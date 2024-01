Ducati apunta al Dakar en un futuro, pero "no hay un plan"

Riyadh-. La mítica firma de Borgo Panigale entrará en un nuevo mundo a partir de la próxima temporada, cuando entrarán con sus máquinas compitiendo en motocross, aunque una visita del ahora director de Ducati en la modalidad off-road, Paolo Ciabatti, al Rally Dakar levantó todas las sospechas sobre un futuro desembarco en la carrera más dura del mundo.

Con sus socios de Audi, el italiano estuvo descubriendo de cerca lo que era competir en el desierto, y atendió a un reducido grupo de medios, entre los que estaba Motorsport.com, y aseguró que no tenían "un plan" por el momento para aterrizar en la mítica cita: "No tenemos un plan en este momento para venir al Dakar, pero cuando tienes una moto de 450cc monocilíndrica, está la posibilidad de pensar".

"También en el Rally-Raid, pero no está en el plan actual de la fábrica, pero, por qué no en el futuro", señaló el máximo responsable de la compañía en esta área. "Empezaremos con motocross, después el proyecto irá al supercross en Estados Unidos, y luego, ya veremos. En el plan de Ducati en estos momentos, y por los próximos años, no se piensa en el Dakar, pero quiero comprender un poco como es el Dakar moderno porque es interesante"

"Si tienes que considerar algo, tienes que conocerlo, y estos días aquí me voy a ver con David Castera [el director de la carrera], que me va a contar como funciona todo esto para tener algo de experiencia, y si en algún momento tenemos la idea de venir, será mucho más fácil hacer un plan, pero no hay un nada en este momento", señaló Paolo Ciabatti.

Con 66 años, el turinés se vio preparado para dar el salto a otra modalidad muy diferente a la que estaba acostumbra, MotoGP, en donde acumuló tantos éxitos, pero con su paso más allá del asfalto, fue consciente de que quería otra cosa: "Llegas a un punto en tu vida que necesitas algo nuevo para hacer con más entusiasmo".

"Yo tengo 66 años, entonces. soy bastante mayor, y creo que aunque MotoGP me ha dado mucho, sobre todo. porque ganar dos mundiales ha sido un gran éxito de mi carrera deportiva, pero me gusta poner mi experiencia en un proyecto totalmente nuevo donde Ducati empezará en un mundo que no ha existido en nuestra historia y esperamos conseguid también los éxitos de MotoGP", señaló el italiano.

"Quería tener una nueva motivación porque voy a trabajar algunos años más, y a veces en tu vida, te gusta lo que haces, pero sientes que necesitas algo diferente para empezar algo nuevo", sentenció un Paolo Ciabatti que quiere aumentar su larga lista de triunfos sobre dos ruedas.

