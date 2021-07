Fotos: así es el impresionante Audi RS Q e-tron para el Dakar 2021

Dale al play para disfrutarlas; pulsa Versión Completa abajo del todo si no se carga la galería

La planta del nuevo Audi RS Q e-tron para el Rally Dakar impresiona nada más verlo. En una sala oscura en la planta baja de la sede de Audi Sport en Neuburg, a 90 km de Múnich, su presencia bajo unos focos blancos sobrecoge.

Motorsport.com pudo vivir lo que se siente al ver por primera vez a la nueva apuesta de la marca alemana, junto a un grupo muy reducido de medios. Los Wows! ocuparon el espacio vacío cuando la 'bestia' se mostró después de 12 meses de diseño, desarrollo y construcción. Un tiempo casi récord.

Sus líneas aerodinámicas es lo primero que sorprenden: muy pulidas, sin dejar nada fuera de control, como si de un hypercar se tratara. Por supuesto, las enseñas de la marca de los cuatro aros ocupan diferentes rincones del RS Q e-tron, como los LED delanteros y traseros (estos en una línea roja de lado a lado de los 2,30 metros de ancho del coche) o el eslogan The future is an attittude (El futuro es una actitud).

La decoración –diseñada por Marco dos Santos–, un estampado en diferentes tonalidades de grises, luce "prácticamente definitiva" y también cuenta con detalles en naranja fosforescente, como los faldones laterales, las entradas de aire delantera y superior, y las llantas.

Además, la aleta de tiburón que une la trasera con la toma de aire para todo el conjunto motor de combustión más generador más la MGU que moverá el tren trasero termina de redondear el estilo agresivo del prototipo.

Las ruedas de 37 pulgadas (con llantas de 17 en color naranja) de BF Goodrich suponen uno de los pilares fundamentales de la nueva normativa T1E y la adaptación de los T1+ que ha hecho la FIA (y el Dakar) para 2022 y permitirá trasladar los "alrededor de 300 kW" de potencia al suelo.

"El vehículo tiene un aspecto futurista y cuenta con muchos elementos de diseño típicos de Audi", afirma el argentino Juan Manuel Díaz, jefe del equipo de Diseño de competición en Audi. "Nuestro objetivo era simbolizar el Vorsprung durch Technik [Evolución a través de la tecnología] y el futuro de nuestra marca. Había muchos diseños estupendos. La propuesta de Dario Tomorad fue la que más nos gustó. Junto a él y a todo el equipo, hemos creado un coche fascinante en un periodo de tiempo extremadamente corto que es completamente diferente, pero que sigue siendo reconocible como un Audi a primera vista."

"La mayoría de los coches del Dakar son más bien cuadriculados", dice Dario Tomorad. "Audi es conocida por hacer las cosas de forma diferente. Estamos incorporando la dinámica de nuestros modelos de producción al coche de carreras. Tenemos una silueta de tipo coupé, similar a la del e- tron Sportback, y nos hemos inspirado en nuestra singular historia en el mundo del motor".

Sin duda, el Audi RS Q e-tron se reconocerá a kilómetros de distancia y quizás sus rivales se lleven algún susto al verle llegar desde atrás. Su aspecto, impone.