Gerard Farrés vence y convence a toda máquina en el Dakar 2023

Shaybah-. "A tope, máquina", así es cómo Gerard Farrés siempre nos saluda cuando nos vemos en los diferentes vivac del Rally Dakar con una tremenda alegría, la misma que mostró cuando acabó la décima especial de 45ª edición de la carrera más dura del mundo en lo más alto de la clasificación. El piloto catalán se llevó el triunfo en una corta pero dura etapa de 114 kilómetros en lo que era el inicio de la aventura por el Empty Quarter, que decidirá el ganador de la apretada categoría de T4.

Con la intención de recortar algunos minutos en la general a Rokas Baciuska, el español de South Racing salió a por todas desde el campamento de Haradh, y desde el principio ya demostraba su calidad al volante al clavar el cronómetro con mejores tiempos que los coches de modalidades superiores. Sin embargo, las complicadas dunas no serían sencillas de surcar, algo que el de Manresa hizo a la perfección para cruzar la línea de meta con casi un minuto de ventaja sobre el polaco Marek Goczal y recortar dos minutos y medio al lituano del Red Bull Can-Am Factory Racing.

De esa forma, 'Farreti', como le gusta que le llamen, se queda en la tercera posición, a menos de siete minutos respecto a la referencia de los T4, y pudo celebrar la primera victoria de una especial en lo que va de Rally Dakar: "El hecho de ganar la etapa dice, 'Diego y Farreti están aquí'. También es un aviso para ellos, para jugar con la psicología y para decir que estamos vivos, yo creo que esto será bueno para nuestra confianza".

"Estoy feliz por conseguir esta victoria con Diego [Ortega, su copiloto], representa mucho para nosotros porque ya llevábamos etapas luchando y nos faltaba ganar alguna, sobre todo nos da también confianza para lo que viene, porque solo al final nos ha pillado un coche, y eso quiere decir que el ritmo era bueno, y que tenemos posibilidades. Queda todo abierto y mañana será un día más", atendió a un reducido grupo de medios entre los que estaba Motorsport.com.

Días antes, el catalán ya avisó de lo que iba a ser la segunda semana de competición y cómo la iba a encarar: "A veces llegas a la primera semana y dices 'ya no hay opciones de nada', pero llegamos vivos, cerca de los primeros, y llegamos a la segunda para empezar una semana en la que sí hay que arriesgar, en la que te lo juegas todo, es el momento de sacarlo todo".

"Opciones [de ganar] hay, hay que ser realistas, pero también es muy largo, en mi categoría, un piloto brasileño estaba primero a cuarenta minutos, también Goczal, y en un momento cambia todo, es muy sencillo perder una hora e irte al décimo, por lo que [debemos} estar centrados en el día a día", aseguró el piloto español.

"El que vaya más rápido y el que cometa menos errores, porque somos cincuenta, y si te vas guardando, acabas a cinco horas", respondió cuando se le preguntó sobre si este Dakar era uno que se iba a ganar cometiendo menos fallos.

"Los ritmos de los primeros tienen una gran diferencia, y hay cuatro con opciones reales, no nos podemos guardar nada, todo ha ido como ha ido, pero dándolo todo, en mi caso no he guardado nada", sentenció Gerard Farrés antes del último apretón en el Empty Quarter.

