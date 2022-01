Farrés se queda a las puertas de ganar su primer Dakar en T4

Gerard Farrés llegó líder a la última etapa de la 44ª edición del Rally Dakar en la categoría T4, pero la victoria parecía un sueño para el de Manresa, ya que su compañero y jefe de filas en el equipo oficial del Can-Am South Racing, Austin Jones, estaba a apenas 1:41 en la segunda plaza.

El estadounidense logró imponerse sobre el español en la clasificación general de los vehículos SSV con 2:37 de ventaja y consigue sumar su primer Touareg. Tras ver la bandera a cuadros, Farrés aseguró que sufrió un contratiempo eléctrico a pocos metros del final, lo que le hizo perder casi cinco minutos, pero pudo reponerse y acabar la prueba.

"Hemos tenido un problema en el último kilómetro. Y nada, lo hemos podido solucionar y llegar a meta. Nuestro objetivo era trabajar para el equipo. Lo hemos conseguido", afirmó el #416. "Con este hombre a mi lado [Diego Ortega] hemos tenido compromiso, respeto, todos los valores que nos definen como piloto y copiloto y no podemos estar más felices con nuestro trabajo. Me siento ganador. Y pensar que hace unos meses no sabía siquiera si correría este Dakar…".

Antes de afrontar el último día de la prueba más dura del mundo, reconoció que hace a unos meses del comienzo de la carrera, no sabía siquiera si podría estar participando, pero la ayuda de la familia Jones sirvió para que el catalán pudiera estar por 15ª ocasión en el rally de su vida.

"Hace unos meses no sabía ni si podía venir aquí, y al final este coche ha ido fantástico, el equipo ha trabajado muy bien, con Diego nos hemos entendido súper bien y estoy muy emocionado de volver al podio después de dos años duros", explicó Farrés. "Recuerdo el año pasado… y creo que ese sacrificio de aguantar y de no abandonar sirvió. Estoy muy feliz".