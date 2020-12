Los pilotos de motos dudan de las novedades del Dakar 2021

El Dakar 2021 contará con una buena hornada de novedades en todas las categorías, pero la de motos quizás sea la que más afectada se verá por los cambios.

David Castera, director del rally, y su equipo ha decidido tomar varias medidas después de las muertes de Paulo Gonçalves y Edwin Straver en el primer Dakar saudí de enero de 2020. Así, han decidido que todos los pilotos de motos y quads tengan que llevar de manera obligatoria un chaleco-airbag que se activará cuando haya una fuerte desaceleración para evitar lesiones en las caídas.

Además, los pilotos de motos no podrán usar más de seis juegos de neumáticos traseros (el mousse no está incluido) durante las 12 etapas del Dakar 2021. Tampoco podrán realizar reparaciones durante los 15 minutos de los repostajes a mitad de etapa, ni cambiar más de un pistón del motor durante el rally. Y, como avisó Castera hace un año, todos los días recibirán el roadbook de cada etapa solo 20 minutos antes de arrancar la especial.

Esta hornada de novedades, en un año atípico en el que los equipos apenas disputaron el Rally de Andalucía a principios de octubre, no recibe el apoyo de los principales pilotos de la categoría.

Sin duda el más duro fue Matthias Wakner (KTM), ganador del Dakar 2018, que calificó de "completa estupidez" la reducción del número de neumáticos traseros disponibles por piloto.

"Es un buen planteamiento para demostrar que quieren cambiar las cosas, pero no se ha reflexionado mucho. Si dices que esta normativa es para recuperar la parte de aventura y hacer el Dakar más emocionante, es un buen planteamiento. Pero si dices que es para hacerlo más seguro –que es la idea– y reducir la velocidad, entones es una completa estupidez", aseguró el austriaco a Motorsport.com.

"No hará que bajemos la velocidad, como mucho bajarán las medias 3 km/h. Siempre vamos al límite y cuanto más se desgaste el neumático, más complicado será controlar la moto. La suerte es que aquí hay mucha arena y no se castiga tanto al neumático. La gente no debería tomar estas decisiones sin contar con nosotros".

Ricky Brabec (Honda), ganador del Dakar 2020, también se posicionó en la misma línea que su rival de KTM, apuntando: "No estoy de acuerdo con las nuevas reglas, creo que que son más peligrosas y peores que antes. Si tenemos 6 ruedas traseras para 12 días de carrera, tienes que ir con neumáticos dañados sin poder ralentizar. Por eso creo que es de locos y encima en Arabia Saudí, que ya estuvimos el año pasado y vimos lo rápido que fuimos en ese desierto abierto. No creo, no importa lo que intenten, que bajemos el ritmo en competición".

Por su parte, Kevin Benavides (Honda), ve "positiva" la llegada del airbag, pero tampoco está de acuerdo con restringir los neumáticos.

"Veo factible que la entrega del roadbook por la mañana iguale las cosas, lo cual me gusta y lo veo positivo; hará que vayamos algo más lento. El uso del airbag también es importante para la seguridad del piloto. Con lo que no coincido es con la restricción de usar solo seis neumáticos [traseros]. Para mí eso puede provocar más riesgo, ya que tendremos que rodar con neumáticos en peor condición la mayoría de los días. Creo que es más arriesgado usar los neumáticos cuando estén muy usados, pero lo importante es que será para todos igual y tendremos que aprender a gestionarlo", comentó a Motorsport.com.

Laia Sanz, piloto de GasGas, tampoco cree que las medidas de ASO vayan a bajar el ritmo de los pilotos punteros.

"No creo que vaya a bajar el ritmo. Creo que se va a ir a fondo. El tema de la limitación de neumáticos traseros será interesante, pero se va a correr como siempre. Quizás el limitar el cambio de pistones pueda afectar un poco más, porque hay motos que sufren algo más, y puede hacer que pasen cosas este año. No se bajará el ritmo, pero sí que pasarán más cosas", vaticina a Motorsport.com.

Joan Barreda (Honda) también duda sobre la limitación de neumáticos en declaraciones a Motorsport.com: "Dudo de que sea positivo, porque se va a correr igual. Al final puedes ir montando y desmontando los neumáticos para aprovecharlos al máximo. Habrá etapas que se desgasten menos y tendrás más goma para otras etapas. Habrá que ir viéndolo. Está claro que habrá etapas en las que habrá que gestionar el desgaste, pero no sé si bajará la velocidad".

Walkner incluso va más allá y también critica que ahora no puedan hacer pequeñas reparaciones durante los repostajes (refuelling).

"Ese es otro sinsentido como el de las ruedas. Todo el mundo debería usar esos 15 minutos como quisiera. Es peligroso que no puedas hacer algo ahora hasta después de esos 15 minutos. Ahora solo podrás reparar algo rápidamente, porque cada segundo cuenta e intentarás no perder demasiados", asegura.

"El airbag sí es positivo, aunque llega un año demasiado pronto. No estoy seguro de si solo ofrece ventajas. Pero sin duda es una innovación del sector del off road. Espero que no tengamos problemas con la deshidratación, porque se suda muchísimo con este chaleco de plástico durante cuatro o cinco horas en el desierto".

Información adicional de Gerald Dirnbeck