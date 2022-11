Carlos Checa: "Tras ir en moto, me cuesta ver el peligro en el coche"

Cargar el reproductor de audio

Alcobendas, Madrid.- Un campeonato del mundo de WSBK, 26 victorias y 76 podios en el mundial de motociclismo, y un sinfín de historias sobre las dos ruedas, eso es lo que ha conseguido uno de los mitos de las dos ruedas a lo largo de su trayectoria, además de ser uno de los doce pilotos españoles en vencer en la categoría reina. Hablamos de Carlos Checa, quien ahora se ha pasado a los coches en una nueva etapa de su vida que afronta con la ilusión que le proporciona el proyecto del Astara Team, el equipo con el que competirá en la edición del Rally Dakar 2023, su segunda participación en la prueba.

El almeriense estuvo en la presentación del conjunto en Madrid, y junto a Laia Sanz y Óscar Fuertes, será uno de los encargados de pelear por los mejores resultados posibles a través de dos conceptos claves, la responsabilidad y la sostenibilidad, en los miles de kilómetros de la carrera. El campeón del mundo de WSBK en 2011 con Ducati nos ofreció una entrevista en la que habló de su preparación para el Dakar, los miedos de un piloto para esa cita y cómo ha estudiado el vehículo.

P: El Rally Dakar es una de las pruebas más duras del mundo, o quizá una de las que más, por ese motivo, ¿cómo ha sido la preparación, tanto física como mental?

R: En cuanto a dureza, es en moto. Por lo poco que he hecho yo en moto, tienes que navegar, es traumático, físico. Dentro del coche, y llevando un copiloto al lado, en cuanto a temperatura, a confort y, sobre todo, trauma, es mucho más soportable. Lo que sí que debes de mantener es mucha atención, de forma constante, compenetrarte muy bien con la persona que tienes al lado, conservar la mecánica, dentro de lo que cabe, y conseguir ese equilibrio entre conservador y rapidez, y eso para mí es lo más complicado de esta carrera, pero es lo que manda y lo que hay que hacer, la prudencia rápida que hay que tener. Es un poco una manera de entender la carrera, que es lo que más me costó el año pasado, pero creo que este puedo dar un paso más.

En cuanto a preparación [física], me voy preparando todo el año, al final no paro de hacer cosas, y eso ya te da una base física y mental para afrontar esta carrera. Lo más importante es conocer el coche, hicimos un pequeño test en donde ya entendimos un poco las posibilidades del vehículo, también trabajar con el equipo a nivel técnico para saber las particularidades que uno necesita, pero dentro de una base muy estable, no hay que hacer muchos cambios.

Con el copiloto, continuamos trabajando. Tenemos pensado ir a Namibia y luego, no sé si [haremos] algún test en Marruecos, y por aquí [en España], lo que se pueda. Sobre todo, lo que más se puede hacer ahora, de aquí al final [a que llegue el Rally Dakar], para mí, personalmente, es el trabajo con el copiloto y con el equipo, que es a nivel de preparación, estrategia, de llegar un poco con los deberes hechos, salir a la primera etapa y atacar sin dejar ningún detalle que te pueden impedir ir mejor. Eso es lo que no hemos podido, ni hemos tenido el tiempo suficiente para hacer, y con el poco margen que nos queda, afinar.

P: Con tantos años a mucha velocidad, ¿un piloto tiene miedo al Rally Dakar al no ser como en un circuito y estar en medio del desierto?

R: Los miedos siempre están, el tema es si los asumes o no. Cuando estás luchando por un campeonato del mundo, la ambición y el deseo de conseguirlo es tan alto que te tapa todos los miedos, y cuando ya no, si tuviera que ir al Dakar en moto, sin ninguna aspiración deportiva, evidentemente, pesarían más esos miedos, y a lo mejor, como así ha sido, me dirían 'oye, vamos a hacer otra cosa', porque para pasarlo bien, siempre hay otra opción.

Por eso, el tema del coche, tiene cierto peligro, pero después de ir en moto, y los golpes que me he dado, me cuesta un poco ver el peligro en el coche. Necesito un poco, y lo he ido aprendiendo, a coger ese respeto por la velocidad dentro del coche, porque también me he dado alguno [accidente]. Físicamente no, pero moralmente sí que te machaca cuando cometes algún error, pero no lo encuentro un riesgo muy elevado el participar en coche, todo lo contrario, y eso es lo que me da la posibilidad de poder competir, de poder ir lo más rápido posible, que es lo que me gusta, dentro de una carrera, que es lo que te dicen todos, 'no hay que correr demasiado', pero a mí me gusta hacer, e intentaré correr sin hacer muchos errores.

P: Un accidente puede no ser grave, pero el coche puede quedar dañado, como pinchar una rueda o que afecte a la suspensión. ¿Cómo ha sido ese proceso? ¿Se debe aprender algo de mecánica?

R: Yo estudié mecánica, por suerte, Marc Solà, mi copiloto, y mi compañero, porque hace de las dos cosas, tiene muy buena mecánica. Yo lo estudié porque era lo que me apetecía, cuando empecé a correr en moto, y tengo bastante conocimiento. Ahora vamos a hacer dos jornadas de trabajo, con cambio de palieres, correas, ruedas. Toda la parte técnica del coche la tengo aprendida porque la hicimos el año pasado con otro equipo, y es un vehículo muy parecido, así que este año vamos a hacer algo similar con Marc. Con todas las piezas, tenemos una lista de lo que se puede romper y lo que hay que hacer, con unos protocolos que vamos a poner en práctica, desde cambiar un palier, una rueda, o cualquier apartado eléctrico, todo lo que esté en nuestras manos, en cuanto a conocimiento y posibilidades, hay que saber resolverlo si te pasa algo. Si no es así, luego llega el camión o el coche de asistencia, pero eso ya te hace perder mucho tiempo, que no es lo que queremos.

