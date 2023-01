Al Attiyah, a punto de ganar el Dakar: "Soy el mejor piloto"

Cargar el reproductor de audio

Al Hofuf-. La 45ª edición del Rally Dakar está llegando a su fin, y Nasser Al Attiyah ya está preparado para celebrar su quinto trofeo Touareg en el podio de Dammam. Sin embargo, el de Toyota aún debe completar los pocos kilómetros que unen el último de los campamentos en la larga ruta por Arabia Saudí hasta festejar con su equipo y familia el logro que lo eleva al segundo escalón de pilotos históricos de la mítica prueba.

El qatarí habló con los medios de comunicación, entre los que se encontraba Motorsport.com, en la previa de la jornada final de la carrera más dura del mundo, y aseguró ser el "mejor piloto" después de ganar en dos años consecutivos con una buena risa que demuestra su tranquilidad, además de que se pone un próximo objetivo, superar a Stéphane Peterhansel, quien cosechó ocho triunfos en la categoría de coches.

El vigente campeón dijo: "Si ganas el año pasado y ganas este, claro, soy el mejor piloto [risas]. No quiero decirlo, pero, para mí, creo que el año que viene podemos ser más fuertes, parece que nuestros rivales son un poco más viejos y eso es el juego, recuerda cuando Michael Schumacher ganó siete veces..."

"Lo mismo con Seb [Loeb], ha ganado nueve veces [en el WRC], pero todo acaba, las nuevas generaciones controlan todo y parece que también pasará en el Cross-Country, con la edad no es fácil, veremos lo que nos prepara el Dakar", comentó un Nasser Al Attiyah que reconoce estar "tranquilo" y sin "ningún problema".

"Quiero romper el récord de Stéphane [Peterhansel] en coches, no sé cuántos tiene, creo que ocho, pero no es un problema, solo hace falta tiempo, podemos hacerlo", continuó el qatarí antes de que se le pusiera sobre la mesa el récord de especiales de Ari Vatanen. "No es el momento ahora, mañana podemos hacerlo [ganar el Rally Dakar], el año que viene [lo superaré en etapas], mañana solo será gestionar".

En la jornada previa al final del Rally Dakar, Nasser Al Attiyah recibió muchas visitas en su motorhome, muchos amigos y familiares que no quieren perderse su quinta victoria: "Algunos amigos y personas han venido desde Sudáfrica para apoyar al equipo. Hoy, antes del final, acabamos segundos, apretamos un poco para al menos conseguir cinco, cuatro o tres puntos, de los que solo logramos cuatro para el campeonato, estoy bastante contento".

"Es un gran día para todos, pero hicimos un buen trabajo 150 [personas], no cometimos errores, estamos trabajando muy bien. Cada día hacemos nuestro trabajo y tratamos de gestionarlo, incluso hoy acabamos segundos sin apretar realmente", sentenció el de Toyota, que celebrará yendo en su propio coche de vuelta a su casa en Qatar con el Touareg en el asiento de copiloto.

Mira cómo está la clasificación general del Rally Dakar 2023: Clasificaciones generales del Dakar 2023: posiciones y tiempos

¿Quieres leer nuestras noticias antes que nadie y de manera gratuita? Síguenos aquí en nuestro canal de Telegram y no te perderás nada. ¡Toda la información, al alcance de tu mano!