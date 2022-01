Farrés, líder de T4: "Si me piden que le deje pasar, lo haré"

Gerard Farrés está ante una oportunidad única de llevarse su primer Dakar, prueba en la que ha participado en 15 ocasiones, con un segundo puesto en 2018 en SSV como mejor resultado. El piloto catalán acabó la 11ª etapa del rally como líder de la general en la categoría T4, y solo queda un día para que pueda levantar su primer trofeo Touareg.

El español aventaja en 1:41 al segundo clasificado, su compañero en el Can-Am South Racing, Austin Jones. Sin embargo, sobre él acecha la posibilidad de tener que dejar vía libre al estadounidense, ya que es el jefe de filas del conjunto oficial.

"Creo que hemos ganado el Dakar de alguna forma, no como resultado, pero sí a cómo hemos corrido con Diego [Ortega], que hemos estado un año sin competir", dijo Farrés al acabar la especial. "Los dos nos reunimos y vinimos a última hora, estamos súper felices, ya veremos mañana".

Cuando se le planteó la pregunta sobre si ha hablado con el equipo sobre una posible estrategia, explicó: "Nosotros hablamos al día siguiente, antes de salir. Viene el equipo y nos dice, en concreto el mánager, Scott. La carrera sigue, no podemos decir mucho, y si me piden que pare, no pasa nada, porque nadie nos quita lo que hemos hecho, es un trofeo distinto, pero hay que estar atentos porque si tienes un problema no acabas en el podio, es el Dakar, y llevamos muchos años aquí. Sabemos que todo puede pasar y solo espero que no tengamos ningún problema, seremos felices igualmente".

Farrés y Ortega, su copiloto, llegaron a este 44º Rally Dakar por un motivo: "Hace tres meses llamé al equipo y al padre de este chico [Austin Jones] para ver si me podía ayudar, y en el momento me dijeron que sí. Poco más, su padre no es nada en el equipo, pero se ofreció a ayudarme y sin él no estaría aquí en el Dakar, y Diego tampoco. Me gusta mucho la psicología e he intentado hacerle ver que debemos estar agradecidos con lo que tenemos, un equipo, todo lo que hemos vivido con él, y hay un momento en el que tienes que verlo desde lejos, y la realidad es otra. Nadie nos quita los resultados que hemos hecho y mañana queda una sola etapa para disfrutar".

La etapa 12 será la última de esta edición del Dakar, y en ella es posible que tenga que dejar pasar a Jones: "Eso es un tema que no es de él (de su compañero), es nuestro. Si una cosa destaca en nosotros es la profesionalidad y esto es lo más importante para mí. Me acuerdo en mis años de GasGas cuando tenía problemas con la moto y la gente me decía que por qué no me retiraba, y aguantaba. Lo mismo el año pasado, llorábamos con el coche y nunca dijimos nada, y ahora tenemos esto, pero soy consciente de por qué".

"Siempre digo que mi sueño es ganar el Dakar y lo visualizo, pero no es lo más importante", reconoció el español. "Me engaño la mente para creérmelo, pero sé que hemos estado todo el año sin correr y es un milagro estar ahí delante en una categoría tan difícil como la T4, donde hay mucha igualdad porque los coches son los mismos. Esto es increíble, y lo estamos gestionando muy bien con Diego a falta de una etapa".

"Estamos haciendo un trabajo muy bueno y si estamos líderes es porque lo estamos, nadie nos lo ha regalado. La respuesta la tendremos mañana, pero no importa", afirmó el #416.

El de Manresa aún desconoce si podrá participar el próximo año, y cree que ganar el Dakar no le asegura nada: "Con todo lo que hemos hecho, ojalá esto sirva para crecer, pero este es un mundo muy complicado e, incluso con buenos resultados, es difícil".

"Tampoco espero nada, creo que la vida nos ha regalado estar aquí, y en mi primera vez en un Dakar nunca esperé estar 15 veces y en dos podios, además de luchar ahora por un tercero, así que estoy agradecido", concluyó.

Clasificación de la Etapa 11 del Dakar 2022 en la categoría T4

Pos. #. Nombre Marca Tiempo Gap Penalización 1 410 GOCZAL MAREK

LASKAWIEC LUKASZ BRP 04:13:12 00:00:00 2 416 FARRES GUELL GERARD

ORTEGA GIL DIEGO BRP 04:16:49 +00:03:37 00:00:00 3 414 BACIUSKA ROKAS

MENA ORIOL BRP 04:19:20 +00:06:08 00:00:00 4 415 LUPPI DE OLIVEIRA RODRIGO

JUSTO MAYKEL BRP 04:23:39 +00:10:27 00:00:00 5 444 PORTELA MORAIS LUIS

MEGRE DAVID BRP 04:27:57 +00:14:45 00:00:00 6 401 JONES AUSTIN

GUGELMIN GUSTAVO BRP 04:30:24 +00:17:12 00:00:00 7 421 DE SADELEER JEROME

METGE MICHAEL BRP 04:31:55 +00:18:43 00:00:00 8 428 DEL RIO LUCAS

ALIAGA AMERICO BRP 04:32:42 +00:19:30 00:00:00 9 439 QUERALT GAEL

BRUGUE SERGI BRP 04:34:06 +00:20:54 00:00:00 10 451 KOVALEVYCH IEVGEN

TSYRO DMYTRO CAN - AM 04:34:35 +00:21:23 00:00:00

Clasificación general después de la Etapa 11 del Dakar 2022 en la categoría T4

Pos. #. Nombre Marca Tiempo Gap Penalización 1 416 FARRES GUELL GERARD

ORTEGA GIL DIEGO BRP 45:24:07 00:00:00 2 401 JONES AUSTIN

GUGELMIN GUSTAVO BRP 45:25:48 +00:01:41 00:06:00 3 410 GOCZAL MAREK

LASKAWIEC LUKASZ BRP 45:42:06 +00:17:59 00:00:00 4 414 BACIUSKA ROKAS

MENA ORIOL BRP 45:46:53 +00:22:46 00:15:00 5 403 GOCZAL MICHAL

GOSPODARCZYK SZYMON BRP 45:53:21 +00:29:14 00:32:00 6 415 LUPPI DE OLIVEIRA RODRIGO

JUSTO MAYKEL BRP 46:23:56 +00:59:49 00:06:00 7 444 PORTELA MORAIS LUIS

MEGRE DAVID BRP 48:28:51 +03:04:44 00:17:00 8 420 ABEL ERIC

MANEZ CHRISTIAN BRP 50:34:59 +05:10:52 00:17:00 9 447 LASCORZ MORENO JOAN

PUERTAS HERRERA MIGUEL BRP 51:04:10 +05:40:03 00:22:00 10 446 ZILLE DAVID

CESANA SEBASTIAN BRP 51:34:26 +06:10:19 00:00:00