Contentar a todos en el Dakar es una auténtica quimera, pero David Castera, director del rally desde marzo de 2019, asegura tratar de escuchar a los participantes y realizar modificaciones en base al feedback que recibe. Y muchos de ellos así lo corroboran.

No obstante, cuando se batalla por la victoria en las arenas de los desiertos, la adrenalina y cualquier mínimo error pueden cambiar el signo de la moneda. Eso es lo que les ocurrió a dos grandes campeones del mundo de rallies como Sébastien Loeb y Carlos Sainz, que sufrieron mil y un problemas en el Dakar 2021. La navegación y su complejidad fue el más criticado por ambos.

Carlos Sainz, ganador de las ediciones 2010, 2018 y 2020 del rally, apuntó tras la etapa 5, donde perdió media hora en los primeros 43 km junto a Lucas Cruz: "Estoy un poco desmoralizado y disgustado, porque el rally parece más una gymkhana que un rally raid. Llevo 14 Dakares y nunca me había perdido dos días media hora, ni había visto a todo el mundo perdido… esto no es el Dakar. Lo que hemos visto hasta ahora no es un rally... simplemente no me gusta. Es más una lotería, algo así como encontrar… esto no son rallies. Estoy realmente harto".

Un año antes, en cambio, en el estreno de Arabia Saudí, Sainz y Cruz habían completado un rally casi perfecto para llevarse su tercer Touareg tras una batalla más propia del mundial de rallies con Stéphane Peterhansel y Nasser Al Attiyah.

Loeb –que abandonó en la etapa 8– respaldó la opinión del bicampeón del mundo de rallies español, asegurando que "ahora es más una cuestión del copiloto" y que "quizás sea por la diferencia de terreno en comparación con Sudamérica, pero la navegación es mucho más agresiva este año".

Aunque Castera respondió a las críticas durante la pasada edición del rally, en declaraciones a un grupo reducido de medios, entre los que estuvo Motorsport.com quiso lanzar un mensaje antes de la presentación del Dakar 2022.

“Bueno, las críticas vinieron de una persona de las 300 que hay en un Dakar (risas). No, pero es verdad que hay dos que hicieron WRC, Sébastien Loeb y Carlos Sainz. Para mí, en francés se dice le Gardien du Temple, yo soy ese guardián de las esencias, que vela por el espíritu del rally raid: resistencia, más aventura, más pilotaje, más navegación. Yo estoy aquí para encontrar un equilibrio entre estos pilares del espíritu rally raid. Es verdad que a veces uno puede destacar por encima del otro, como pasó el año pasado con la navegación", apuntó.

"Este año quiero encontrar un equilibrio mejor, pero lo que no entienden los pilotos es que no lo hago con voluntad de hacerlo extremadamente difícil. Cuando hacemos los reconocimientos es en octubre y los camino se ven perfectamente, pero hasta que se celebra la carrera llueve, hace viento, pasa mucha gente por un camino paralelo… así puede ser mucho más difícil cuando los pilotos completan las etapas, pero a veces también más fácil".

"Es muy complicado encontrar este equilibrio, pero es mi trabajo y lo voy a intentar ajustar, pero nunca voy a quitar el pilar de la navegación, porque si no, traiciono a esta disciplina. Esto, Loeb, Sainz y los demás tienen que entenderlo muy bien, porque, si no, no tienen nada que hacer en el Dakar".

Castera, que fue copiloto de Cyril Despres en Peugeot de 2016 a 2018 y de Stéphane Peterhansel en MINI X-Raid en 2019, reconoce que la navegación se ha vuelto más compleja desde que el rally salió de América del Sur y que es algo que los participantes deben asumir y a lo que adaptarse.

"Antes era muy fácil en Sudamérica, que yo lo sé porque organicé 10 Dakares allí y también lo hice de copiloto: había poca navegación. Pero Carlos también tiene un problema muy grande. Esas imágenes en las que se le vio yendo en una dirección y en la otra como un coche teledirigido... Eso no puede ser, nadie hace eso. Yo he hecho un Dakar con Peterhansel y 3-4 con Despres y cuando teníamos un problema, nos parábamos, hablábamos y tomábamos una decisión juntos", añade el director de la carrera.

"Hemos llegado a ganar etapas aún parándonos un minuto o dos. Eso es algo que también Carlos y Sébastien tienen que entender, que es parte de la carrera, que en Arabia Saudí es muy diferente a la filosofía anterior y deben cambiar el chip. La navegación es parte del Dakar y seguirá siéndolo. Lo que sí entiendo muy bien es que no tiene que ser una lotería y es el trabajo que tengo que hacer ahora".

