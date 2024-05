Entrevista con Cristina Gutiérrez: "Al final, soy pionera"

Después de ser la segunda mujer en toda la historia en ganar el Rally Dakar, la vida de Cristina Gutiérrez cambió radicalmente. Con una celebración inesperada en el lugar que actuó como Sea Camp en una de las ediciones de la carrera, comenzó una nueva aventura que ya va tomando forma y que pronto se convertirá en una participación en la máxima categoría de la mano de Dacia.

La burgalesa se ganó un hueco en el fabricante junto con dos leyendas del automovilismo, Sébastien Loeb y Nasser Al Attiyah, quienes la acogieron y le dan consejos a diario. Y antes de afrontar el que será el mayor desafió de su trayectoria, atendió a Motorsport.com para conocer más sobre ella, qué significó llevarse a casa el trofeo Touareg y el futuro con la marca rumana.

Pregunta: Hablamos con David Castera y nos dijo que se alegraba de verte a ti y más pilotos que dan visibilidad a la mujer, además de que se comprometió a apoyar a todas aquellas que sueñen con llegar a la élite. ¿Cómo ves eso y cómo crees que puede el Rally Dakar ayudar a eso?

Respuesta: Lo veo muy bonito, que al final alguien como David [Castera] haga ese tipo de llamamientos, en darnos visibilidad para hacer que otras mujeres tenga fácil acceso, porque muchas veces, por vergüenza o desconocimiento hay gente que no se atreve. Entonces, que haya más mujeres y que eso nos visibilice, aunque estamos ya, eso es muy bonito.

P: Has ganado el Rally Dakar y eso supone un empujó muy grande para tu carrera, ¿cómo lo has vivido y en qué ha cambiado, más allá de la satisfacción personal que produce tal logro?

R: Ganar el Rally Dakar me ha dado un empujón, tanto a nivel deportivo como anímico ha sido algo increíble de vivir. El recibimiento en España, y en todo el mundo, ha sido increíble, me siento muy afortunada de haber vivido lo que he vivido y, sobre todo, con quien lo he vivido, además de toda la repercusión, tanto personal como mediática, ha sido muy bonito. Además de la satisfacción personal, es también el orgullo de toda una vida dedicada a esto, con sus buenos y malos momentos y, sobre todo, dar credibilidad a todo lo que hemos ido haciendo, tengo que agradecer a todo el mundo que lo ha hecho posible, y ver la evolución que ha tenido, es muy bonito.

P: Como mujer, has dado visibilidad a todas y has demostrado que todas pueden ganar, ¿te hace sentir una especie de pionera y crees que a partir de tu logro y de las otras muchas pilotos se puede empezar a crear una nueva generación que quiera llegar a ser como vosotras?

R: Al final, soy pionera porque no ha habido muchas mujeres que hayan tenido la oportunidad de hacer lo que hemos ido haciendo. Es verdad que, al final, con esas oportunidades que nos van dando, nosotras somos capaces de ascender el nivel, porque si no tienes un buen coche y equipo, no puedes demostrar lo que vales, así que, por ese lado, me siento muy orgullosa.

P: Pasando a lo que es el proyecto Dacia, ¿cómo lo estás viendo ahora que está dando sus primeros pasos? ¿Has podido trabajar ya con Loeb y Nasser en el desarrollo del coche?

R: El proyecto Dacia lo estoy viviendo con mucha pasión, porque estar en un equipo oficial, con todos los ingenieros, mecánicos, todo el equipo que está involucrado en la creación del proyecto, y sobre todo, estar con Seb [Loeb] y con Nasser [Al Attiyah] es increíble. Aprendo mucho de ellos, son muy abiertos conmigo, y la verdad es que estoy muy contenta de tener esta oportunidad porque me va a hacer dar lo mejor de mí.

P: David Richards nos comentó que te veía haciendo un top 10 en el próximo Rally Dakar, ¿cómo ves tú ese objetivo y dónde se ve Dacia en este primer año?

R:Es un equipo que va a luchar para ganar, y al final, tener uno de los coches te da cierta confianza. Nunca me gusta hacer suposiciones de cara a un Rally Dakar, porque es muy complicado, pero es un vehículo que puede estar entre los diez primeros, y vamos a intentar adaptarnos lo más rápido a él para dar lo mejor de mí y del coche, y hacer una buena posición. De momento, este año, me quedo con adaptarme, rendir para el equipo, y veremos lo que pasa.

