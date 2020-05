Del podio del Dakar, a entrevistador en sus ratos libres

La pandemia del coronavirus ha llevado a reinventarse a muchos pilotos, ya sea en el simracing, o como entrevistadores en sus redes sociales. Fernando Alonso, Andy Soucek y Gerard Farrés son algunos de los que más activos se están demostrando estos días de cuarentena en sus diferentes perfiles.

Farrés, tercero en el Dakar 2017 en la categoría de motos con el HIMOINSA Team, es el claro ejemplo de cómo uno mismo se puede reinventar en las condiciones más complejas que jamás te habrías planteado. El piloto catalán lo hizo cuando colgó el casco de moto tras el Dakar 2018 y se lanzó a la aventura de competir en SSV (pequeños coches todoterreno), acabando segundo en la edición 2019 del rally más duro del mundo.

Ahora, lo ha vuelto a hacer y de una manera muy especial. El de Manresa se puso manos a la obra desde los primeros días del confinamiento por el Covid-19 para entretener a los aficionados de las disciplinas off road (todoterreno). Desde entonces, grandes nombres del Dakar, el Enduro e incluso MotoGP han pasado por su Instagram.

"En casa nos encerramos ya el 15 de marzo y estuve como una semana que iba entrenando, haciendo rodillo, jugando con las niñas, pero sentía que tenía que hacer alguna cosa más para poder distraer a la gente, viendo que esto iba para largo. A mí me gusta mucho relacionarme y pensé enseguida esto de las entrevistas, pero no pensé a largo plazo. Lo primero fueron los pilotos de off road con los que había competido y empecé con Cris Guerrero y su hermano Víctor, Josep García, Iván Cervantes... también estuvo Adrien Van Beveren", cuenta Farrés a Motorsport.com.

"El objetivo era y es hacer pasar un buen rato a la gente y poder hablar con algunos compañeros con los que no hablaba desde hace algún tiempo por el trabajo de cada día, la distancia... es una forma de poder reencontrarme con gente que aprecio y que admiro. Nunca he pensado que fuera algo para ganar algo a cambio, sino simplemente para poder entretener y disfrutar, por eso busqué personas con las que tuviera afinidad".

Farrés explica que la lista de invitados le ha ido "viniendo a la cabeza semana tras semana" y que el trabajo de preparación previo ha sido exigente, ya que no está acostumbrado a hacer las veces de periodista, sino más bien todo lo contrario.

"Esto no es fácil, porque me gusta hacer las cosas bien, porque no solo lo hago para hacer show, me lo preparo todo muchísimo. Yo no soy profesional de esto, pero sí me gusta intentar hacerlo lo mejor que puedo y eso es una responsabilidad para mí. Generalmente, leo su biografía, palmarés, me preparo las preguntas y a veces pregunto también por Instagram si a alguien se le ocurren más, pero pocas veces. Luego se coge alguna de las de directo. Pero sigo mi guión lo máximo que puedo. Lo bonito de esto es que termino las entrevistas con una de las personas que está ahí siguiéndolas", explica.

Ante una situación tan dramática como la que está viviendo el planeta, Farrés considera que este tipo de inactivas aportan distracción y momentos de pausa para dejar de lado las noticias duras que se suceden días tras día.

"Me aporta el no pensar en todo lo que está creando esta enfermedad Covid-19 y todo el daño que está haciendo. A veces nos preocupamos por cosas que no podemos controlar y así estoy enfocado en mi familia, que disfruto con ellas [sus dos hijas y su mujer], en los entrenamientos y en preparar las entrevistas. Luego, lo demás viene solo. Ahora estoy pensando en hacer alguna entrevista de vez en cuando en el futuro. No busco ganar seguidores, al final lo hago por la pasión y la química con los invitados", dice.

"Cada uno ha tenido sus cosas, porque al final nunca conoces a las personas al 100% y en estas entrevistas me han sorprendido muchas pinceladas de cada uno. Tenían alguna curiosidad que yo no sabía y ha sido muy bonito en este sentido".

Cuando se le pregunta cuál ha sido la que más le ha sorprendido, no duda mucho: la de Nasser Al Attiyah, tres veces ganador del Dakar y medallista olímpico.

"En la entrevista con Nasser fue curioso, porque me la pidió él. Yo lo tenía en mente, pero al final yo no hablo mucho inglés y me daba un poco de miedo. Estuve como 5 horas preparándolo. Parecen gente inalcanzable, pero al final son súper cercanos. A mí Nasser me viene a buscar en los vivacs para preguntarme, y es un campeón olímpico, ha ganado tres Dakar... que sea tan simpático y que haya ayudado a tantos pilotos y personas, son valores mágicos".

También pasó por sus "micrófonos" Marc Coma, cinco veces ganador del Dakar en moto y copiloto de Fernando Alonso en la primera edición en Arabia Saudí el pasado enero.

"Con Marc tengo muy buen relación desde que corríamos en Enduro, luego hice de mochilero de él y siempre ha habido mucho respeto entre los dos. Cuando hablo con él es como si hablara con un amigo. Sí que es verdad que él es muy, muy profesional en el sentido de que a veces cuando habla con la gente en una entrevista es más frío, pero fuera de ahí es una persona muy abierta, de risas", comenta Farrés.

Sus planes de futuro

Aunque el Dakar no corre peligro, tal y como confirmó su director a Motorsport.com la semana pasada, los planes de los equipos están congelados hasta que no empiecen a relajarse las medidas de confinamiento y empiece a haber eventos de preparación. Así está también el futuro de Gerard Farrés, que espera seguir con South Racing (Can-Am) otro año más, tras la complicada edición que sufrió junto a Armand Monleón el pasado enero.

"En teoría en junio volvíamos a firmar con South Racing para correr el Dakar, aunque no sé si por un año o dos. A día de hoy no hay nada que nos haga pensar que no lo haremos, pero sí es verdad que esta incertidumbre de carreras hace que todo esté parado", reconoce.

"Así que toca esperar que pase todo esto, que haya un calendario de carreras, que el equipo hable con los patrocinadores y que podamos llegar a un acuerdo y volver a competir. Por otro lado, fui al Rally Hispania y probablemente vaya al Panafrica para temas de marcaje del roadbook, que me viene muy bien y me lo paso bien".