Sainz evita las "suposiciones" sobre cerrar un círculo tras el Dakar 2024

Riyadh-. El Rally Dakar 2024 llega a su ecuador con un día de descanso que no tiene nada de relajación, puesto que los pilotos lo aprovechan para atender a los medios de comunicación y asistir a eventos con las marcas. Y uno de los que habló con la prensa fue Carlos Sainz, el líder de la clasificación general con bastante comodidad con respecto a sus rivales, aunque el español es cauto en todas las suposiciones y escenarios posibles.

Cuando Motorsport.com le planteó la posibilidad de que si su victoria supondría cerrar el círculo con Audi al la mítica carrera en el desierto, prefirió no referirse a ningún triunfo antes de cruzar la meta, y se mostró muy concentrado con el objetivo: "No voy a hablar de suposiciones de nada, porque mi experiencia me dice que hablar de algo que no sea mañana no viene al caso".

"Cuando llegue el día y haya pasado lo que haya pasado, pues ya tendremos tiempo de pensar en el día siguiente o en el futuro", aseguró el madrileño. "Ahora, lo único que me preocupa es mañana, la etapa de mañana, luego me preocupará la etapa de pasado mañana, y así voy a ir día a día y cuando acabe, pues ya veremos".

En lo que respecta a su posición de cabeza de carrera en la cita que se disputa en Arabia Saudí, el dos veces campeón del WRC y tres del Rally Dakar, se le vio tranquilo, pero consciente de que vendrán momentos duros con especiales muy complicadas: "Estamos contentos con el balance, una semana positiva para el equipo, pero a la vez, somos muy cautos, y con ganas de afrontar esta segunda semana, porque queda mucho por llegar".

Sin embargo, la jornada de descanso le va bien para recargar las pilas, tanto a él como a su Audi RS Q e-tron: "Creo que es un día de descanso merecido, que va a venir bien. Para el coche también es fundamental, porque es uno complicado, que necesita atención, y se requiere, como todos en el Dakar, cambiar ciertas piezas".

"A partir de aquí, empezamos una segunda semana en la que salimos con una ventaja, pero ya hemos visto que la media hora baila muy rápidamente para un lado que para otro, por lo que somos conscientes de que queda todavía mucho por delante, con etapas de 400 kilómetros", explicó Carlos Sainz.

Además, el español no quiere imaginarse nada, sino que se ciñe a competir para lograr el objetivo final en esta edición del Rally Dakar: "Se habla tanto que... en mi vida siempre he tratado de soñar y de imaginarme cosas, y cuando corres, intentas imaginarte cosas positivas y escenarios que te gustan".

"¿Por qué vas a pensar en negativo? Y dentro de los escenarios ideales, uno era intentar llegar en buena posición, como hemos llegado. Ha sido una semana buena, en la que ha pasado de todo y en la que hemos tenido que tomar decisiones que no sabíamos si eran buenas o malas", continuó el madrileño, al que también se le preguntó si serán los errores propios o sus perseguidores los que pondrán mayor oposición.

"Es el conjunto. Mattias [Ekstrom] y Sébastien [Loeb] están a una distancia que no es prácticamente nada en este rally, por lo tanto, los dos. En cuanto a equipo, Audi está en una excelente situación de momento, y tenemos que intentar aprovechar esta oportunidad", dijo el piloto madrileño.

No obstante, liderar la carrera en su ecuador no es nada sencillo, y menos para un coche como el de los alemanes, que tantos problemas tuvo en pasadas ediciones. Y cuando se le puso sobre la mesa si era una sorpresa el rendimiento de su vehículo, respondió: "No, el rendimiento del coche estábamos, si recordáis conversaciones, declaraciones, estábamos con confianza de que veníamos mejor preparados que el año pasado, pero sí es cierto que en este rally no solo nosotros, todo el mundo, la prioridad, las preocupaciones, número uno es la fiabilidad".

"Entonces cuando tú tienes un coche tan complicado, pues digamos que siempre tienes un poco más de miedo a que algo pueda fallar, pero el trabajo que está haciendo el equipo y que ha hecho el equipo, pues a pesar de que hay quien pensaba que íbamos a durar mucho, pues sí, creo que por lo menos estamos aquí esta primera semana", comentó el español.

Muchos indicaron en el campamento que su posición de liderato fue gracias a la inteligencia con la estrategia, pero no solo se debía a ello: "Hablar de que estamos liderando por la estrategia, yo creo que es una exageración. Al final tienes que hacer una buena estrategia y tienes que conducir rápido y tienes que no cometer errores y tienes que hacer todo más o menos decente".

