sido más o menos igual", dijo.

"Salíamos detrás del Polaris que iba liderando y nos dijo, 'no me molestéis mucho', y yo les dije, 0yo también me voy jugando los views, así que cuando yo me acercaré no te molestaré', pero he ido fuerte, he ido pues a darlo todo, y he disfrutado porque por fuera lo estáis viviendo un poco estresante por los segundos".

"Y no ha funcionado la página, y no sé qué, pero yo iba tranquila en el sentido de no sabía nada, entonces he llegado al final y ya he visto todo lo que se había montado, y ya he empezado a entender, ahí es cuando me he puesto nerviosa, así que he agradecido no saber nada hasta el final, la verdad", continuó la española.

La burgalesa es todo un ejemplo para aquellas niñas que quieren ser como ella, y cuando se le pidió que les diera un consejo, comentó: "Lo que les diría, aun sin haber ganado, les diría que luchasen por sus sueños como yo lo he hecho, que se centrasen en sí mismas y que siguieran su foco, al final yo siempre tuve un foco, una mirada hacia un punto".

"Y he ido con determinación sin volverme excesivamente loca. El primer año que vine al Dakar yo no quería ganar, yo quería terminarlo y los siguientes tres fueron más o menos así, quería un top 25", continuó. "Entonces, cada año tienes que buscarte tu propio límite, y al final los límites no existen, los pones tú, eso les diría".

