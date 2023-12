Entrevista con Carlos Sainz: "Tras el Dakar habrá ese periodo de reflexión"

Carlos Sainz es una leyenda incansable del automovilismo que tiene como meta conseguir su cuarta victoria en el Rally Dakar, y si lo logra, sería la primera con el proyecto de Audi después de los dos fiascos anteriores causados por los diferentes problemas. El español atendió a Motorsport.com en una entrevista en la presentación de la que será su 17ª participación en la carrera más dura del mundo en el Circuito del Jarama, y allí se sinceró sobre diversos temas.

Su futuro, de dónde saca la motivación, los entrenamientos, rivales y mucho más, de todo eso nos habló el madrileño.

Pregunta: Volvemos aquí, un año después con ganas de empezar este Rally Dakar. ¿Cómo valora lo que pasó el año pasado? ¿Qué sacasteis de positivo?

Respuesta: El Dakar del año pasado fue un Dakar duro, donde hubo varios problemas. El primero de todos, lógicamente, fue el abandono, pero además del abandono, fue un Dakar en el que sufrimos algún que otro problema donde no íbamos del todo a gusto con las suspensiones, donde vimos que había que seguir trabajando y donde, una vez más, se puso de manifiesto que, con la potencia que la FIA daba a este tipo de vehículos y el peso que teníamos, que iba a ser prácticamente imposible ganar el Dakar.

P: Hablaba de esos accidentes, ¿fue más dolor físico o emocional perder esa oportunidad?

R: Cuando tienes un accidente, está dentro de lo que puede ocurrir en una carrera de coches. En este caso, tuvo algunas consecuencias físicas, de las cuales me he recuperado y estoy al 100%, y lógicamente, te llevas un disgusto en lo emocional porque significa que, como esta carrera es anual, tienes que esperar un año más a intentar ganar la carrera, pero ya vimos que iba a ser bastante complicado, como ya he dicho, con ese equilibrio que teníamos de peso-potencia, que iba a ser difícil.

P: Esta edición de 2024 parece que va a ser muy dura. ¿Llegará por fin la victoria para Audi?

R: En eso estamos, ese es el objetivo del equipo, el objetivo de los tres pilotos de Audi, el objetivo que, desde hace tres años que empezamos este proyecto, soñamos todos con alcanzar. Habrá que esperar al final del 2024, creo que hemos hecho todo lo que hemos podido ese año para mejorar el coche, para ir más a gusto en él, para esas suspensiones, ponerlas más a punto, hemos hecho probablemente más kilómetros que otros años, y estamos todos listos.

P: En teoría, esta es la última participación con Audi. ¿Qué viene después?

R: No lo sé, ahora lo que vienes es el Dakar. Lo que tengo claro es que lo que vienes es que hay que intentar ganar, y de que acabe el Dakar, como siempre, habrá ese periodo de reflexión personal. Después, ver lo que decide Audi, si hay alguna otra opción o no, ya habrá tiempo de pensarlo.

P: Con tu dilatada experiencia, con una trayectoria en la que poco falta por hacer, en la que has ganado en todo, ¿qué es lo que motiva para seguir apretando el acelerador?

R: Probablemente, que me sigo divirtiendo, probablemente la pasión, probablemente, retos como este de Audi, algo diferente, algo con un coche novedoso, algo que nunca había hecho hasta ahora, algo como es conducir un coche eléctrico, con motorización eléctrica, con el que nunca había corrido. Cuando pienso en los primeros coches de competición que conduje hace 40 años, comparados con los de ahora, este Audi es como ciencia a ficción.

He tenido la suerte, a lo largo de mi carrera deportiva, de vivir mucho la evolución tecnológica del mundo de la competición con este coche que es la máxima expresión de lo que son las nuevas tecnologías.

P: ¿Le ha gustado mucho ese paso del automovilismo de antes al automovilismo de ahora con esa tecnología?

R: Ha sido un paso progresivo, no es que haya saltado de uno al otro. A lo largo de todos esos años del mundial de rallies y del Dakar, te das cuenta de cómo van evolucionando los coches, las suspensiones, empiezas a trabajar con telemetría con información que, cuando empezaba a correr, era más por sensaciones, y ahora todo está medido, todo se puede calibrar, y eso ayuda mucho al piloto. Los ingenieros también, como siempre han tenido, son una parte importante, y luego cómo ha ido evolucionando, no solo las suspensiones, también las motorizaciones, los combustibles, los materiales, todo.

