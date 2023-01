La "emotiva" recuperación de Laia Sanz en el Dakar tras su accidente

Cargar el reproductor de audio

Riyadh-. Laia Sanz consiguió reponerse de un fuerte accidente en el que dio varias vueltas de campana en el Rally Dakar 2023, en su segunda participación sobre cuatro ruedas. La catalana pudo reemprender la marcha gracias a la ayuda de sus compañeros de Astara y llegó hasta el vivac de la capital de Arabia Saudí entre los aplausos de mecánicos, periodistas y curiosos allí presentes.

La española, a pesar de las emociones encontradas después de su incidente, se mostró con una gran sonrisa en la cara, consciente de que podía seguir con su carrera, aunque también sabía que en su conjunto tendrían mucho trabajo por delante. Días después, atendió a los medios entre los que se encontraba Motorsport.com, y explicó cómo vivió esos momentos.

De esta escalofriante manera fue su accidente: "Fue, primero, que no nos hiciéramos daño porque íbamos muy rápido, y ahí no paraba el coche, y luego, también un poco pensar, se ha ido a la mierda el Dakar, cuando estás rodando es lo que estás pensando".

"Teníamos los dos [ella y su copiloto, Maurizio Gerini] algo en la visión, quedamos un poco aturdidos, yo me mareé después, en las dunas tenía muchas ganas de vomitar, al día siguiente, estaba mareada, pero estoy bien. He pasado días duros", comentó Laia Sanz. "Ha sido una semana intensa, he de decir que el resultado es muy malo, pero tengo un sabor agridulce, nos ha pasado de todo, nos ha pasado de todo, no hemos tenido una etapa limpia, aunque el ritmo ha sido bueno, mejor de lo esperado".

"Estamos contentos, porque viendo el ritmo, sabemos que podíamos haber estado entre los quince primeros, pero eso en el Dakar no vale, por ritmo podríamos estar bastante delante", continuó la piloto del equipo Astara.

La de Corbera de Llobregat protagonizó otro de los momentos más emocionante del Rally Dakar, cuando llegó al vivac a la medianoche después de más de once horas de agonía: "Fue emotivo porque, además, ese día, en el kilómetro 30 vuelcas, y en un sitio que no entendemos qué pasó, porque era un sitio plano, no entendíamos nada, se lo curraron también mucho, los del camión, los de la asistencia, y luego Sergio [Vallejo] y Mario [G. Tomé], que se portaron como campeones durante la especial".

"Durante la mayoría del día pensábamos que no llegaríamos, lo primero porque el coche estaba destrozado, pero empezamos a decir 'a lo mejor…', y lo pudimos reparar", desveló la catalana. "Luego llegamos a la puerta cerrada, fue un estrés, porque la media de la etapa era muy lenta, que las dunas estaban destrozadas, y que esperábamos hacer una media de 80 o 90 [km/h] y hacíamos una de 50 o 60 [km/h], y se nos hacía tarde. Llegamos por muy poco, y después, por la noche, con más calma, teníamos más tiempo, pero debíamos buscar los pasos por las dunas, no veíamos nada, fue una agonía, pero llegar fue bonito".

"Igual lo piensas más ahora, en ese momento estás tan roto, porque te duele que además de que fue un vuelco de hacerse daño, estábamos los dos un poco atontados de las volteretas. En ese momento creo que tenía ganas de meterme en la cama y no pensar en nada, ahora ya lo piensas y ves que estuvo muy bien", concluyó una Laia Sanz que quiere una segunda semana sin problemas para acabar con bien sabor de boca su participación '12+1' en el Rally Dakar.

