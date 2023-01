Gerard Farrés dice adiós a la victoria con "rabia" por una pieza barata

Cargar el reproductor de audio

Ardah-. "Qué rabia, es impotencia", nos decía Gerard Farrés justo después de acabar la etapa maratón del Rally Dakar 2023 en el que dice adiós a todas sus opciones realistas de conseguir subir a lo más alto del podio. El piloto español tenía grandes posibilidades de cosechar su primer Touareg en Arabia Saudí en la modalidad de T4, pero un infortunio con uno de los ventiladores sepultó todas las esperanzas.

El catalán firmó un buen resultado en la jornada anterior y pudo recortar minutos al líder de la general, Rokas Baciuskas, y justo cuando se encontraba en la misión de acercarse más, un fallo mecánico de una pieza de lo más barata provocó que llegara el final del sueño.

En el parque cerrado del campamento improvisado de Ardah, se mostraba con una evidente cara de decepción, pero nunca borraba una sonrisa de su cara, consciente de lo afortunado que es al poder correr en la carrera más dura del mundo: "Otra vez el Dakar te da con la mano bien abierta, otro problema mecánico".

"Un ventilador que no cuesta nada se ha roto con las vibraciones, ha dejado de funcionar y ha hecho que el coche se calentara y perdiera agua", explicó Farrés al término de la especial de 275 kilómetros. "Hemos tenido que ir parando y arrancando hasta que hemos encontrado un coche con agua, le hemos podido pedir. Luego, Diego [Ortega, su copiloto] ha hecho un invento que nos ha permitido llegar".

La pareja paró unos valiosos minutos de reparaciones para atender a la prensa allí presente, lo que demuestra su calidad como personas, que va más allá del resultado. El viaje ya lo han hecho, han dejado huella con sus actuaciones, por lo que deben estar satisfechos dentro de la decepción que supone despedirse de ganar el Rally Dakar así.

"Al final dejas de luchar por la victoria, pero estás aquí…", continuó 'Farreti'. "Si aún estuviésemos esperando al camión… Ayer hablamos y ya os lo decía, me puede pasar a mí o a cualquiera, cualquier tontería que tú no controlas te deja fuera, esta carrera no perdona".

"Puedes estar enchufado, lo estamos, pero esto no depende de nosotros, qué rabia, es impotencia, pero esto es el Dakar, las averías forman parte de esto, el problema es cuando no las buscas tú…", sentenció un Gerard Farrés que estaba tercero de la general a poco más de seis minutos del líder hasta que apareció el contratiempo con uno de los ventiladores.

¿Quieres leer nuestras noticias antes que nadie y de manera gratuita? Síguenos aquí en nuestro canal de Telegram y no te perderás nada. ¡Toda la información, al alcance de tu mano!