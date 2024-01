Los ingenieros españoles del coche de Sainz y Audi en el Dakar

Construir y desarrollar un coche ganador no es nada sencillo, y todavía más complicado es hacerlo en el Rally Dakar, la proclamada como la carrera más dura del mundo. Allí se adentro de una manera muy valiente el equipo Audi, quien con la inestimable ayuda de una serie de ingenieros españoles pudo avanzar con el proyecto con el que Carlos Sainz busca su cuarto trofeo Touareg.

Joan Navarro, Andrés Castillo y Dani Gratacós, un tridente de ensueño para los ingenieros que, aunque soñaban con apoyar al madrileño en su intento de triunfo en el desierto saudí, solo uno de ellos están en realidad mano a mano con él. Se trata del primero de los citados, quien llegó de una forma muy peculiar a la vida del 'Matador'.

"Vengo de los rallies, hacia el Campeonato de España y WRC con varios equipos españoles, y en una de ellas, sobre 2013, coincidí con Nani Roma, que estaba haciendo el Campeonato de España de Tierra con un Mitsubishi Evo", explicó a Motorsport.com. "Él estaba en MINI, en X-Raid, y surgió la oportunidad porque faltaba un ingeniero de soporte de Nani, no como ingeniero de pista, sino como de soporte, porque era septiembre, y me dijo que si quería ir al Dakar con él, un sueño de niño para mí".

El ingeniero catalán no dudó en decir que sí, y su primer Rally Dakar llegó como ingeniero de datos y ayudante de ganador en la categoría de motos y coches, pero también hacía las veces en el mismo puesto con Orlando Terranova. Sin embargo, se trataba de algo temporal porque tenía trabajo en España, en donde se cogió tres semanas en octubre.

Y ahí fue cuando Sven Quandt le convenció: "Como Nani [Roma] también continuaba, conversamos. Sven [Quandt] me propuso quedarme en X-Raid, y me fui para Alemania a vivir, en donde empecé a trabajar en abril de 2014 a tiempo completo en el equipo", dijo. "Allí estaban MINI y Nani, también Nasser [Al Attiyah], con el que ganamos un año después, y con Stéphane [Peterhansel]".

"Lo siguiente fue desarrollar el buggy que hizo MINI, del cual era el ingeniero jefe con Miko Hirvonen como piloto más oficial, y después llegaron Carlos [Sainz], Cyril [Despres] y Stéphane", expresó Joan Navarro. "En 2019 comenzamos con ellos, en lo que fue mi primer Dakar con Carlos, y allí ganamos en 2020, 2021, pero luego surgió lo de Audi. Mucha gente de X-Raid se pasó a Audi, en donde Carlos y Sven ayudaron, y pasamos a esa parte, hasta aquí, un poco de coincidencias buenas".

Por su parte, madrileño y con un amplio desempeño en el mundo de las carreras después de pasar por diferentes categorías, Andrés Castillo se ha convertido en uno de los fijos para Carlos Sainz en sus proyectos. Durante varios años en la Fórmula E, una modalidad conocida por su complejidad tecnológica en el área de la electricidad, el ingeniero ahora se emplea en el coche de Mattias Ekstrom en la estructura germana, aunque también hace las veces de director en el ACCIONA | SAINZ XE Team, el equipo del propio piloto español en la Extreme E.

Su parte interesante está en cómo consiguió unirse al proyecto tras pasar por Mahindra en la categoría eléctrica de monoplazas, y con estudios en ingeniería industrial: "El año pasado en mi puesto, el ingeniero de pista de Mattias Ekstrom lo ocupaba otra persona, que salió ese año del proyecto".

"Yo trabajaba con Carlos, y trabajo todavía en el proyecto de Extreme E, desde hace tres años, y, además, este año hemos traído a Mattias de piloto [al equipo ACCIONA | SAINZ XE Team], con lo cual, salió la oportunidad de tener un ingeniero de pista a principio de este año, fueron ellos los que me dijeron que si quería un proyecto", contaba el simpático madrileño.

Y por último, pero no menos importante, está Dani Gratacós, quien lleva ya muchas temporadas unido, no solo a Carlos Sainz, sino a toda la familia, puesto que se ganó la confianza a base de trabajo con su hijo, que por si no le suena a alguien, es piloto de Fórmula 1 en el equipo Ferrari: "Me llamó Carlos para juntarme en el equipo de Audi, cuando empezaba el proyecto. Antes empecé con 'Carlitos' [Sainz], acabamos haciendo carreras juntos".

"Entonces, durante un año y medio estuve con Carlos [Sainz] Jr., y después, cuando Carlos [Sainz Sr.] comenzó con el proyecto de Peugeot, me llamó tras un año y medio", narraba a Motorsport.com en el propio lugar de Audi en el campamento del Rally Dakar. "Obviamente, para allá que me fui. Yo que era de circuitos, me dijo que no me preocupara, que me apoyaría".

"Por lo que estuve tres años con Peugeot en el Dakar, con Carlos, y también con Stéphane [Peterhansel] y Cyril [Despres] porque ellos también hacían Marruecos y el Dakar, e hice un año con cada uno. Lo llevaba muy bien", decía. "Después, me contactó Carlos, y cuando entró en Audi, me llamó para unirme al proyecto, así es cómo llego a Audi".

Ser uno de los ingenieros de confianza de todo un dos veces campeón del WRC y tres Rally Dakar no es algo sencillo, y se lo tuvo que trabajar, aunque para Dani Gratacós, el desierto y la arena no era algo que le llamase tanto la atención, aunque una vez que lo probó, no lo quiso soltar más: "El Dakar, por la pasión que tenía por el automovilismo, siempre la he seguido. Nunca me atraía profesionalmente, porque nunca dejaba de ser una carrera de amateurs, en la que corren profesionales, pero cuando vas, te engancha, y aquí acabé".

"Cuando me llamó Carlos, era algo diferente, es eléctrico, es con Audi, y es uno de mis sueños era trabajar con Audi Sport, y los pilotos que tienen, con Stéphane, Carlos y Mattias [Ekstrom], era algo, sobre el papel, ganador", contaba con cara de ilusión en una reducida charla mientras se jugaba un torneo de 'futbolín' en la estructura alemana tras una de las etapas de la carrera más dura del mundo.

Además, recordó una anécdota con el propio Carlos Sainz bastante divertida, y en la que nunca se imaginaba que acabaría sucediendo algo así: "Cuando tenía diez años, me acuerdo que tenía un autógrafo de Carlos, 'para mi amigo Dani', y dentro de unos años, ver que trabajas con él, es increíble".

"Es muy importante, y es muy bueno, porque aprendes mucho, y después, la forma de desarrollar el coche, es muy rápida", dijo sobre el trabajo del madrileño para desarrollar un vehículo. "Tiene muy claro qué se necesita para que sea uno ganador, y es muy fácil trabajar con gente así en el sentido profesional porque saben trabajar por dónde quieren llevarte. Son [todos los pilotos de Audi] unos profesionales como la copa de un pino, entonces, si ellos dan el 100% cada día, ellos dan el 100%".

