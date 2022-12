Entrevista con Carlos Sainz: retirada, motivación, Alonso y más

Cargar el reproductor de audio

El piloto español busca su cuarta victoria en el Rally Dakar, y antes de viajar hacia Arabia Saudí para ponerse a los mandos del novedoso Audi RS Q e-tron E2, la evolución del vehículo con el que compitió en la pasada edición, concedió una entrevista exclusiva a Motorsport.com.

En ella habló de varios temas, como su retirada de la competición, qué le ayuda para seguir motivado a pesar de llevar consagrado en la élite muchos años, una posible victoria de Fernando Alonso en la carrera o sus rivales más duros cuando luchaba por hacerse con el Touareg.

P: ¿Cómo se alimenta esa pasión por seguir yendo a por la victoria después de haberlo ganado todo?

R: Probablemente sea como he dicho en otras ocasiones, la pasión. Debes tener en cuenta que lo que hago desde que era niño era algo que me ilusionaba, que me apasionaba, que quería hacer por encima de cualquier cosa, y esa pasión es tan fuerte que han ido pasando los años y ha seguido perdurando. He seguido buscando y reinventándome para seguir corriendo, en este caso, en una carrera tan emblemática como el Dakar, y en una marca tan importante como Audi.

Me siento orgulloso de poder colaborar en este proyecto tan complicado, difícil y novedoso como es intentar ganar el Rally Dakar con un coche híbrido, con un coche con motorización eléctrica. Por lo tanto, proyectos como este es lo que hace que perdure tanto en el tiempo.

P: ¿En qué piensa Carlos Sainz cuando se va a dormir por las noches?

R: Depende de la temporada del año. Lógicamente, cuando se va acercando el rally, pienso en los deberes que tengo a nivel físico para el día siguiente, que buscar la motivación a veces para hacer dos o tres horas de bici, o meterte en una sauna. Sé lo que es necesario, pienso, obviamente, en mi vida, en mi familia, como todo el mundo cuando haces esas reflexiones que unas veces van más hacia tu vida profesional, otras más hacia tu terreno más personal, y tratas de ir entendiendo la vida y de dirigirla hacia donde crees que la debes dirigir.

P: ¿Cómo se trabaja el lado mental para el Rally Dakar?

R: Creo que, a mi edad, la experiencia es un grado en ese sentido, y sabes a lo que te vas a enfrentar. Creo que tienes en la cabeza un esquema de lo que quieres hacer y cómo quieres afrontarlo, es lo que trato de hacer, visualizarlo un poco, la carrera, aprenderme bien una serie de pautas que me ayuden a resolver bien unas situaciones complicadas para resolverlas y, básicamente, tratar de no perder la intuición de esos tres o cuatro parámetros que me tienen que ayudar a ganar.

P: ¿Afectan los problemas al principio de la carrera en la forma de enfocar el resto del Dakar?

R: Te afecta, porque en el caso nuestro, una vez que pierdes el tiempo que perdimos, ya sabes que no tienes ninguna opción de ganar la carrera. Te da mucha rabia, en este caso, por un error en el roadbook el año pasado, nos afectó toda la preparación de un año, y eso es muy difícil de digerir, raya lo inaceptable, pero así sucedió, no es el primer revés que me encuentro en mi carrera deportiva, y seguro que no será el último. Fue una situación dura de digerir.

P: ¿Es igual de especial la primera que la última victoria en el Dakar?

R: Ganar el Dakar es especial. Obviamente, la primera siempre es un poco más especial, pero depende también del año, de las circunstancias, del coche, de cómo se haya desarrollado la carrera. Lógicamente, eso puede hacer que tengas más ilusión o menos. El reto también que implica ganar con un coche con las características del Audi es muy especial, y ojalá Audi pueda ganar la carrera porque creo que la gente no sabe bien lo que es preparar la carrera a nivel de ingeniería un coche con esta tecnología nueva híbrida y motorización eléctrica pueda estar en mitad del desierto luchando por ganar una carrera de estas condiciones.

P: ¿Se animará alguna marca más al ver el proyecto de Audi en el Dakar?

R: Debería de ser así, porque el camino de la competición va hacia esa sostenibilidad que Audi ha abierto en el Dakar, pero es un reto complicado, difícil y caro, y no hay ninguna ventaja al competir con un coche de estas características en cuanto a potencia o peso, al revés, llevamos más peso. Es muy difícil que tengamos una ventaja, o pequeña ventaja a nivel técnico o de características del coche como para que alguien más se anime a intentarlo.

P: ¿Volverá Fernando Alonso al Dakar? ¿Puede ganar la carrera?

R: Él ha dicho que sí, que quiere volver. Ojalá sea así, porque será bueno para la carrera, para él cuando acabe sus temporadas de Fórmula 1, que lo decidirá cuando quiera, y tendrá otro reto más en su carrera deportiva.

