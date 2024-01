Sainz avisa pese a liderar el Dakar 2024: "Es una carrera por eliminación"

Riyadh-. La carrera más dura del mundo tiene a Carlos Sainz como líder destacado de la clasificación general, puesto que el español aventaja en más de veinte minutos a su inmediato perseguidor, su compañero, Mattias Ekstrom, y en casi media hora a Sébastien Loeb. Con la mitad del Rally Dakar 2024 completo, el madrileño superó la Etapa 48 Horas y volvió al liderato, aunque avisó sobre los peligros que restan.

Con su Audi RS Q e-tron, superó los retos que planteó David Castera en la primera semana, y a los medios de comunicación en el campamento de la capital del país en donde se disputa la prueba, entre los que se encontraba Motorsport.com, dijo: "En primer lugar destacaría que ha sido muy física, tanto mental como físicamente, de todas las etapas que hemos hecho aquí en Arabia Saudí, estar seis horas como estuvimos ayer pasando dunas, rotas y compresiones ha sido una etapa dura".

En el momento en el que se le preguntó sobre cómo veía el resto de la cita, desde lo más alto, comentó: "Veo la carrera igual que al principio. Ayer tuvo el problema Al Rajhi, hoy lo ha tenido Nasser [Al Attiyah], el problema que tuvo Peterhansel también. Está claro que es una carrera por eliminación, y lo que teneos que esperar es seguir igual, con la misma estrategia de ir pasando día a día".

"Tranquilidad, humildad y pensar que aquí queda toda una semana igual o más dura que esta, porque son etapas muy largas", aseguró Carlos Sainz, muy cauto. "Queda mucho Dakar por delante, hay que ir paso a paso y tratando de manejar bien la velocidad y no cometer errores, ni de pilotaje, ni de navegación y no tener problemas. Como digo, queda muchísima carrera".

El madrileño cree que hizo la estrategia correcta hasta el momento, y afirmó que no cambiaría nada de lo hecho: "Sinceramente, lo volvería a hacer igual. En ese sentido, creo que ha sido una buena estrategia. Si no nos hubiésemos quedado hoy esos cinco minutos [en el campamento], creo que habríamos ganado, pero, en cualquier caso, hemos acabado a dos minutos de Loeb, y veníamos recuperándole 23 minutos a Nasser, eso demuestra que era la estrategia adecuada".

"Hoy ya era más corta lógicamente, pero ha sido una parte importante del rally porque han pasado cosas", continuó el dos veces campeón del WRC. "Sabíamos que era uno de los días fundamentales como la carrera ha demostrado, ya lo comentó David Castera, y han pasado cosas está claro".

El tres veces ganador del Rally Dakar se encuentra en una batalla a tres bandas con el sueco y el galo, aunque prefirió destacar la actuación de su equipo, mucho mejor que en las dos anteriores ediciones: "Para Audi, llegar aquí, al día de descanso, es una posición muy buena, con un buen paso [adelante] con respecto a otros años, y tener a dos coches entre los tres primeros, uno primero y otro segundo, creo que está muy bien".

Además, el madrileño siguió con su filosofía de ir paso a paso, pensando en una jornada antes de pasar a la siguiente, incluso aseguró que no revisó el resto de las especiales: "Ni las he mirado, miro la próxima. Sé que la penúltima es durísima con las piedras, es similar a la etapa 2 del año pasado, en donde se decidió mucho por los pinchazos, pero me preocupo en el próximo día, y después en el siguiente".

"Igual que en la primera semana, como digo, los problemas pueden venir cada día por cualquier lado, y ya lo hemos visto. Conocéis la carrera, lo que pasó ayer y hoy, no lo digo yo, los que tenéis experiencia sabéis lo que pasa cada día, puede ser crucial", expresó Carlos Sainz, quien reconoció el trabajo hecho por la organización con la novedosa Etapa 48 Horas y dio la enhorabuena a la ASO.

"Creo que ha añadido. Lo que no me gusta, o me hubiese gustado más, es salir como las motos, para no tener que jugar con esa estrategia, con lo que vas a tope y luego le das la vuelta, que es lo que le hicieron a las motos", dijo. "Creo que es el único 'pero' que pondría, pero ha sido una etapa genial, mi enhorabuena a ASO, porque han puesto una etapa de 600 kilómetros como nunca antes había visto en Arabia Saudí".

Sobre tener que pasar la noche en el desierto, con tan solo una tienda de campaña, un saco de dormir y una ración de comida militar, el de Audi fue muy bromista: "Tiene su gracia, pero no me gustaría hacerlo muy a menudo. No tienes ducha después de acabar, y después de seis horas, sudado... me llevé un mono y ropa interior, porque no te puedes duchar. La ración de comida militar, por un día, está bien, pero que tampoco se aficionen mucho [risas], así que mi enhorabuena a ASO porque ha sido un rally muy completo".