P: En Audi, tanto los pilotos como la marca han trabajado de la mejor forma posible para llegar a este Dakar, ¿cree que la organización también ha hecho su parte creando un buen recorrido?

R: Estoy seguro, el Dakar es raro que decepcione, sobre todo el giro que dio el año pasado, etapas largas, un roadbook volviendo un poco a la antigua usanza, donde era menos lotería, era más racional. Creo que el Dakar va a ser un gran Dakar, con una etapa muy novedosa de 48 horas en la que vamos a tener que parar a partir de las cuatro de la tarde y dormir en el primer minicampamento, sin duchas, en las que vamos a llegar para comer algo y meternos en la tienda de campaña, descansar unas horas y seguir al día siguiente. Eso va a estar bien, va a ser una etapa diferente, va a ser una etapa nueva que creo que, como siempre quiere hacer el Dakar, quiere complicar la vida a los pilotos, dificultar esa carrera y le va a dar todavía más valor al que gane. De todas maneras, el análisis siempre es bueno hacerlo a posteriori, cuando ya has corrido.

P: Sobre eso quería preguntar, sobre esa etapa, ¿David Castera llamó o habló con los pilotos para ver cómo podría plantearse?

R: No, creo que ha sido una iniciativa de él, tiene mucha experiencia, ha estado corriendo, estuvo de copiloto de Peterhansel en el año 2018 o 2019 con Peugeot, y sabe muy bien cómo dificultar la carrera, sabe muy bien lo que hace que el Dakar sea más duro o menos, más difícil o menos. Sabe medir bien eso, y estoy seguro de que habrá preparado un Dakar duro.

P: Para que llegue esa victoria, también hay que tener en cuenta otro factor, el de los rivales. Hemos visto el paso de Nasser Al Attiyah de Toyota a Prodrive, ¿podría ser un buen contendiente?

R: Siempre, Nasser es el favorito, el coche de Prodrive además es un coche muy competitivo. El año pasado ganó seis o siete etapas con Loeb, es un equipo muy fuerte. El binomio Loeb-Nasser es un equipo muy potente, pero también nosotros, el equipo Audi, va a estar ahí para intentar ponérselo lo más difícil posible.

P: También Toyota viene con esa nueva generación. ¿Son los tapados?

R: Son favoritos también, es el coche ganador. Son pilotos con experiencia, el año pasado, Moraes quedó tercero, Seth Quintero es un piloto muy joven, muy rápido, y van a tener la oportunidad y la herramienta, probablemente con el mejor coche hoy en día, que es el coche campeón de la última edición, poder pelear por ganar un Dakar, es una buena oportunidad.

P: ¿Cómo va a plantear este Dakar? Parece que va a haber una diferenciación entre la primera y la segunda semana.

R: Creo que el Dakar, o la estrategia del Dakar, la va a marcar cada día. Nunca sabes lo que va a pasar, y tienes que ir adecuando un poco tu estrategia dependiendo de dónde sales, de qué hacer o qué no hacer, pero, efectivamente, por ejemplo, salir delante el día de las 48 horas, no parece que sea muy bueno, muy recomendable, porque no va a haber motos, no va a haber huellas.

Es muy posible que los coches, o los que salgan detrás, vayan cogiendo a los que van delante, y al final se puede hacer un grupo de cuatro, cinco, seis o siete coches, no descarto incluso más, pero al final, la etapa del día anterior va a marcar la etapa del día siguiente. Tu estrategia va a depender de lo que vaya ocurriendo en la carrera.

P: Me gustaría saber cómo se prepara un piloto para el Dakar, porque es la carrera más dura del mundo, ¿cómo lo hace Carlos Sainz?

R: La experiencia juega un papel importante, ya sé lo que me voy a encontrar, lo que necesito, y sé lo que no quiero que me ocurra, así que eso hace que trabaje duro aquí, que trabaje duro en España para llegar físicamente bien preparado, tanto muscularmente como aeróbicamente.