P: ¿Ves con posibilidades de que tu hijo, Carlos Sainz [piloto de Ferrari en Fórmula 1], corra el Dakar en el futuro?

R: Creo que ese momento está… Veremos si llega primero, y es algo que está tan, tan lejos que ni él se lo plantea, ni yo tampoco.

P: ¿Piensa Carlos Sainz algún día en parar de competir?

R: Está claro que por ley de vida, tarde o temprano llegará el momento en el que termine de correr al nivel al que estoy ahora, a nivel profesional con una marca, pero creo que el Carlos Sainz piloto seguirá corriendo en otros eventos, en otras carreras y a otro tipo de nivel.

P: ¿Cómo ves a los rivales como Nasser Al-Attiyah o Sébastien Loeb?

R: Además de todos mis compañeros de equipo, que también serán rivales para la victoria, pero es lo de siempre, en el Dakar de los últimos años siempre hemos tenido los mismos rivales, hay una gran igualdad, son pilotos con mucha experiencia en la carrera, capaces de ir muy, muy rápido, y de luchar por ganar. Creo que algún piloto más se puede añadir a esa lista, lo que hace que esté bien, que el Dakar sea una carrera abierta, competida y es de lo que se trata.

P: ¿Quién ha sido el rival más duro en el Dakar?

R: Rivales, diría. Tanto Al-Attiyah, como Peterhansel y Loeb son, sin duda, los tres mayores rivales que he tenido.

P: ¿Alguna vez has sentido miedo dentro del coche?

R: Miedo, miedo… Te da sustos. Hay que tener en cuenta que es una carrera en la que nunca has pasado por el terreno por el que vas, se conduce mucho por la vista, muchos kilómetros solo los mides por la velocidad, por lo que ves, y a veces la vista te engaña, porque crees que no hay un bache y hay uno, y muy grande. A veces crees que una curva es de una manera y es de otra, o a veces hay alguna sorpresa detrás de la curva, y esas sorpresas lo hacen peligroso porque los sustos son importantes.

P: ¿Cómo es el trabajo con Lucas Cruz [su copiloto] para preparar las etapas del Dakar?

R: Ahora no hay tiempo, te dan el roadbook por la mañana, justo cuando llegas a la salida del tramo, por lo que no hay tiempo para preparar nada. Yo confío en que el roadbook esté bien, que [Lucas Cruz, su copiloto] me dirija bien y que lo interprete para que hagamos entre los dos un buen trabajo intentando no equivocarnos, pero ahora hay poca preparación porque el roadbook te lo dan minutos antes de salir.

P: ¿Cómo ha sido la evolución con Lucas Cruz como copiloto?

R: Obviamente, hay una buena amistad entre nosotros, un gran respeto. Hemos conseguido ganar tres veces el Dakar, y eso creo que es muy importante. Con Lucas [Cruz] hay muy buena relación, creo que es mejor copiloto que podría sentar a mi lado y, además de un gran amigo, le tengo gran respeto.

P: ¿Hay una preparación con Lucas Cruz o cada uno va por separado antes del Dakar?

R: Él vive en Barcelona, yo aquí [en Madrid]. Cada uno hace su preparación por su lado y luego nos encontramos en el Dakar.

P: ¿Se puede extrapolar la experiencia del WRC al Dakar?

R: Poco. Obviamente, es conducir un coche, pilotabas a veces en tierra, pero las dunas no existían en el WRC, y en el mundial se entrenaban dos o tres pasadas. Antes era libre, pero, al final, has pasado un mínimo de dos veces por los tramos cronometrados, son tramos más cortos, más al sprint, y por lo tanto tienes tus notas, has pasado antes, sabes a lo que te vas a enfrentar. Aquí vas 'secreto', a vista, no conoces nada, y eso, a veces hace que te lleves esas sorpresas.

P: ¿Pueden ser los pilotos amateurs del Dakar un peligro para el resto?

R: Peligro, para nada. Creo que lo que hace bonito el Dakar es que ya de por sí es un reto, y hay gente que va a acabarlo, y su reto es acabarlo. Eso demuestra la dificultad que tiene la carrera, y luego están los pilotos profesionales que corren para una marca que además de plantearse acabar, única y exclusivamente, lo que nos planteamos es ganar e ir lo más rápido posible.

P: ¿Qué nivel de satisfacción da acabar el Dakar? ¿Y ganarlo?

R: ¿Acabar el Dakar da satisfacción? Sí, y grande, pero una vez que lo has ganado lo único que te planteas es volver a ganarlo y luchar por ganarlo, porque el periodo ese de ir solo a acabarlo no ha llegado en mi carrera deportiva.

