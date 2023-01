Cargar el reproductor de audio

Shaybah-. La última parte de la etapa maratón del Rally Dakar 2023 era una gran oportunidad para que los perseguidores recortasen tiempo al líder Nasser Al Attiyah, a pesar de que el qatarí lleva ya varias jornadas gestionando una diferencia cercana a la hora y media respecto a Lucas Moraes y Sébastien Loeb.

Precisamente este último sería el primero en abrir pista debido a su victoria el día anterior, la cuarta consecutiva, y no dudó en ir a fondo desde el principio de los 185 kilómetros porque no tenía nada que perder.

A una hora relativamente buena para disfrutar de la especial, poco antes de las nueve de la mañana de Arabia Saudí, los coches salieron hacia las esperadas dunas, aunque pronto se encontraron con un escenario muy diferente, con lagos secos que permitían ir a fondo, motivo por el que la decimosegunda etapa fue tan rápida.

En el primero de los puntos de control, todo seguía la dinámica de la carrera en las últimas jornadas, con el nueve veces campeón del mundo del WRC, que conseguía crear un cómodo colchón con el líder de la general, que a su vez superaba al Audi de Mattias Ekstrom, pero todos ellos estaban dentro del minuto de diferencia.

Por detrás, Guerlain Chicherit solo podía ser cuarto, con Jakub Przygonski quinto y un desaparecido Lucas Moraes, que quería resistir en el segundo puesto de la clasificación con una novena posición, cediendo más de tres minutos en los primeros 42 kilómetros. Sin embargo, todavía quedaba un largo trecho para decidir al vencedor del día sobre cuatro ruedas, y todos buscaban surcar las escasas dunas, que parecían más de lo que eran antes de llegar a la zona.

En el segundo de los tramos cronometrados, en la llegada al kilómetro 87, nadie se movió en la clasificación entre los siete primeros, con cinco minutos de margen entre Sébastien Loeb y Yazeed Al Rajhi, y solo Martin Prokop y su Ford lograban entrar en ese privilegio de los diez pilotos más rápidos hasta el momento, en detrimento del Overdrive de Juan Cruz Yacopini.

La especial pasó factura en Nasser Al Attiyah, aunque más que perder tiempo respecto al francés del Bahrain Raid Xtreme, estaba manteniendo el gran margen de maniobra que se ha ido creando desde el principio de la 45ª edición del Rally Dakar. El qatarí, que busca su quinto trofeo Touareg, cedía en el kilómetro 128 poco más de dos minutos y medio, mientras que Mattias Ekstrom recortaba un poco de tiempo al galo, que trata de obrar un milagro para ganar por primera vez en el desierto.

El resto, siguiendo la tónica de la etapa, se quedaba esperando al final, en donde tampoco hubo mucha historia, puesto que todos conservaban para no romper sus vehículos a escasos kilómetros de la meta de la maratón. Así pues, Sébastien Loeb, de una titánica forma en la que no se rinde, sumó su sexto triunfo en este Rally Dakar 2023, el quinto de forma consecutiva, dejando al único Audi que sigue vivo después de los abandonos de Stéphane Peterhansel y Carlos Sainz en el segundo lugar, a más de tres minutos, lo mismo que Nasser Al Attiyah, a quien no le importó ceder más terreno debido a que tiene un gran colchón en la clasificación general.

La cuarta plaza tras 185 kilómetros de carrera la ocupó Guerlain Chicherit, a casi cinco minutos de distancia, mientras que Jakub Przygonski fue quinto, seguido por Mathieu Serradori, Martin Prokop, Yazeed Al Rajhi, Giniel de Villiers y un Lucas Moraes que pierde su posición con Loeb en el acumulado de las etapas.

Con todo eso, y tras casi 41 horas de competición, el qatarí de Toyota roza su quinto triunfo en el Dakar, aunque no deberá tener un problema mayor a una hora y media si no quiere que Sébastien Loeb lo alcance, al igual que Lucas Moraes, los únicos con opciones reales de llevarse el Touareg en el año 2023.

Resultados de la Etapa 12 del Dakar 2023 en Coches: tiempos y posiciones

(Resultados provisionales)