Gerard Farrés se reencuentra y gana la tercera etapa de SSV

Neom (Arabia Saudí).- No sonreía Gerard Farrés como acostumbra. Su mirada no destilaba la alegría que suele transmitir y su rostro reflejaba la preocupación del que sabe que algo falla y no es por culpa propia. El catalán, segundo en la categoría SSV en 2019 junto a Dani Oliveras, perdió 17 minutos el primer día y se quedó a 1h30 en la general en la segunda jornada.

Pero en la tercera, de 427 km de especial, Farrés y Armand Monleón se exhibieron, imponiéndose a sus compañeros de equipo, que parecen haber sacado mejor rendimiento del renovado Can-Am de South Racing, y al resto de sus rivales.

Los españoles están empleando estos días de test para configurar las suspensiones del coche que tantos quebraderos de cabeza les están dando. Pero este martes, Monleón se lució en la navegación y eso les hizo aprovecharse de los errores del resto.

“Estamos muy contentos. Hemos recuperado el feeling y hoy por fin hemos podido correr a gusto. Aún podemos mejorar más, pero el salto ya ha sido importante y para mí esto es lo crucial porque los dos primeros días he ido realmente incómodo. Ayer al llegar trabajamos muchísimo con todo el equipo para poner el coche a punto, y lo estamos logrando. Armand lo ha clavado y vamos por muy buen camino. Hoy hemos ganado gracias a él, sin duda", comentó el catalán al llegar al vivac.

"Estoy segurísimo de que aún queda por decidir. Estos coches pueden romper motores y más en un Dakar tan duro como este. Nos podemos encontrar que haya problemas. Estoy seguro de que tenemos opciones de hacerlo muy bien, pero mi mayor preocupación es mejorar nosotros y tener mejores sensaciones".

Clasificación provisional de la etapa 3 - SxS

1º G. FARRES GUELL 4h42m47s

2º S. KARIAKIN +00:00:18

3º C. CURRIE +00:01:37

Clasificación general provisional - SxS

1º C. CURRIE 13h15m16s

2º F. LOPEZ CONTARDO +00:00:15

3º J. A. HINOJO +00:01:40

12º G. FARRES GUELL +01:33:09

Las mejores fotos de la etapa 3

Pulsa en 'Versión completa' al final del artículo si no te aparecen las fotos