Nani Roma: "Este es el Dakar más incierto de mi carrera"

Yeda.- Nani Roma (Folgueroles, 1972) afronta su 26º Dakar con la ilusión renovada y satisfecho del trabajo que toda la estructura de Prodrive ha realizado en los últimos meses con el Hunter T1+ ECOpower, tal y como asegura en entrevista con Motorsport.com. Los británicos han trabajado intensamente desde el verano para crear un coche dentro del nuevo reglamento para los 4x4, que les permite contar con ruedas de 37 pulgadas, suspensiones de 350 mm y un anchura de 2,30 metros.

El objetivo de este cambio reglamentario ha sido crear una primera división en la que los pilotos prioritarios FIA compitan todos con 4x4 de similares características, más aún tras la entrada de Audi con su proyecto eléctrico con extensor de autonomía: el RS Q e-tron. Roma ha sido el principal encargado de desarrollar el vehículo del equipo Bahrain Raid Xtreme y asegura que está ante el Dakar más incierto de su carrera deportiva, debido a que ninguno de los tres principales vehículos candidatos a la victoria se ha medido en competición hasta la fecha. Para ello, contará con Alex Haro, que vuelve a ser su copiloto tras dos años en Toyota Gazoo Racing con el sudafricano Giniel de Villiers.

Pregunta. Este año las cartas entre los principales favoritos a la victoria ya no es que estén bocabajo, es que están debajo de la mesa.

Respuesta. Directamente no están las cartas (risas). No sabemos dónde está cada uno. Hablando con unos y con otros ves que tienen las mismas sensaciones que nosotros, pero a partir de aquí, veremos. Nosotros hemos potenciado la fiabilidad al máximo, porque esa va a ser una de las claves y nos tocará ir viendo.

P. ¿Cuánto ha tenido que cambiar su estilo de conducción este año con este nuevo coche?

R. Es un tema importante. Me ha obligado a aprender muchas cosas nuevas, porque los pilotos que ya habían competido con ruedas grandes estaban acostumbrados a atacar los baches, la hierba de camello y a encarar la pista de otra forma. Aún me falta un poco más para tener la seguridad de que la rueda y la suspensión pueden pasar por según qué sitios. He tenido que reequilibrar mi estilo de pilotaje porque ahora podemos pasar ciertos obstáculos con mucha más velocidad que con el 4x4 normal. Pero, por otro lado, pesamos 150 kg más, tenemos más rueda, más agarre, y con el mismo motor, y eso nos ha hecho perder un poco de agilidad, sobre todo en aceleración. Nos obliga a frenar menos y a mantener más la velocidad.

P. ¿Es el Dakar más incierto de su carrera deportiva?

R.Sí, sí, a nivel de rivales, seguro. Solo tenemos claro que Nasser [Al-Attiyah] ha sido el piloto que ha corrido más durante el año y tiene un nivel de competición más alto que el resto. Nosotros somos los que menos hemos corrido, solo hicimos la Baja Aragón. En este sentido, Nasser, a priori, será competitivo, como acostumbra, porque llega más en forma. Pero a nivel técnico es el año que más incierto es y tendremos que ir día a día.

P. Los de cabeza llegan sin haberos medido cara a cara con el T1+. ¿Cree que esto puede hacer que los T1 normales puedan llegar a dar la sorpresa y colarse en la batalla?

R. Yo creo que los T1, si se cuelan en la batalla, será porque los T1+ tengamos problemas técnicos. Los buggies de MINI sí que es verdad que fueron muy competitivos en 2021 y, aunque les han reducido la brida, pueden seguir siéndolo, porque el año pasado ni Carlos [Sainz], ni Stéphane [Peterhansel] tuvieron muchos problemas. Pero los 4x4 solo podrán estar ahí si nosotros tenemos problemas. A nivel de competitividad no creo que tengan ninguna posibilidad, sinceramente.

P. Prodrive ha apostado por un nuevo ecocombustible para este Dakar. ¿Qué rendimiento os ofrece?

R. A nivel de funcionamiento nos ha cambiado poco. Lo probamos por primera vez en Inglaterra durante varios días de test y en comparación con la gasolina normal no encontré ninguna diferencia de prestaciones. No hemos perdido nada, pero tampoco hemos ganado nada. Lo que sí ha ganado es el hecho de que contaminamos poquísimo, un 80% menos de CO2. Hemos tenido que adaptar el motor a nivel electrónico –el mapa motor– porque la combustión es diferente. Es una historia interesante, pero también compleja para el equipo. Prodrive ha hecho un gran esfuerzo económico y logístico, porque no es nada barato y transportarlo a Arabia Saudí también ha sido un reto. Espero que se valore este esfuerzo de emitir el menos C02 posible.

P. Después de haber conocido algo más del recorrido en las últimas semanas, ¿qué espera de este Dakar en ese sentido? Porque una etapa Maratón el segundo y tercer día es algo a tener e cuenta…

R. Sin duda, a mí esto es lo que más me preocupa. Ya el segundo día, pero en el primer vivac, sales hacia la Maratón. Esto es preocupante porque la gente aún se está colocando en la carrera. Para mí es muy importante llegar al tercer día sin problemas y luego ya podremos ir más relajados. Una Maratón lo normal es que sea después de la etapa de descanso, pero lo bueno y lo malo es que es para todos igual.

P. Es su 26º Dakar, ¿cómo se llega con la misma ilusión y las mismas ganas de seguir luchando por todo?

R. Bueno, yo creo que la base de todo es que me gusta mucho y que sigo aprendiendo cosas cada día. Yo funciono así, tengo ganas de aprender cosas y esta carrera todavía me lo da. Esto me hace estar motivado. Cuando veo a los pilotos de F1 o de MotoGP, cada año con los mismos circuitos, las mismas curvas… pienso ‘tiene que ser duro estar ahí, cada año igual’. Pero para nosotros, cada carrera es diferente, cada lugar es distinto, aunque haya vivacs iguales, y puedes aprender cosas diferentes cada día. Como le decía a Alex [Haro, su copiloto] el último día de test, para mí es una suerte haber podido rodar con estos T1+, con estas suspensiones, estas ruedas… es una maravilla. Veremos lo competitivos que seremos, pero el hecho de poder conducirlos y encima con un equipo como Prodrive, es una auténtica pasada.