Sunderland gana y recupera el liderato en la etapa 8; Barreda, top 5

Wadi Ad Dawasir.- La batalla entre los pilotos top de motos amenaza con ser intensa y emocionante ante la última jornada de este Dakar 2022. Sam Sunderland (GasGas) no ha querido desaprovechar la oportunidad de arrancar 28º esta mañana para marcar la diferencia y recuperar el liderato de la general.

El inglés no tuvo rival este lunes y le endosó más de 10 minutos a Adrien Van Beveren (Yamaha), que cae de la primera a la tercera posición. Joan Barreda estuvo en la pelea toda la jornada hasta un punto pasado el km 321, donde se dejó ocho minutos. Aun así, y pese a su clavícula fracturada, sube al quinto puesto de la general a falta de cuatro días de carrera.

La octava jornada del Rally Dakar 2022 –la más larga contando enlaces con 829 km en total– tuvo 166,45 km de enlace desde el vivac de Al Dawadimi hasta el inicio de la especial, de 394,9 km, antes de los 268,94 de enlace finales hasta Wadi Ad Dawasir.

La primera referencia del km 42, después de una zona de arena con cruces de dunas pequeñas y una pista estrecha con mucha piedra antes de cruzar un chott (lago seco), dejó claro que Sam Sunderland (GasGas), que ayer había cedido el liderato, estaba dispuesto a recuperarlo desde su 28ª posición de salida. El inglés endosó 28 segundos Ricky Brabec (Honda) y 32 a un Joan Barreda (Honda) que salió con ganas desde el tercer puesto.

Las dunas comenzaron en el km 65 y a la salida del primer tramo de nivel 2 y 3, Sunderland seguía al frente, con 1:44 sobre Barreda y 1:47 sobre Matthias Walkner (KTM). A partir de ahí, el terreno se volvió más rápido, pero con constantes cambios de valles y ríos, con navegación complicada.

A mitad de etapa, Sunderland seguía contando con 1:47 sobre Walkner y 2:22 sobre Pablo Quintanilla (Honda), mientras que Barreda y Nacho Cornejo (Honda) se perdieron pasado el km 321, antes de rodar con los dos hermanos Benavides hasta el final de la especial.

El inglés de GasGas se llevó la victoria de etapa por 2:53 sobre Quintanilla y 4:11 sobre Walkner, por lo que recupera el liderato de la general, después de que Adrien Van Beveren (Yamaha) se dejase 10:21. Así, Sunderland cuenta con 3:45 sobre Walkner y 4:43 sobre el francés.

Barreda finalmente logró acabar en el top 10 de la especial, aunque se quedó a 11:43 del ganador. El de Torreblanca se aupa así a la quinta posición, a 14:38 de Sunderland. Por su parte, Lorenzo Santolino (Sherco) no tuvo una especial cómoda y se dejó 20 minutos, cayendo al 7º puesto de la general, a 21:09 del líder.

"Ha sido un día en el que no me he divertido mucho. El paso por las dunas se me ha hecho un poco largo, he ido dudando mucho. Me he encontrado bien, pero me ha cogido Joaquim Rodrigues y Ricky Brabec y no he conseguido seguirles en el polvo. He ido a mi ritmo y me he ido reencontrando en la zona final, ya que eran pistas entre valles. Un día más, sin caídas y sin daños", comentó Santolino en meta.

Resultados Etapa 8 - Dakar 2022 - Motos

Pos. #. Piloto Equipo Tiempo Gap Sanción 1 3 SUNDERLAND SAM KTM 03:48:02 00:00:00 2 7 QUINTANILLA PABLO HONDA 03:50:55 +00:02:53 00:00:00 3 52 WALKNER MATTHIAS KTM 03:52:13 +00:04:11 00:00:00 4 2 BRABEC RICKY HONDA 03:54:46 +00:06:44 00:00:00 5 43 KLEIN MASON KTM 03:56:10 +00:08:08 00:00:00 6 18 PRICE TOBY KTM 03:56:41 +00:08:39 00:00:00 7 77 BENAVIDES LUCIANO HUSQVARNA 03:57:34 +00:09:32 00:00:00 8 27 RODRIGUES JOAQUIM HERO 03:58:00 +00:09:58 00:00:00 9 42 VAN BEVEREN ADRIEN YAMAHA 03:58:23 +00:10:21 00:00:00 10 88 BARREDA BORT JOAN HONDA 03:59:45 +00:11:43 00:00:00

#115 Lyndon Poskitt Racing KTM: John Kelly 1 / 20 Foto de: DPPI #123 KTM: Moore Charan 2 / 20 Foto de: DPPI #123 KTM: Moore Charan 3 / 20 Foto de: DPPI #134 Twintrail Racing Team KTM: Isaac Feliu 4 / 20 Foto de: DPPI #138 Team Reparstores KTM: Romain Leloup 5 / 20 Foto de: DPPI #138 Team Reparstores KTM: Romain Leloup 6 / 20 Foto de: DPPI #138 Team Reparstores KTM: Romain Leloup 7 / 20 Foto de: DPPI #139 Juracing Team KTM: Jonathan Chotard 8 / 20 Foto de: DPPI #139 Juracing Team KTM: Jonathan Chotard 9 / 20 Foto de: DPPI #21 Moto Racing Group KTM: Milan Engel 10 / 20 Foto de: DPPI #21 Moto Racing Group KTM: Milan Engel 11 / 20 Foto de: DPPI #238 X-Raid Mini John Cooper Works Rally Mini: Laia Sanz 12 / 20 Foto de: X-raid #33 Credit Agricola - Mario Patrao Motosport KTM: Mario Patrao 13 / 20 Foto de: DPPI #36 Husqvarna: Arunas Gelazninkas 14 / 20 Foto de: DPPI #37 Autonet Motorcycle Team KTM: Emanuel Gyenes 15 / 20 Foto de: DPPI #39 Team Esprit KTM: Benjamin Melot 16 / 20 Foto de: DPPI #44 SVN Husqvarna Marcic: Simon Marcic 17 / 20 Foto de: DPPI #59 Calidoso Racing Team KTM: Giordano Pacheco 18 / 20 Foto de: DPPI #59 Calidoso Racing Team KTM: Giordano Pacheco 19 / 20 Foto de: DPPI #84 KTM: Gregory Stuart 20 / 20 Foto de: DPPI

Resultados de la General del Dakar 2022 en Motos tras la Etapa 8

Pos. #. Piloto Equipo Tiempo Gap Sanción 1 3 SUNDERLAND SAM KTM 27:38:42 00:00:00 2 52 WALKNER MATTHIAS KTM 27:42:27 +00:03:45 00:00:00 3 42 VAN BEVEREN ADRIEN YAMAHA 27:43:25 +00:04:43 00:00:00 4 7 QUINTANILLA PABLO HONDA 27:44:12 +00:05:30 00:00:00 5 88 BARREDA BORT JOAN HONDA 27:53:20 +00:14:38 00:01:00 6 1 BENAVIDES KEVIN KTM 27:53:29 +00:14:47 00:00:00 7 15 SANTOLINO LORENZO SHERCO FACTORY 27:59:51 +00:21:09 00:00:00 8 142 SVITKO STEFAN KTM 28:05:33 +00:26:51 00:00:00 9 18 PRICE TOBY KTM 28:11:12 +00:32:30 00:06:00 10 43 KLEIN MASON KTM 28:14:08 +00:35:26 00:00:00