Personalmente, yo hago un programa con un entrenador que me conoce y que entiende, donde hay un programa de entrenamientos en bicicleta, aeróbicos de diferente duración e intensidad, y luego, la musculatura, que es vital para intentar prevenir lesiones e intentar llegar bien. Eso digo que es importante hacerlo, que es importante, como digo yo, sufrir aquí para después no sufrir allí, porque no te puedes bajar del coche, pero aquí, si un día estás sufriendo mucho, lo mismo te puedes bajar de la bici o retrasar un entrenamiento, pero allí no vas a poder, por lo que es muy recomendable hacer los deberes en casa antes de ir para allá.

P: Una vez allí, en Arabia Saudí, cómo lo prepara. ¿Va con el fisioterapeuta, come o cena?

R: Tratas de recuperarte de todo el líquido que has perdido. Lo primero es rehidratarte, comer algo, trabajar con el fisio, hablar con los ingenieros, ver la etapa del día siguiente con la poca información que tenemos, porque el roadbook ya nos lo dan el día siguiente por la mañana, no es como antes. Y tratar de prepararte lo mejor posible para recuperar y, si tienes algún problema físico, recuperarte lo antes posible.

P: Si llegase, y esperemos que llegue, esa cuarta victoria, ¿en qué escalón la pondría?

R: No lo sé, eso son preguntas que no te puedo contestar. Ojalá llegue, ojalá podamos celebrar una cuarta victoria, y como ya he dicho, con este coche tan especial, tan novedoso, tan nuevo, sería una gran alegría. Si el equipo Audi gana, sería fantástico, y si soy yo el piloto que lo gane, mucho mejor, pero eso, de momento, está muy lejos.

P: En cuanto al trabajo con Lucas Cruz. ¿Cómo ha sido?

R: Ten en cuenta que, desde que acabó el Dakar anterior, tras recuperarme físicamente, empiezas a pensar en el siguiente. Hemos estado corriendo en Marruecos, en la Baja, hemos estado haciendo test en Zaragoza, hemos estado haciendo test también en Arabia Saudí, a los tres o cuatro meses del último Dakar. Claro que hablas, muy a menudo, todas las semanas, y además de competir, de hacer test, cuando va llegando el Dakar, intensificas un poco más, tratas de entender un poco más, lo que decías, qué estrategia hacer cada día, qué nos vamos a encontrar, aunque es imposible de adivinar.

P: Con la complejidad que tiene este coche de Audi, ¿tiene que estudiar, por así decirlo, un libro para saber qué hacer?

R: Llevamos un libro dentro del coche, y realizamos unos entrenamientos también, mecánicos, dependiendo de lo que pase. Si es del hardware, algo de suspensión, pues tienes que intentar cambiarlo en el menor tiempo posible con las piezas que llevamos dentro del coche, pero si es cierto que es tan complejo que llevamos un teléfono satélite que al final salen mensajes de software si se para el coche y también está el tema de la batería, que es algo serio. Hay ciertas cosas con el alto voltaje con las que no se pueden jugar, y muchas limitaciones para nosotros dependiendo de lo que se trate el problema, dependiendo, podemos actuar o no.

En ese sentido, tenemos el teléfono, llamaríamos al equipo, y el equipo nos diría si podemos hacer algo y lo que se puede hacer.

P: Volviendo a la etapa de 48 horas, en teoría no se puede saber la posición en la que se está o dónde está un rival. ¿Cómo puede controlar eso la organización?

R: Primero, en el coche, no puedes llevar ningún teléfono o usarlo, a no ser que tengas un problema, lo que sí es cierto que los pilotos salimos de tres en tres minutos, con lo que, quieras o no, es muy posible que la gente que se esté jugando la carrera salga en un periodo relativamente cercano de tiempo, que no salgas muy atrás o muy lejos unos de otros, y que puedas ir más o menos, cuando llegues ese minivivac en donde vas a tener que parar, si contrincante ha salido tres minutos detrás y llega a dos minutos, quiere decir que te ha sacado un minuto, y si el que ha salido a seis minutos, ha llegado a tres, quiere decir que te ha sacado tres. Algo vas a poder intuir, solo de la gente que salga alrededor de ti.

