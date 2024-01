La victoria en la Prólogo da "alas" a Schareina para ganar el Dakar

Al-Ula-. La categoría de motos es la más apretada de todo el Rally Dakar, por lo que cualquier mínima diferencia que se pueda abrir es esencial para llegar con opciones al final de la carrera. El que lo hizo desde bien temprano fue Tosha Schareina, puesto que el valenciano fue a fondo desde el inicio de la Prólogo para llevarse una contundente victoria.

El español pudo aventajar en 18 segundos a su inmediato perseguidor, Daniel Sanders, y de manera totalmente contraria a los participantes de la FIA, las motos acumulaban ese registro en la general, con lo que es el primer líder de la prueba. Con su Honda terminó bastante contento, y así se lo hizo saber a los medios desplazados hasta el campamento de Al-Ula.

"Estoy muy contento por cómo ha ido", señaló el de Valencia. "[Una etapa Prólogo] más larga de lo acostumbrado, más kilómetros, muy bien con la arena, [estoy con los] pies en la tierra porque empieza mañana. Fue un día muy largo, y venimos de hacer una gran temporada, con un primer puesto en Argentina, podio en el Rally Sonora, pero hay que poner los pies en la tierra porque el Rally Dakar es el principal".

Tosha Schareina, a pesar de que encabeza la tabla de pilotos en motos, es consciente de que los 405 kilómetros que unen el primer vivac con la ciudad de Al Hanakiyah serán complicados para todos los participantes, lo mismo que las otras doce que componen la carrera: "El Rally Dakar va a ser la más dura, con más kilómetros, más días, más de especial".

"Tenemos un gran equipo, una gran moto y estamos fuertes para luchar por todo, pero pensando que va a ser muy duro", continuó el de Honda. "Desde siempre he luchado por esto y claro que me lo creo, soy consciente de lo que ha costado, porque el esfuerzo es de los míos".

No obstante, el español no se creía haber vencido en la primera jornada de acción sobre el desierto saudí, con lo que contó con algo de sorpresa cómo lo hizo: "Tampoco me lo esperaba porque no es mi terreno idóneo, y te da alas para saber que lo puedes hacer bien en todos. Ese punto de que haya salido bien te da alas, esto solo ha comenzado y por supuesto que estoy contento, pero sabiendo que esto va a ser muy largo".

