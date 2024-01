Sainz roza la victoria en la primera etapa del Dakar: "Esto acaba de empezar"

Al Henakiyah-. La primera etapa del Rally Dakar 2024 estuvo llena de problemas para los pilotos de la categoría de coches, con varios pinchazos entre los favoritos. Carlos Sainz fue uno de los que más sufrió, con hasta tres pinchazos que le retrasaron bastante en su objetivo de remontar posiciones para tener un camino despejado.

Eso hizo que el español se mostrará bastante contento con el resultado, una segunda plaza por detrás de la sorpresa de la jornada, un Guillaume de Mevius que se llevó la victoria: "Estoy muy contento, al final ha sido un resultado positivo, pero que pensé que íbamos a perder mucho tiempo. Esto acaba de empezar".

El madrileño explicó a los medios que acudieron a hablar con él, entre los que se encontraba Motorsport.com, que esa serie de pinchazos le sorprendió, puesto que no esperaba tenerlos tan al inicio de la especial, antes de llegar a la zona rocosa: "El principio ha sido salir de medio minuto en medio minuto, yo pensaba que era de minuto en minuto, y era polvo y más polvo. Ahí hemos perdido bastante tiempo, pero luego, poco a poco, se ha ido como aclarando un poco, he ido cogiendo coches y hasta la neutralización de tres minutos que había, donde empezaban las piedras, llevaba algún pinchazo lento".

"Perdía poco, por lo que he seguido, y entonces, a como 15 o 20 kilómetros, empezaron las piedras y tuve un pinchazo, por lo que cambié del tirón para después no perder más tiempo con las dos ruedas", dijo el tres veces ganador del Rally Dakar. "He seguido y, después, [he tenido] pinchazo, no me quedaban ruedas, he seguido y en el polvo, me he encontrado un coche, he vuelto a tener otro pinchazo y la he tenido que cambiar".

"Tras eso, he tenido que llenar de aire la rueda del pinchazo lento, y pensé que había perdido como quince o veinte minutos", continuó el mejor de los Audi en la primera especial de la carrera más dura del mundo, aunque reconoció su estrés por el desarrollo de la etapa. "Hemos hecho una etapa buena, pero la verdad es que [estuvimos] muy estresados porque estábamos sin ruedas [de repuesto]".

Tras cruzar la meta y llegar al vivac de Al Henakiyah, era momento de recargar las pilas y volver al ataque en la segunda jornada con una estrategia que todavía debía pensar, cuando escuchara las instrucciones en la reunión diaria del campamento: "De momento, me voy a duchar, luego ya pensaré en la etapa de mañana. A ver qué nos dicen en el briefing y luego pensaremos, con lo que ha habido [lo que hacer]".

