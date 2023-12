Gerard Farrés y su coche de Goku para el Rally Dakar 2024

A falta de muy pocos días para que comience la 46ª edición del Rally Dakar, los pilotos y equipos ultiman las preparaciones y presentan sus proyectos, como hizo Gerard Farrés, quien a pesar de no tener asegurado su puesto en la carrera más dura del mundo, no quería fallar. El catalán anunció recibió la confirmación oficial de que estaría en la línea de salida el próximo 5 de enero en Al-Ula a solo unas semanas de tener que viajar, pero no fue impedimento para que se le borrara su inherente simpatía.

Con el dorsal #402 en la categoría de los T4, que para este año pasan a llamarse los SSV, estaba pendiente de la validación de la organización, cosa que llegó y lo comunicó con toda la alegría posible: "¡Los sueños se hacen realidad! ¡Estaremos en el Dakar con mi gran equipo South Racing Can-Am preparados para luchar!".

Con su habitual Diego Ortega como copiloto, el de Manresa pasó todo el mes previo al inicio del Rally Dakar entrenando, tanto en bicicleta como con programas de carrera, como fue revelando en sus redes sociales, y allí fue donde también mostró el coche con el que espera al fin tocar la gloria, cosa que se le ha escapado en otras ocasiones.

"¡La máquina está lista!", escribió en su perfil oficial de Instagram acompañado de una fotografía del vehículo. "¡La cuenta atrás ha empezado para el gran reto del año! ¡Motivación! ¡Ilusión! ¡Y agradecimiento a todas las personas que lo hacen posible, y a todos vosotros para estar al pie del cañón con todo vuestro apoyo! ¡Vamos equipo!".

Lo más llamativo de la decoración del coche de Gerard Farrés es un Goku en el lateral, además de la bola de dragón de la famosa serie de dibujos animados. A lo largo de ese proceso de confirmación, el español hizo alguna que otra referencia a lo que lucirá en su vehículo, puesto que le pedía a la bola el deseo de poder participar en esta edición en el Rally Dakar, cosa que ha logrado y, por qué no, pedir que el siguiente sea la ansiada victoria.

