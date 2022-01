Castera, director del Dakar: "Hemos hecho experimentos que no han funcionado"

Al Dawadimi.- La primera semana de Dakar ha obligado en ocasiones a prestar más atención a lo extra deportivo que a la carrera en sí, debido a la explosión en el Hotel Donatello el día 30 de diciembre. Pero David Castera, director del Dakar, tiene claro que han reforzado lo suficiente las medias como para garantizar la seguridad de los 3.500 habitantes de cada vivac.

En una entrevista con Motorsport.com durante la jornada de descanso, el dirigente francés hace repaso de los primeros días de carrera, del inicio de la relación entre ASO y la FIA, y de los aprendizajes adquiridos después de alguna que otra controversia.

Pregunta. ¿Qué valoración general hace de la primera semana de Dakar?

Respuesta. Globalmente, creo que hemos tenido la carrera más o menos prevista, pero con un nivel un poco más alto que lo que tuvimos el año pasado. Lo que más me ha sorprendido es que el nivel global está mucho más alto que antes, porque el año pasado había 30 vehículos de ritmo alto y ahora son casi 50. Esto cambia muchas cosas, y hay que tenerlo en cuenta para el futuro.

P. ¿Qué lecciones han sacado de estos primeros siete días de carrera?

R. La gente me decía que previa que fuera a pasar lo de la etapa 6 [cancelación de los últimos 300 km para las motos por las condiciones del terreno], nadie lo había pensado antes, pero todos dicen que era previsible. Así es la vida. Otras veces lo habíamos hecho y había funcionado. Yo tenía en la cabeza que aquí no habría tantas trazadas, pero con las lluvias de estos días se reblandeció el terreno y se hizo más rápido. Pero también hay que tener en cuenta que estaba más complicado para los 15 primeros, porque el resto me decía 'David, está como todos los días para nosotros'. Tengo que gestionar dos carreras a la vez, una para los profesionales y otra, de los amateurs. Y con los profesionales tengo una gran responsabilidad porque se juegan la vida todos los días. Cuando me hablan así, escucho y paramos. Ahora no volveremos a hacerlo más y listo.

P. El asunto del roadbook en la etapa 1 sigue coleando, ¿se puede tomar nota para el futuro?

R. Es la idea de Carlos y no está del todo equivocado en sugerir que si la gran mayoría, un porcentaje elevado de la gente se pierde en el futuro, se puede plantear quitar el tiempo de un punto a otro. Puede ser una solución más o menos buena para el futuro, por qué no. Lo pensaré tranquilamente porque no me gusta tomar decisiones en caliente.

P. Después de estos primeros seis días, ¿cree que la llegada de la FIA ha beneficiado o ha perjudicado al Dakar?

R. Es cierto que tenemos menos libertad para tomar decisiones, pero tengo que trabajar más, no hay que bajar los brazos ahora mismo y hay que seguir para delante. No quiero decir hoy que no funciona y que hay que parar. Hay cosas a mejorar y vamos a trabajar en ese sentido. Antes, cuando teníamos un problema, lo cambiábamos y listo. Ahora, hay que esperar un año más y para mí esto no debe ser así. Lo tengo en la cabeza, que el Dakar tiene que ser como siempre ha sido: una carrera para amateur donde se acepta a profesionales, ese es nuestro leitmotiv. No voy a dejar a nadie, ni a la FIA, que cambie esta filosofía. Este año es un poco complicado, pero hay que aprender a trabajar con ellos, que sean más flexible con el reglamento… pero había que empezar a trabajar juntos.

P. Quizás una de los temas más controvertidos es la lista de prioritarios, en la que hay 95 pilotos, algunos de ellos sin experiencia ni historial, ¿no cree?

R. Puede ser. Seguro que hay que trabajar sobre esto. Hemos intentado inventar cosas y la mejor forma es salir en el orden de llegada del día anterior y punto. Eso hemos hecho hasta ahora y funcionaba. Lo que hemos intentado introducir estos días no ha funcionado en absoluto y ahora hay que volver a algo simple y con sentido común.

P. ¿Cómo vive y gestiona David Castera un asunto tan controvertido como la explosión del día 30 en un coche de asistencia de Sodicars Racing?

R. Estamos aquí para hacer deporte y vivir una experiencia, pero esto puede verse contaminado por historias políticas y demás. Por ahora no sabemos lo que ha pasado, tenemos una seguridad reforzada en todo el Dakar y vamos a seguir. Pero saber que una persona de nuestra familia está herida por una explosión me pone mal y espero que se recupere rápidamente.

P. ¿Llegaremos entonces al día 14 en Yeda?

R. Sí, creo que sí. Por el momento, no hay ningún elemento extra que me pueda hacer pensar en parar la carrera. Avanzamos con la seguridad máxima que podemos tener. Arabia Saudí nos va a acompañar en toda la seguridad. Seguimos.

P. ¿Qué podemos esperar de la segunda semana?

R. Espero mucho de esta segunda semana porque me gustan mucho las etapas, con arena, ritmos diferentes en cada una y creo que pueden pasar muchas cosas. Las etapas 8 y 11 son con dunas muy grandes y navegación, y creo que vamos a tener una segunda semana interesante.

