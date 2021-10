Sainz: "El reto con Audi Sport para el Dakar es el más grande de mi carrera"

Madrid.- Dos títulos mundiales del WRC a sus espaldas, tres Dakares en sus vitrinas y el aura de ser el mejor desarrollador de coches de rallies y raids, o uno de los mejores, de la historia. Carlos Sainz (Madrid, 1962) se aventura desde hace unos meses –junto a su inseparable Lucas Cruz– en un reto único de cara al Rally Dakar 2022: el Audi RS Q e-tron con tracción eléctrica 4x4 y un generador de energía formado por un motor de combustión TFSI 2.0 unido a un MGU.

El piloto madrileño, a sus 59 años, sigue con el hambre de siempre y reconoce en esta entrevista con Motorsport.com que la complejidad tecnológica del primer proyecto dakariano de Audi Sport ha encendido de nuevo la chispa en él.

Pregunta. ¿Cómo surge la opción de entrar a formar parte del proyecto de Audi Sport para el Dakar 2022?

Respuesta. Bueno, durante el año pasado empezaron los rumores de que Audi quería intentar entrar en el Dakar y hacer algo especial con una nueva tecnología, con un nuevo reto, que es ganar con un coche híbrido con motorización eléctrica. Llegó un momento en el que el jefe de mi equipo iba a colaborar con Audi, con una joint venture para unir fuerzas, y a partir de ahí surgió la oportunidad. El reto era lo suficientemente atractivo e importante como para no despreciarlo, e incluso en alguien tan veterano como yo despertó esas ganas de afrontar una aventura así.

P. ¿Se puede comparar con alguno de sus anteriores aventuras en el WRC y el Dakar?

R. No, es un proyecto mucho más ambicioso a nivel tecnológico de lo que he hecho hasta ahora. A nivel de suspensiones, más o menos todos son similares y tratas de poner el coche a tu gusto, sabes lo que funciona y lo que no y tratas de desarrollarlo de una manera similar. Pero en este caso, todo lo que lleva alrededor la motorización eléctrica, el sistema híbrido de esas cuatro ruedas motrices virtuales, porque no hay una conexión física entre ambos motores (delantero y trasero), esa regeneración de energía a través de los frenos; todo eso son situaciones nuevas en este mundo de los raids y es muy ambicioso. Intentar ir al Dakar a una carrera tan dura, tan emblemática, con tantos días de competición, en un coche tan complejo, con tantos sensores y tecnología es un reto muy ambicioso

P. Desde el punto de vista de la conducción, ¿qué diferencias encuentra respecto a los MINI y Peugeot?

R. Realmente, a la hora de conducir, yo diría que es más fácil. En primer lugar, no tienes que seleccionar una marcha; siempre tienes potencia; no hay tiempo de respuesta; la respuesta es inmediata; dispones de muy buen par motor, puedes ajustar el freno motor a tu conveniencia para evitar usar tanto el freno hidráulico... En las dunas el coche es bastante efectivo y en ese sentido tratas de adecuarlo a tu estilo de conducción de la manera más efectiva y en eso estamos trabajando.

P. ¿Es el reto más grande que ha afrontado en su carrera deportiva o hubo otros antes?

R. Este, a nivel tecnológico, es el reto más grande que he afrontado nunca, sin duda. Dentro del coche te diría que es todo. Al principio, era simplemente que anduviese, ver cómo funcionaba todo, luego ya fue el ponerlo en condiciones de carrera y todavía necesitamos seguir haciendo pruebas. De hecho, vamos a volver en noviembre a hacer un endurance como Dios manda en Marruecos. Digamos que los objetivos de cada test a lo largos de los últimos meses han sido muy diferentes. Es un proceso largo y difícil de puesta a punto.

P. ¿Hay tiempo suficiente en estos próximos meses para estar en disposición de luchar por todo en el Dakar 2022?

R. El primer año es siempre complicado para cualquier marca y si encima la magnitud del proyecto es brutal, como es este caso, siempre van a faltar días. En ese primer año siempre falta tiempo, cosas que te gustaría probar más, sumar algún kilómetro extra, pero al final hay una fecha, que es la de salida y la de congelar las especificaciones del coche. Lo único que puedes hacer es fiabilizar al máximo todo el paquete que tienes dentro de las posibilidades.

El resto de la entrevista podéis verla en el vídeo que encabeza este artículo, ¡os va a encantar, estamos seguros de ello!